Do đó, việc sơ cứu khi bị ngộ độc thực phẩm là vô cùng cần thiết. Để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra, bạn có thể áp dụng những cách chữa ngộ độc thực phẩm an toàn dưới đây:

Khi ngộ độc thực phẩm , người bệnh thường có những triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, chóng mặt, tiêu chảy… cơ thể sẽ mất nước dẫn đến mệt mỏi. Trong các trường hợp nghiêm trọng, nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong.

Một tách trà gừng có thể giúp làm dịu dạ dày, giảm triệu chứng nôn ói, khó chịu cho người bệnh, đồng thời ngăn chặn vi khuẩn tấn công. Sau khi uống trà gừng, nếu còn cảm giác buồn nôn, bạn có thể ngậm một lát gừng trong miệng.

Uống nước chanh

Chanh chứa nhiều dưỡng chất có khả năng chống viêm, kháng khuẩn. Uống nước chanh sẽ giúp diệt vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm, làm giảm triệu chứng buồn nôn.

Uống nước húng quế

Húng quế là thực phẩm giúp chữa ngộ độc thực phẩm vô cùng hiệu quả. Dùng rau húng quế đã rửa sạch, ép lấy nước cốt rồi hòa chung với nước ấm để uống. Nước rau húng quế có tác dụng ngăn ngừa nhiễm trùng, giảm các triệu chứng ngộ độc thực phẩm một cách nhanh chóng.

Ăn tỏi

Tỏi chứa nhiều dưỡng chất có tác dụng tương tự thuốc kháng sinh, giúp kháng khuẩn và virus cực hiệu quả. Ăn tỏi giúp làm giảm và ngăn chặn ngay những triệu chứng ban đầu của ngộ độc thực phẩm, đồng thời tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Uống trà bạc hà

Khi ngộ độc thực phẩm, cơ thể thường mệt mỏi, mất nước do nôn ói, tiêu chảy… Uống trà bạc hà sẽ giúp đẩy lùi những triệu chứng mệt mỏi, cấp nước cho cơ thể, giảm tình trạng nôn ói, tiêu chảy.

Lưu ý: Khi bị ngộ độc thực phẩm, bạn không nên ăn uống trong vài giờ để dạ dày được nghỉ ngơi. Sau khi thực hiện các phương pháp sơ cứu trên, nếu các triệu chứng ngộ độc thực phẩm không giảm thì bạn cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra.