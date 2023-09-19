Sỏi thận hay gặp nhất là dạng canxi, vì thế bạn nên cắt giảm vi chất này? Điều này không đúng, đó là lối tư duy cũ. Ngày nay, các nhà khoa học cho rằng những người sử dụng nhiều canxi hơn thì ít bị sỏi thận hơn những người có chế độ ăn ít canxi.

Bạn ăn đúng những thứ khuyến cáo nhưng cuối cùng vẫn phải đi khám tiết niệu? Lý do một lần nữa là các oxalate. Những chất này được tìm thấy nhiều trong các loại rau lá xanh như rau bina (rau bó xôi, rau chân vịt), rau đại hoàng và củ cải đỏ. Các oxalate này liên kết với canxi trong ruột và được bài tiết qua đường tiết niệu.

Khi lượng oxalate quá nhiều, chúng sẽ tích lại trong nước tiểu và dẫn đến sỏi thận. Điều này không có nghĩa là bạn không nên ăn rau xanh. Tuy nhiên, bạn hãy nói chuyện với bác sĩ để chuyển sang những loại ít oxalate như cải xoăn (kale) thay rau bó xôi, hay súp lơ thay vì rau dền.

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Chế độ ăn nhiều muối

Chế độ ăn nhiều muối có thể là nguyên nhân của nhiều bệnh, trong đó có sỏi thận. Tiêu thụ nhiều muối (sodium) làm tăng sự bài tiết canxi của thận. Các chuyên gia khuyến cáo, nên hạn chế tiêu thụ muối xuống mức 2.300 mg một ngày. Những người bị huyết áp cao thì nên hạn chế xuống mức 1.500 mg một ngày.

Không ăn các loại trái cây họ cam, quýt

Nếu không thể nhớ lần cuối cùng ăn chanh hay bưởi thì đây là lý do bạn nên thay đổi. Những loại quả có múi như cam, quýt, bưởi… chứa citrate, giảm nguy cơ bị sỏi thận, theo tiến sĩ Gupta.

Ăn quá nhiều thịt

Ăn quá nhiều thịt gia cầm và thịt đó cũng làm tăng nguy cơ bị sỏi. Một nghiên cứu năm 2014 chỉ rằng với những người ăn rau và cá, nguy cơ bị sỏi thận thấp hơn 30-50% so với những người mỗi ngày ăn 100 g thịt.

Nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát

Thường xuyên bị nhiễm trùng đường tiết niệu là dấu hiệu cho thấy bạn có thể bị sỏi thận. Không phải tất cả viên sỏi đều gây đau thì một số cơ thể tự thải ra ngoài mà bạn không hề biết. Tuy nhiên, viên sởi ở trong đường tiết niệu và ngăn cản dòng chảy của nước tiểu, điều này có thể dẫn đến viêm đường tiết niệu. Vì thế, nhiễm trùng đường tiết niệu có thể là dấu hiệu cho thấy bạn bị sỏi thận mà không biết.

Sử dụng quá nhiều thuốc nhuận tràng

Thuốc nhuận tràng đã tồn tại từ rất lâu và dường như nhiều người có thói quen lạm dụng hoặc sử dụng sai loại thuốc này. Ở những người lớn tuổi, để đối phó với chứng táo bón họ có thói quen uống thuốc nhuận tràng hằng ngày. Tuy nhiên, lạm dụng loại thuốc này có thể cản trở khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng thuốc và làm mất cân bằng điện giải, có mối liên quan đến sỏi thận.

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4 dấu hiệu trên cơ thể nhận biết bị sỏi thận

Đau lưng, đau vùng mạn sườn dưới

Khi bị sỏi thận thì bạn sẽ gặp phải những cơn đau đặc biệt ở bên hông hoặc vùng bụng dưới, vì niệu quản là đường dẫn nước tiểu từ thận tới bàng quang. Khi sỏi được hình thành ở đây sẽ gây ra sự cọ xát hoặc tắc ứ nước tiểu dẫn tới triệu chứng đau ở lưng, đau có thể lan ra phía bụng dưới, mạn sườn và bắp đùi.

Đi tiểu nhiều lần, tiểu buốt

Đi tiểu nhiều dù lượng nước uống vào không thay đổi là một trong những dấu hiệu sớm và thường gặp nhất ở những người bị sỏi thận.

Việc đi tiểu buốt là do các viên sỏi đã di chuyển từ bàng quang ra niệu đạo, làm xuất hiện các vết xước trên niệu đạo và có thể gây nên hiện tượng viêm nhiễm.

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Buồn nôn và nôn thường xuyên

Thận và ruột có liên quan tới nhau qua các dây thần kinh. Khi bị sỏi thận có thể gây ra những ảnh hưởng tới đường tiêu hóa và khiến bạn bị buồn nôn và thậm chí là nôn. Nếu bạn cảm thấy buồn nôn thường xuyên thì đó có thể là do sỏi struvite gây ra, một loại sỏi hình thành khi bị nhiễm trùng đường tiểu.

Xuất hiện cảm giác ớn lạnh và sốt

Khi bạn xuất hiện các dấu hiệu sốt, cơ thể tăng lên nhiệt độ cao có thể đồng nghĩa với việc có nhiễm trùng trong đường tiết niệu hoặc thận của bạn. Điều này có thể gây ra các biến chứng từ bệnh sỏi thận.