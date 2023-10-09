Mỗi ngày ăn một quả cam, điều gì sẽ xảy ra đối với sức khỏe?

Sống khỏe 09/10/2023 05:59

Cam có thể ăn, làm nước ép hay sinh tố đều rất ngon và giàu vitamin C, nhiều dưỡng chất, axit tự nhiên…đây là những chất rất tốt cho sức khỏe. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi ăn một quả cam mỗi ngày?

Cam là loại quả rất giàu chất dinh dưỡng. Người ta tính ra trong mỗi 100g quả cam có chứa 87,6 g nước, 1,104mg carotene, 30mg vitamin C, 10,9g chất tinh bột, 93mg kali, 26mg canxi… Ngoài vitamin C, cam còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, nếu bạn tiêu thụ chúng đều đặn và đúng cách. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi ăn một quả cam mỗi ngày?

Mỗi ngày ăn một quả cam, điều gì sẽ xảy ra đối với sức khỏe? - Ảnh 1
Điều gì sẽ xảy ra khi ăn một quả cam mỗi ngày? Ảnh minh họa: Internet

Cam tạo collagen

Một quả cam cung cấp khoảng 70 mg vitamin C, vi chất này có những lợi ích đáng kinh ngạc như cải thiện khả năng hấp thụ sắt, chống viêm và giảm huyết áp, giúp hình thành collagen trong xương.

Collagen là một loại protein mà cơ thể chúng ta sản xuất. Nó giúp hỗ trợ cấu trúc cho các mô và đóng vai trò quan trọng trong các quá trình phục hồi mô cũng như phản ứng miễn dịch của cơ thể. Khi con người già đi, quá trình sản xuất collagen bị chậm lại và elastin dần mất đi, dẫn đến lão hóa, gây chảy xệ và khô ráp da. Dù không thể ngăn chặn quá trình mất đi collagen vì đó là một phần của quá trình lão hóa nhưng việc ăn một quả cam mỗi ngày có thể giúp làm chậm quá trình này lại.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Chất xơ và kali được tìm thấy trong cam có chức năng cải thiện sức khỏe tim mạch nói chung. Một quả cam chứa khoảng 3 gram chất xơ. Chất xơ trong cam đã được chứng minh là làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim.

Mỗi ngày ăn một quả cam, điều gì sẽ xảy ra đối với sức khỏe? - Ảnh 2
Chất xơ trong cam đã được chứng minh là làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim. Ảnh minh họa: Internet

Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, việc không cung cấp đủ kali có thể dẫn đến các vấn đề về tim như nhịp tim không đều hoặc tăng huyết áp. Do đó, việc ăn một quả cam hoặc uống một ly nước cam mỗi ngày để bổ sung kali là điều cần thiết để cải thiện sức khỏe tim mạch của bạn.

Ngăn ngừa một số bệnh ung thư

Nguồn vitamin C dồi dào có trong cam cùng với chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp tăng cường sức đề kháng và hệ miễn dịch cho cơ thể hiệu quả.

Bên cạnh đó, chất limonene được tìm thấy rất nhiều trong cam có đặc tính ức chế tế bào ung thư. Chất này có thể phát hiện các tế bào ung thư và hỗ trợ phá hủy chúng.

Cải thiện thị lực

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, bằng cách ăn một quả cam mỗi ngày, bạn có thể giảm 60% nguy cơ phát triển bệnh thoái hóa điểm vàng. Đây là một bệnh về mắt có thể làm mờ tầm nhìn, đến mức đeo kính cũng không thể hỗ trợ được nhiều. Tình trạng này thường là do quá trình lão hóa tự nhiên. Vitamin C rất quan trọng đối với thị lực của chúng ta, vì nó góp phần tạo ra các mạch máu khỏe mạnh trong mắt và giúp chống lại bệnh đục thủy tinh thể.

Nên ăn thế nào?

Ăn cam tươi, nước ép hoặc thêm chúng vào món salad, nước sốt hoặc món tráng miệng. Bào hoặc cắt nhỏ để tạo hương liệu hoặc trang trí. Vị ngọt và màu sắc đẹp mắt của cam có thể thêm phần quyến rũ cho món gà hoặc cá đơn giản.

Bắt đầu buổi sáng của bạn với một vài lát cam để ăn kèm với món trứng của bạn, hoặc cắt một lát cam và thêm nó vào sữa chua hoặc salad của bạn. Sử dụng nước trái cây để làm nước sốt ăn kèm và nước sốt này thường có hàm lượng calo thấp, thơm ngon.

Mỗi ngày ăn một quả cam, điều gì sẽ xảy ra đối với sức khỏe? - Ảnh 3
Ăn cam tươi, nước ép hoặc thêm chúng vào món salad, nước sốt hoặc món tráng miệng. Ảnh minh họa: Internet

Vỏ cam cũng có thể ăn được và cũng giống như trái cây, thực sự là một nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất như vitamin C và kali. Bạn cũng có thể ăn cùi, sợi trắng giữa vỏ và trái cây, nó cũng rất giàu chất xơ và vitamin C.

Ăn nguyên cả quả cam tươi sẽ cung cấp nhiều chất xơ và chất dinh dưỡng hơn nước cam ép, thay vì uống nước ép bởi cách này có thể bổ sung calo và đường quá nhiều vào chế độ ăn và làm tăng nhanh lượng đường trong máu, hãy ăn cả quả hoặc nước cam mới vắt.

Lợi ích từ quả cam: Không chỉ phòng ngừa cảm lạnh mà còn giúp trị "vấn đề này" khiến chúng ta không khỏi kinh ngạc

Lợi ích từ quả cam: Không chỉ phòng ngừa cảm lạnh mà còn giúp trị "vấn đề này" khiến chúng ta không khỏi kinh ngạc

Vitamin C trong cam giúp ngăn chặn vi-rút gây cảm lạnh và các gốc tự do gây lão hóa da đầu.

Xem thêm
Từ khóa:   quả cam lợi ích từ quả cam công dụng của quả cam

TIN MỚI NHẤT

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 23 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 1 giờ 53 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 8 giờ 10 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 9 giờ 8 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?