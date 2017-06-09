'Mặt trái' đáng sợ của việc uống nước chanh mật ong

Sống khỏe 09/06/2017 21:52

Nước chanh và mật ong là thức uống đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, việc uống quá nhiều có thể gây ra các tác dụng phụ không tốt.

Sau khi thức dậy, cơ thể chúng ta cần bổ sung lượng nước đã thiếu hụt trong đêm. Một ly nước chanh mật ong không chỉ cung cấp nước mà còn giúp cải thiện hệ tiêu hóa, đào thải độc tố, hỗ trợ giảm cân, tăng cường sức đề kháng...Tuy nhiên, nó chỉ có lợi nếu bạn uống điều độ. Việc uống quá nhiều có thể dẫn đến nhiều tác hại nghiêm trọng như:

Những tác dụng phụ của việc uống nước chanh mật ong
Một ly nước chanh mật ong vào buổi sáng đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng uống quá nhiều có thể gây ra các tác hại nghiêm trọng - Ảnh: Internet

Mòn men răng

Một số loại trái cây có múi như chanh, cam, quýt đều chứa nhiều axit có thể gây hại cho răng nếu dùng không đúng cách. Đặc biệt, chanh chứa hàm lượng axit citric cao, nhanh chóng làm mòn men răng, khiến răng đổi màu và rất khó hồi phục.

Gây hội chứng trào ngược dạ dày

Những người mắc các vấn đề về dạ dày không nên uống nước chanh mật ong quá nhiều. Bởi vì chanh là một trong những loại trái cây có tính axit cao nhất. Do đó, nó có thể làm nghiêm trọng thêm các triệu chứng của bệnh như trào ngược axit, ợ chua ...

Gây ợ nóng

Ngoài ợ chua, việc uống quá nhiều loại nước này cũng có thể kích thích chứng ợ nóng, lâu dần sẽ gây ra tình trạng viêm loét và đau rát ở cổ. Khi các axit dạ dày đẩy ngược lên thực quản, người dùng sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Những tác dụng phụ của việc uống nước chanh mật ong
Mặc dù có lợi cho sức khỏe nhưng thường xuyên uống nước chanh mật ong khi đói sẽ ảnh hưởng không tốt đến dạ dày - Ảnh: Internet

Viêm loét dạ dày

Mặc dù có lợi cho sức khỏe nhưng thường xuyên uống nước chanh mật ong khi đói sẽ ảnh hưởng không tốt đến dạ dày. Axit trong chanh bào mòn thành dạ dày, gây ra bệnh viêm loét, thậm chí xuất huyết bao tử. Do đó, thời điểm tốt nhất để uống là sau khi ăn xong khoảng 30 phút.

Tổn hại gan

Theo một nghiên cứu tại Mỹ, nước chanh mật ong chứa lượng đường tự nhiên khá lớn. Uống quá nhiều có thể gây tổn hại và làm suy yếu khả năng đốt cháy mỡ của gan. Đây là nguyên nhân khiến mỡ trong gan tăng cao, ảnh hưởng đến động mạch và huyết áp. Hơn nữa, lượng đường có sẵn trong loại nước uống này còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường và một số bệnh mạn tính khác. 

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