Muốn sống thọ, nhất định phải tránh xa những vị trí đặt điện thoại gây hại sức khỏe này

Thế nhưng, không phải ai cũng biết cách sử dụng điện thoại di động đúng cách và an toàn. Rất nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra, việc dán mắt vào điện thoại và mang chúng bên mình mọi lúc mọi nơi sẽ đem lại nhiều hậu quả xấu cho sức khỏe .

Trong thời buổi công nghệ số hiện nay, điện thoại thông minh đã trở thành một người bạn không thể thiếu của nhiều người. Thiết bị này không chỉ giúp liên lạc mà còn hỗ trợ con người rất nhiều trong công việc, học tập cũng như giải trí .

Thói quen để điện thoại ở túi quần phía trước thường xuất hiện ở cánh mày râu, bởi họ không mang túi xách như phái đẹp để cất những "chú dế".

Đáng sợ hơn, thói quen đặt điện thoại ở một số vị trí trên cơ thể đang âm thầm gây hại cho sức khỏe mà chẳng ai hay biết.

Để điện thoại ở túi quần trước sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản của các quý ông. Giáo sư Martha Dirnfeld thuộc Đại học Technion (Israel) cho biết, bức xạ điện từ của điện thoại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và số lượng "tinh binh".

Nếu thường xuyên để "dế" ở túi quần trước thì nguy cơ mắc chứng vô sinh ở nam giới càng cao.

Túi áo trước ngực

Một số áo có thiết kế túi ngay trước ngực khá tiện lợi và đây cũng là vị trí đặt điện thoại quen thuộc của cả nam lẫn nữ giới.

Bức xạ điện thoại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nếu thường xuyên để gần ngực - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại, chưa có nghiên cứu nào khẳng định việc đặt điện thoại trong túi áo trước ngực gây ra ung thư. Nhưng theo một số nhà khoa học, thói quen đặt "dế yêu" ở vị trí này thường xuyên có thể khiến cơ thể gặp một số vấn đề vì bức xạ.

Để điện thoại quá gần mắt

Các bạn trẻ thường có thói quen sử dụng điện thoại trong thời gian dài và để chúng quá gần mắt, thậm chí sử dụng trong bóng tối. Đây là một thói quen vô cùng có hại và làm tổn thương nghiêm trọng đến mắt.

Khi sử dụng điện thoại trong bóng tối thường xuyên, sóng bức xạ sẽ làm tổn hại đến nhãn cầu, phá vỡ chức năng tiếp nhận thông tin của tế bào. Nếu không sớm thay đổi, khả năng nhìn có thể bị suy giảm thậm chí mù lòa vĩnh viễn.

Vùng thắt lưng

Thắt lưng là một trong số những vị trí không nên để điện thoại - Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Harvard (Mỹ) cho biết việc để điện thoại ở vùng thắt lưng sẽ làm xương hông yếu đi.

Đặt điện thoại gần đầu khi ngủ

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Ukraine, người thường xuyên quen đặt điện thoại di động gần đầu trong khi ngủ có nguy cơ bị ung thư não cao hơn gấp 3 - 5 lần.

Áp sát điện thoại vào mặt

Khi nghe điện thoại, tốt nhất bạn nên để chúng cách da mặt từ 0,5 - 1,5 cm để tránh vi khuẩn gây hại từ "dế yêu" di chuyển lên da.

Ngoài ra, nếu để điện thoại sát mặt, các bức xạ điện từ sẽ ở rất gần với não bộ từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến khu vực này.

Khi nghe điện thoại hãy chừa một khoảng cách với da mặt để bảo vệ sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Biết được những vị trí đặt điện thoại gây hại cho sức khỏe này, tốt nhất bạn nên để chúng vào trong túi xách để tránh các hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra nhé!