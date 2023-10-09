Mỗi ngày ăn một quả cam, điều gì sẽ xảy ra đối với sức khỏe?

Cam là loại quả rất giàu chất dinh dưỡng . Người ta tính ra trong mỗi 100g quả cam có chứa 87,6 g nước, 1,104mg carotene, 30mg vitamin C, 10,9g chất tinh bột, 93mg kali, 26mg canxi… Ngoài vitamin C, cam còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe , nếu bạn tiêu thụ chúng đều đặn và đúng cách. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi ăn một quả cam mỗi ngày?

Collagen là một loại protein mà cơ thể chúng ta sản xuất. Nó giúp hỗ trợ cấu trúc cho các mô và đóng vai trò quan trọng trong các quá trình phục hồi mô cũng như phản ứng miễn dịch của cơ thể. Khi con người già đi, quá trình sản xuất collagen bị chậm lại và elastin dần mất đi, dẫn đến lão hóa, gây chảy xệ và khô ráp da. Dù không thể ngăn chặn quá trình mất đi collagen vì đó là một phần của quá trình lão hóa nhưng việc ăn một quả cam mỗi ngày có thể giúp làm chậm quá trình này lại.

Một quả cam cung cấp khoảng 70 mg vitamin C, vi chất này có những lợi ích đáng kinh ngạc như cải thiện khả năng hấp thụ sắt, chống viêm và giảm huyết áp, giúp hình thành collagen trong xương.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Chất xơ và kali được tìm thấy trong cam có chức năng cải thiện sức khỏe tim mạch nói chung. Một quả cam chứa khoảng 3 gram chất xơ. Chất xơ trong cam đã được chứng minh là làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim.

Chất xơ trong cam đã được chứng minh là làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim. Ảnh minh họa: Internet

Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, việc không cung cấp đủ kali có thể dẫn đến các vấn đề về tim như nhịp tim không đều hoặc tăng huyết áp. Do đó, việc ăn một quả cam hoặc uống một ly nước cam mỗi ngày để bổ sung kali là điều cần thiết để cải thiện sức khỏe tim mạch của bạn.

Ngăn ngừa một số bệnh ung thư

Nguồn vitamin C dồi dào có trong cam cùng với chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp tăng cường sức đề kháng và hệ miễn dịch cho cơ thể hiệu quả.

Bên cạnh đó, chất limonene được tìm thấy rất nhiều trong cam có đặc tính ức chế tế bào ung thư. Chất này có thể phát hiện các tế bào ung thư và hỗ trợ phá hủy chúng.

Cải thiện thị lực

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, bằng cách ăn một quả cam mỗi ngày, bạn có thể giảm 60% nguy cơ phát triển bệnh thoái hóa điểm vàng. Đây là một bệnh về mắt có thể làm mờ tầm nhìn, đến mức đeo kính cũng không thể hỗ trợ được nhiều. Tình trạng này thường là do quá trình lão hóa tự nhiên. Vitamin C rất quan trọng đối với thị lực của chúng ta, vì nó góp phần tạo ra các mạch máu khỏe mạnh trong mắt và giúp chống lại bệnh đục thủy tinh thể.

Nên ăn thế nào?

Ăn cam tươi, nước ép hoặc thêm chúng vào món salad, nước sốt hoặc món tráng miệng. Bào hoặc cắt nhỏ để tạo hương liệu hoặc trang trí. Vị ngọt và màu sắc đẹp mắt của cam có thể thêm phần quyến rũ cho món gà hoặc cá đơn giản.

Bắt đầu buổi sáng của bạn với một vài lát cam để ăn kèm với món trứng của bạn, hoặc cắt một lát cam và thêm nó vào sữa chua hoặc salad của bạn. Sử dụng nước trái cây để làm nước sốt ăn kèm và nước sốt này thường có hàm lượng calo thấp, thơm ngon.

Ăn cam tươi, nước ép hoặc thêm chúng vào món salad, nước sốt hoặc món tráng miệng. Ảnh minh họa: Internet

Vỏ cam cũng có thể ăn được và cũng giống như trái cây, thực sự là một nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất như vitamin C và kali. Bạn cũng có thể ăn cùi, sợi trắng giữa vỏ và trái cây, nó cũng rất giàu chất xơ và vitamin C.

Ăn nguyên cả quả cam tươi sẽ cung cấp nhiều chất xơ và chất dinh dưỡng hơn nước cam ép, thay vì uống nước ép bởi cách này có thể bổ sung calo và đường quá nhiều vào chế độ ăn và làm tăng nhanh lượng đường trong máu, hãy ăn cả quả hoặc nước cam mới vắt.