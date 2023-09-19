Mối nguy hại từ chiếc bếp gas đa số gia đình vẫn đang sử dụng để nấu nướng: Làm tăng nguy cơ bệnh tật cho con người, dễ ung thư hơn hít khói thuốc

Sống khỏe 19/09/2023 09:57

Những phát hiện mới đã chỉ ra rằng bếp gas có thể gây ra bệnh hen suyễn ở trẻ em và khiến người lớn có nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Theo Người Đưa Tin dẫn nguồn từ EURONEWS, các nhà khoa học tại Đại học Stanford (Mỹ) tiết lộ trong một nghiên cứu mới rằng đốt bếp gas hoặc bếp lò có thể thải ra chất gây ung thư đã biết ở mức cao hơn khói thuốc lá thụ động. Trong nghiên cứu của mình, các nhà khoa học đã phân tích 87 nhà bếp trên khắp California và Colorado vào năm 2022 và phát hiện ra rằng bếp gas "phát ra mức độ có thể phát hiện và lặp lại" của một loại hóa chất gọi là benzen.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, việc tiếp xúc với benzen từ lâu đã có liên quan đến nguy cơ mắc các bệnh ung thư cao hơn, chẳng hạn như bệnh bạch cầu và các bệnh ung thư tế bào máu khác.

Mối nguy hại từ chiếc bếp gas đa số gia đình vẫn đang sử dụng để nấu nướng: Làm tăng nguy cơ bệnh tật cho con người, dễ ung thư hơn hít khói thuốc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Môi trường tháng 9/2023, các tác giả cho biết ở một số ngôi nhà, bếp gas, bếp lò đã làm tăng nồng độ benzen lên "trên mức tiêu chuẩn đã được thiết lập rõ ràng về sức khỏe". Lượng khí thải benzen trung bình từ các đầu đốt này cao hơn gấp từ 10 đến 25 lần so với lượng khí thải từ các giải pháp thay thế điện.

"Thông thường, benzen hình thành trong ngọn lửa và các môi trường nhiệt độ cao khác, chẳng hạn như ở ngọn lửa được tìm thấy tại các mỏ dầu và nhà máy lọc dầu. Các nguồn benzen tự nhiên bao gồm núi lửa và cháy rừng, trong khi phơi nhiễm cũng có thể đến từ khói thuốc lá, phát triển dầu khí và đốt xăng. Bây giờ chúng ta biết rằng benzen cũng hình thành trong ngọn lửa của bếp gas trong nhà", Rob Jackson, giáo sư khoa học hệ thống Trái đất tại Stanford, cho biết trong một bài báo đăng trên trang web của trường đại học.

Giải pháp được đưa ra là sử dụng quạt thông gió: "Thông gió tốt giúp giảm nồng độ chất ô nhiễm, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng quạt hút thường không hiệu quả trong việc loại bỏ phơi nhiễm benzen".

Các nhà khoa học cũng xem xét nồng độ benzen trong nhà bếp và phát hiện ra rằng đốt gas ở mức cao trong 45 phút đã làm tăng mức này lên trên mức cơ bản trong mọi nhà bếp được thử nghiệm.

Ở 29% nhà bếp, một đầu đốt gas đơn ở mức cao hoặc lò nướng đặt ở nhiệt độ 350 độ F (177 độ C) đã làm tăng nồng độ benzen lên mức cao hơn mức đo được với khói thuốc lá thụ động. Trong sáu ngôi nhà, các nhà nghiên cứu cũng kiểm tra nồng độ benzen trong phòng ngủ và nhận thấy nồng độ này cao hơn từ 5 đến 70 lần so với mức cơ bản.

Yannai Kashtan, một nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Stanford và là tác giả của nghiên cứu, nói rằng phát hiện này vừa "đáng ngạc nhiên vừa đáng báo động". Nghiên cứu này đánh dấu lần đầu tiên người ta tìm thấy mối liên hệ chặt chẽ như vậy giữa bếp gas và benzen.

Liên minh Y tế Công cộng Châu Âu, một tổ chức phi lợi nhuận, đã ủng hộ việc loại bỏ bếp gas ở cấp EU, nói rằng chúng là "nguồn ô nhiễm trong nhà đáng kể liên quan đến kết quả tiêu cực về sức khỏe, bao gồm cả nguy cơ mắc bệnh hen suyễn ở trẻ em".

Mối nguy hại từ chiếc bếp gas đa số gia đình vẫn đang sử dụng để nấu nướng: Làm tăng nguy cơ bệnh tật cho con người, dễ ung thư hơn hít khói thuốc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo Tiền Phong dẫn nguồn từ The New York Post, vào năm 2013, các nhà nghiên cứu của Đại học Yale đã phát hiện ra rằng cứ tăng 5 phần tỷ NO2 có liên quan đến sự gia tăng bệnh hen suyễn và các triệu chứng tương tự ở các hộ gia đình, trong khi một nghiên cứu khác năm 2013 cho thấy những người sử dụng bếp gas có nguy cơ mắc bệnh hen suyễn cao hơn 42%.

Trong khi giao thông, cụ thể là động cơ đốt cháy, là thủ phạm lớn nhất gây ô nhiễm NO2 ngoài trời, Levy lưu ý rằng mức độ bên trong nhà có thể vượt quá tiêu chuẩn an toàn - ngay cả khi bạn sử dụng máy hút mùi và mở cửa sổ.

Ngoài khí NO2, khí mêtan, không chỉ gây hại cho con người mà còn cho môi trường, và benzen, một chất gây ung thư có liên quan đến bệnh bạch cầu, cũng có mặt. Trong khi rủi ro dành riêng cho những người tiếp xúc với số lượng lớn, Levy tuyên bố rằng 5% hộ gia đình bị rò rỉ khí mê-tan và thậm chí không hề hay biết.

Tiếp xúc với mêtan có thể gây ra các vấn đề về hô hấp bao gồm khó thở, nhịp tim nhanh, mệt mỏi và các vấn đề sức khỏe đáng lo ngại khác. Nhưng chủ nhà thậm chí có thể không biết bếp gas đang gây hại cho họ, hít phải những hóa chất nguy hiểm mà không hề hay biết.

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