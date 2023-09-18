Hầu hết các loại màng bọc thực phẩm bày bán trong siêu thị, loại này không thấm nước và thoáng khí, đặc biệt thích hợp để đóng gói rau quả tươi, thực phẩm đông lạnh,... Tuy nhiên, vì khả năng thoáng khí tốt, nó không thích hợp để đóng gói các loại thực phẩm nấu chín có chất béo. PE có thể được bảo quản trong tủ lạnh, nhưng không thể hâm nóng trong lò vi sóng.

Được sử dụng rộng rãi để đóng gói rau và một số nông sản ở nhiệt độ thường. Ưu điểm là độ trong suốt, độ dẻo cao và độ đàn hồi tốt. Nhược điểm của loại màng bọc thực phẩm này là khả năng chịu nhiệt kém và tiết ra chất dẻo độc hại ở nhiệt độ cao nên không thể dùng để bọc thịt, các loại thực phẩm chín hoặc nhiều dầu mỡ… đặc biệt không sử dụng được ở nhiệt độ cao.

Lớp phủ PVDC (polyvinylidene clorua)

Nó bền, dễ dính và có các đặc tính như ngăn hơi ẩm bay hơi. Hơn hết, nó có thể được sử dụng trong cả tủ lạnh và lò vi sóng. Tuy nhiên, loại phim này có giá thành cao, khó gia công và chiếm thị phần nhỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Các lưu ý khi sử dụng màng bọc thực phẩm

Đầu tiên, không có hướng dẫn nào cho thấy màng bọc thực phẩm phù hợp hay không phù hợp sử dụng trong lò vi sóng. Mức độ chịu nhiệt trên mỗi loại màng bọc của nhiều hãng khác nhau cũng rất khác nhau. Vì vậy nên bạn hãy lựa chọn những loại màng bọc phù hợp với nhu cầu sử dụng và đảm bảo tuổi thọ của màng bọc thực phẩm không quá lâu.

Ảnh minh họa: Internet

Thứ hai, giữ khoảng cách với thức ăn. Nên sử dụng màng dính cho hộp sâu, cho dù chúng có được sử dụng để hâm nóng hay không. Tức là để màng bọc thực phẩm cách xa thức ăn ít nhất 2 cm để màng bọc thực phẩm không chạm vào thực phẩm. Màn bọc thực phẩm rất dễ hỏng, đặc biệt là đối với thực phẩm béo, và hóa chất có thể dính vào thực phẩm sau khi hâm nóng. Khi tiêu thụ, cơ thể sẽ hấp thụ các hóa chất này và không tốt cho sức khỏe về lâu dài.

Thứ ba, dùng tăm chọc một số lỗ nhỏ trên gói. Bạn có thể dùng tăm chọc vài lỗ nhỏ trên màng bọc thực phẩm để cho hơi nước bốc hơi trước khi hâm nóng. Nếu không, khí nở ra sẽ dễ làm rách màng, thậm chí gây nguy hiểm.

Ngoài ra, các chuyên gia dinh dưỡng không khuyến khích sử dụng màng bọc trên thực phẩm mới nấu. Khi thức ăn còn nóng, bọc trong màng bọc thực phẩm không những không giữ được vitamin C trong rau mà còn làm mất vitamin C. Từ đó cơ thể không hấp thụ đủ chất dinh dưỡng.

Bất kể loại màng bọc nào cũng không được tiếp xúc với thức ăn có cồn, không được bọc thức ăn, thịt mỡ đã nấu lâu, bọc rau quả tươi bằng màng bọc thực phẩm. Màng nhựa PVDC có đặc tính giữ ẩm tốt và bảo quản được lâu, tuy nhiên không nên sử dụng quá 12 giờ.

Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm không nên bọc bằng màng bọc thực phẩm

Nhiều người bọc rau bằng màng bọc thực phẩm rồi cho vào tủ lạnh. Tuy nhiên, có một số loại thực phẩm không thể bọc được.

Cà chua và chuối

Cà chua và chuối tỏa ra khí ethylene khi chín. Sử dụng màng bọc để giữ cho các loại thực phẩm này luôn tươi sẽ ngăn chặn khí ethylene tích tụ và thoát ra ngoài, đẩy nhanh quá trình hư hỏng của rau và giảm thời gian bảo quản.

Dưa hấu

Dưa hấu được bảo quản bằng màng bám sẽ nhanh hỏng hơn dưa không có màng bám. Trước khi dưa hấu được bọc bằng màng dính, trên bề mặt dưa hấu đã có vi khuẩn và vi sinh vật nên nếu độ thoáng khí và thấm nước của màng dính không tốt, nhiệt độ sẽ giảm từ từ, vi khuẩn sẽ chết, đặc biệt là các sinh vật, sau đó xảy ra phản ứng kỵ khí rất dễ hỏng.

Ảnh minh họa: Internet

Đồ ăn nhiều dầu mỡ mới nấu

Chúng tôi không khuyên bạn nên sử dụng giấy bọc thực phẩm để bao thực phẩm mới nấu, nóng hoặc nhiều chất béo, đặc biệt là thịt. Khi những thực phẩm này tiếp xúc với bao bì, các thành phần hóa học có trong bao bì thực phẩm sẽ bay hơi và hòa tan vào thực phẩm, gây nguy hại cho sức khỏe.

Màng bọc thực phẩm mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống con người, tuy nhiên chúng ta cũng cần chú ý đến những tác hại có thể xảy ra. Khi mua màng bọc, bạn nên chú ý đến sản phẩm của các nhà sản xuất truyền thống, đồng thời sử dụng đúng cách.