Mới ăn no chớ vội làm 5 điều này: Dạ dày 'kêu cứu', đường tiêu hóa 'gặp nguy', cẩn thận kẻo tốn tiền chạy chữa

Để tránh bị đau dạ dày hay làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường tiêu hóa, bạn cần chú ý tránh làm 5 việc này sau các bữa ăn, đặc biệt là bữa tối.

Không lái xe Sau bữa ăn, chúng ta đều thường rất dễ cảm thấy buồn ngủ. Để giải thích cho trình trạng này, bạn cần phải biết rằng, hai bộ phận tiêu tốn nhiều năng lượng nhất của cơ thể đó chính là não và hệ tiêu hóa.Sau khi ăn xong, năng lượng trong cơ thể sẽ được đổ dồn xuống hệ tiêu hóa để thực hiện quá trình tiêu hóa thức ăn. Và đồng nghĩa với việc, một lượng lớn máu sẽ được đẩy xuống dạ dày giúp co bóp và tiêu hóa thức ăn, dẫn tới lượng máu lên não bộ và các cơ quan khác bị giảm đi, gây nên tình trạng ăn xong buồn ngủ Nếu lái xe vào thời điểm này, cộng thêm cảm giác mệt mỏi sau một ngày làm việc cũng như học tập sẽ khiến bạn rất dễ mắc phải sai lầm, thậm chí không thể phản ứng kịp trong những tình huống khẩn cấp, rất nguy hiểm.

Ảnh minh họa: Internet Không thể dục mạnh Sau khi ăn no, bạn tuyệt đối không nên thực hiện các hoạt động hay các bài thể dục mạnh. Nguyên nhân là vì, sau khi ăn, phần lớn máu của cơ thể sẽ tập trung ở dạ dày và gan thực hiện quá trình tiêu hóa và thải độc cho cơ thể. Lúc này, mà bạn vận động ngay có thể khiến dạ dày – nơi dự trữ một lượng lớn thức ăn, va đập và kéo liên tục các dây chằng của dạ dày. Lâu ngày, các dây chằng bị lỏng lẻo mà dẫn đến các bệnh về dạ dày.

Không đi tắm ngay Khi mới ăn no, lượng máu trong cơ thể đổ về đường tiêu hóa rất lớn, sau khi tắm xong, rất có thể dẫn đến tình trạng da toàn thân bị kích ứng, các mao mạch bị giãn ra, lượng máu cung cấp cho đường tiêu hóa giảm đi vừa gây ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn của cơ thể, vừa kích thích khiến tim co bóp quá tải. Chính vì vậy, mọi người, đặc biệt là người trung niên, cao tuổi mắc các bệnh cơ địa, thì tốt nhất không nên tắm ngay sau bữa ăn. Ảnh minh họa: Internet Không nằm ngay sau khi ăn Sau khi ăn, dạ dày cần thời gian để tiêu hóa thức ăn. Nếu bạn nằm ngay sau khi ăn sẽ gây áp lực cho dạ dày, không có lợi cho quá trình tiêu hoá thức ăn. Nếu vẫn cứ giữ thói quen xấu này, hệ tiêu hoá và đường ruột rất có thể sẽ bị rối loạn, dẫn tới táo bón và không thể đào thảo chất độc ra khỏi cơ thể. Ngoài ra, thói quen này còn làm ảnh hưởng đến sự lưu thông của tuần hoàn máu, gây nên bất lợi cho quá trình trao đổi chất của cơ thể. Ảnh minh họa: Internet Không uống trà đặc Không ít người thường có thói quen sau bữa cơm sẽ pha ấm trà để uống, tưởng tốt những lại đem đến những tác hại không ngờ cho sức khỏe. Trong trà đặc có chứa nhiều tannin, sẽ kết hợp với protid chưa được tiêu hoá thành chất kết tủa, ảnh hưởng tới quá trình hấp thu chất đạm, sẽ gây tình trạng đau bụng mãn tính, đầy bụng. Đặc biệt, tannin khỉến việc hấp thụ ion sắt trong thức ăn bị ngưng trệ, dẫn tới cơ thể thiếu hụt sắt cho quá trình tạo máu, gây thiếu máu với các triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, tụt huyết áp.

Những ai không nên ăn bánh mì buổi sáng? Bánh mì là thực phẩm được nhiều người yêu thích và ăn vào buổi sáng vì tính tiện lợi và ngon miệng, tuy nhiên không phải ai cũng phù hợp ăn thực phẩm này.

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