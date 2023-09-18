Ung thư khoang miệng đang là vấn đề sức khỏe toàn cầu với tỷ lệ mắc, tỷ lệ tử vong ngày càng tăng và là một trong 10 ung thư phổ biến nhất. Bệnh có tỷ lệ tử vong cao vì khoảng 53% bệnh nhân ung thư khoang miệng có biểu hiện bệnh lan tràn tại vùng hoặc di căn xa tại thời điểm chẩn đoán.

Ung thư khoang miệng là bệnh phát sinh do sự biến đổi ác tính niêm mạc miệng phủ toàn bộ khoang miệng. Ung thư khoang miệng bao gồm: Ung thư môi (gồm môi trên, môi dưới, mép), lợi hàm trên, lợi hàm dưới, khe liên hàm, khẩu cái cứng, lưỡi (phần di động), niêm mạc má và sàn miệng.

Ung thư khoang miệng thường gặp ở tuổi từ 50-70 với tỷ lệ nam/nữ khoảng 2,5/1. Trên 90% bệnh nhân ung thư khoang miệng xuất hiện ở tuổi trên 45 và tăng ổn định đến 65 tuổi sau đó lại giảm dần.

Không thè lưỡi ra được

Đây được coi là một triệu chứng kỳ lạ nhưng không nên bỏ qua. Ung thư miệng có thể khiến bệnh nhân nói ngọng nếu khối u ung thư ở trên hoặc gần lưỡi. Chính bởi vị trí của khối u này nên nó cũng có thể làm hạn chế cử động linh hoạt của lưỡi.

Tình trạng không thè được lưỡi ra ngoài là dấu hiệu dễ nhận biết ở một số loại ung thư miệng bao gồm ung thư lưỡi, vòm miệng mềm hoặc ung thư môi.

Nó cũng liên quan đến ung thư biểu mô tế bào vảy. Đây là bệnh ung thư của các tế bào phẳng, giống như da bao phủ niêm mạc miệng, mũi, thanh quản, tuyến giáp và cổ họng.

Đau, tê tai, cứng hàm trong thời gian dài

Đau tai, tê hoặc cứng hàm có thể do khối u nằm trên dây thần kinh hoặc xương.

Cả hai vấn đề là đau tai và tê miệng phụ thuộc vào vị trí của khối u vì nó có thể ảnh hưởng đến các dây thần kinh khác nhau.

Các khối u có thể ảnh hưởng đến xương, mô, cơ quan và các tuyến xung quanh vị trí của chúng. Kích thước khối u càng lớn thì cảm giác đau và tê càng nhiều.

Tất nhiên, đau và tê tai còn có thể do đau đầu hoặc đau tai. Do đó, nếu xuất hiện hai triệu chứng này kèm cảm giác "kỳ lạ" trong miệng hoặc hàm, tê môi hoặc lưỡi thì nên đến cơ sở y tế kiểm tra.

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Răng lung lay

Mỗi người đều có một giai đoạn thay răng khi còn nhỏ và rụng răng khi về già. Trong những năm tháng ở độ tuổi trưởng thành, nếu không có các yếu tố khách quan thì răng luôn khỏe mạnh. Bởi vậy, nếu răng lung lay mà không có lý do rõ ràng là một dấu hiệu cảnh báo ung thư miệng tiềm ẩn.

Các chuyên gia cho biết các khối u sẽ gây tổn thương, nứt, chảy máu nướu răng và có thể khiến răng bị lung lay. Ngoài ra, những người bị ung thư miệng có thể thấy hốc răng rất lâu lành sau khi nhổ răng.

Ù tai

Ù tai có thể giống như tiếng vo ve, nhói hoặc rít trong tai. Mặc dù những tiếng ồn này thường không nghiêm trọng nhưng nó có thể do một khối u nằm gần hàm, tai hoặc mũi gây ra vì nó ảnh hưởng đến các dây thần kinh xung quanh.

Ù tai là một triệu chứng của ung thư vòm họng, một loại ung thư hiếm gặp ảnh hưởng đến một phần cụ thể của cổ họng, nối phía sau miệng với mũi.

Các dấu hiệu cảnh báo khác của ung thư vòm họng bao gồm chảy máu cam thường xuyên và bị tắc hoặc nghẹt mũi dai dẳng.

Việc phát hiện bệnh ung thư này khó khăn vì các triệu chứng tương tự như một số tình trạng bệnh lý phổ biến khác.