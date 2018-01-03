Mẹo chữa đau dạ dày bằng lá trầu không ít người biết nhưng cực hiệu quả

Sống khỏe 03/01/2018 06:30

Ngoài việc ăn uống không điều độ, stress, áp lực trong công việc… thời tiết và môi trường cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng đau dạ dày. Đây là mẹo chữa đau dạ dày bằng lá trầu không ít người biết nhưng cực hiệu quả, tiện lợi có thể thực hiện ngay tại nhà.

Đau dạ dày là căn bệnh vô cùng phổ biến trong xã hội ngày nay mà mọi người đều mắc phải. Bệnh thường gây những cơn đau dai dẳng ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của nhiều người. Bạn hãy tham khảo mẹo chữa đau dạ dày bằng lá trầu không này để cải thiện tình trạng sức khỏe của bản thân, nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống.

Dấu hiệu của bệnh đau dạ dày

Ợ chua, ợ hơi

Do hoạt động của dạ dày kém nên thức ăn dễ bị lên men dẫn đến tình trạng ợ chua, gây khó tiêu. Sau khi ăn, bệnh nhân thường có biểu hiện ợ hơi và kèm theo đó là những cơn đau sau xương ức.

Buồn nôn

Mẹo chữa đau dạ dày bằng lá trầu không ít người biết nhưng cực hiệu quả - Ảnh 1
Tình trạng nôn, ói xảy ra thường xuyên - Ảnh minh họa: Internet

Việc nôn, ói là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ đau dạ dày cao. Tình trạng buồn nôn xảy ra thường xuyên dẫn đến tổn thương thực quản, rách niêm mạc, thậm chí chảy máu.

Kén ăn

Do hệ tiêu hóa không ổn định dẫn đến ăn không ngon, không tiêu, tức bụng nên gây ra bệnh kén ăn. Đây là dấu hiệu mà bạn rất dễ nhận biết. Tuy nhiên, không phải ai kén ăn cũng bị đau dạ dày.

Đau thượng vị

Biểu hiện của nó là người bệnh cảm thấy đau ở vùng thượng vị hoặc có thể đau ở vùng dưới hoặc cách xa khu vực mũi ức. Tùy từng người sẽ có cảm giác đau khác nhau như đau âm ỉ, tức bụng, nóng rát rất khó chịu… và chỉ xuất hiện cơn đau khi ăn quá no hoặc lúc quá đói.

Mẹo chữa đau dạ dày bằng lá trầu không

Mẹo chữa đau dạ dày bằng lá trầu không ít người biết nhưng cực hiệu quả - Ảnh 2
Lá trầu không có tác dụng chữa đau dạ dày hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Lá trầu không giảm các cơn đau dạ dày

Lá trầu không có chứa rất nhiều chống oxy hóa làm dịu nhanh chóng các cơn đau. Ngoài việc chữa đau dạ dày, bạn cũng có thể dùng lá trầu không để trị những vết thương trầy xước ngoài da, phát ban hay sưng viêm. Chỉ cần giã nát một nắm lá trầu không nấu lên rồi uống thay nước những cơn đau sẽ bắt đầu thuyên giảm.

Lá trầu không loại bỏ tình trạng khó tiêu

Đau dạ dày sẽ dẫn đến tình trạng khó tiêu, kén ăn, ăn không ngon miệng. Đây là cách trị tình trạng khó tiêu bằng lá trầu không vừa đơn giản, vừa dễ làm.

Chuẩn bị một nắm lá trầu không vò nát rồi cho vào nồi nấu lên như việc nấu lá chè bình thường. Sử dụng nước đó uống 3 lần mỗi ngày sẽ thu được hiệu quả bất ngờ, tình trạng khó tiêu sẽ cải thiện nhanh chóng.

Lá trầu không hạn chế tình trạng đầy hơi

Lá trầu không có tác dụng bảo vệ dạ dày trước sự tấn công của vi khuẩn gây viêm dạ dày. Ngoài ra, các chất trong lá trầu không còn có tác dụng kích thích các hoạt động của nhu động ruột giúp giảm tình trạng đầy hơi.

Lưu ý khi dùng lá trầu không chữa đau dạ dày:

Lá trầu không có chứa nhiều chất kháng sinh, nếu sử dụng quá liều có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Vì vậy, bạn chỉ nên sử dụng một lượng vừa phải để đạt hiệu quả như mong muốn.

Những thực phẩm đại kỵ với người đau dạ dày

Những thực phẩm đại kỵ với người đau dạ dày

Đau dạ dày là căn bệnh nhiều người mắc phải. Nguyên nhân đau dạ dày bắt nguồn từ chính thói quen ăn uống, sinh hoạt hàng ngày. Dưới đây là những thực phẩm người bị đau dạ dày nên tránh xa.

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