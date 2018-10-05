Mắt mỏi buồn ngủ nhưng không ngủ được phải làm sao?

Sống khỏe 05/10/2018 16:46

Giấc ngủ đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe, đảm bảo ngủ đủ giấc 8 tiếng mỗi ngày, ngủ ngon, sâu giấc là điều tiên quyết để có sức khỏe tốt. Nếu bạn thường xuyên bị mỏi mắt buồn ngủ nhưng không ngủ được đừng bỏ qua những lời khuyên dưới đây.

Tầm quan trọng của giấc ngủ

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe
Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe

Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, trong cuộc đời của mỗi người, giấc ngủ chiếm đến 1/3 thời gian. Giấc ngủ có vai trò giúp điều tiết các hoạt động trong cơ thể và hỗ trợ chữa các bệnh lý.

Giấc ngủ tốt giúp cơ thể tràn đầy sức sống
 Giấc ngủ tốt giúp cơ thể tràn đầy sức sống 

Cơ thể sẽ tiết ra hormone có lợi trong khi ngủ. Những hormone này có vai trò quan trọng giúp kích thích hoạt động chuyển hóa, tích lũy năng lượng. Từ đó, giúp duy trì tốt các hoạt động trong ngày và đảm bảo sự tăng trưởng của cơ thể.

Giấc ngủ cũng là yếu tố quan trọng để giúp não bộ sắp xếp lại các thông tin một cách có hệ thống cũng như củng cố khả năng ghi nhớ dài hạn của não bộ.

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hiện đại
Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hiện đại

Một giấc ngủ ngon bao gồm 2 tiêu chuẩn: ngủ sâu và đủ giấc. Giấc ngủ ngon vào buổi tối sẽ giúp bạn cảm thấy tràn đầy sức sống, minh mẫn và tỉnh táo vào ngày hôm sau.

Mất ngủ có tác hại gì?

Khi bị mất ngủ, cơ thể sẽ ở trong trạng thái mệt mỏi, uể oải, khó tập trung. Bên cạnh đó, mất ngủ khiến bạn dễ nóng giận, mất bình tĩnh, đầu óc ở trạng thái mất cân bằng. Nếu mất ngủ thường xuyên sẽ khiến trí nhớ giảm sút, hay quên.

Mất ngủ thường xuyên dễ làm giảm trí nhớ
Mất ngủ thường xuyên dễ làm giảm trí nhớ

Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, mất ngủ còn khiến tăng tính ám thị, dễ bị tác động bởi người khác và khó quyết định đúng trong mọi việc.

Đồng thời, thường xuyên mất ngủ sẽ khiến bạn thường xuyên nhìn thấy ảo giác, mất khả năng thiết lập kế hoạch cho tương lai... Điều này khiến chất lượng cuộc sống cũng như công việc giảm sút trầm trọng.

Thiếu ngủ gây khó tập trung và đầu óc kém minh mẫn
Thiếu ngủ gây khó tập trung và đầu óc kém minh mẫn

Biểu hiện mắt mỏi buồn ngủ nhưng không ngủ được thường xuyên rất có thể bạn đang mắc phải những bệnh lý nguy hiểm, cần đi khám ngay để phát hiện và điều trị kịp thời.

Mắt mỏi buồn ngủ nhưng không ngủ được là biểu cho thấy cơ thể có thể đang mắc bệnh
Mắt mỏi buồn ngủ nhưng không ngủ được là biểu cho thấy cơ thể có thể đang mắc bệnh

Lời khuyên để có giấc ngủ ngon

Những cách dưới đây có thể giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ, ngủ ngon và sâu giấc hơn:

  • Tập thói quen đi ngủ và thức dậy đúng giờ một cách đều đặn. Không nên ngủ nướng vào buổi sáng.
  • Chỉ đi ngủ khi cảm thấy buồn ngủ, có thể đọc thêm sách khi chưa thấy buồn ngủ hoặc tập một số bài tập giúp ngủ ngon giấc. 
  • Không lạm dụng chất kích thích như: trà, thuốc lá, cà phê, rượu bia vì đây là những chất gây căng thẳng thần kinh và khó ngủ.
Nói không với rượu bia
Nói không với rượu bia, chất kích thích
  • Nên làm chủ cảm xúc của mình, tránh căng thẳng, stress, điều này rất quan trọng và ảnh hưởng nhiều đến giấc ngủ.
Tránh căng thẳng, stress và biết cách làm chủ cảm xúc để không gây ảnh hưởng đến giấc ngủ
Tránh căng thẳng, stress và biết cách làm chủ cảm xúc để không gây ảnh hưởng đến giấc ngủ
  • Chú ý điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ thích hợp và thật yên tĩnh để đảm bảo sức khỏe và giúp cho giấc ngủ không bị gián đoạn.
Điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ phòng thích hợp và cần có không gian yên tĩnh
Điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ phòng thích hợp và cần có không gian yên tĩnh
  • Thư giãn ngâm nước nóng trước khi đi ngủ để ngủ ngon hơn. Ngâm chân bằng nước ấm 30 phút là cách để lưu thông tuần hoàn máu và lưu thông khí huyết.
Ngâm chân bằng nước ấm trước khi đi ngủ
Ngâm chân bằng nước ấm trước khi đi ngủ
  • Tránh ăn tối quá muộn khiến dạ dày phải hoạt động gây ảnh hưởng đến việc tiết hormone gây buồn ngủ. Tốt nhất là nên ăn tối trước 20 giờ.
  • Tránh ăn những thức ăn nhiều dầu mỡ gây đầy bụng, khó tiêu ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ.
  • Không nên xem những bộ phim quá hấp dẫn hay câu chuyện quá vui, quá cảm động gây kích thích thần kinh sẽ khiến khó ngủ hơn.

Trên đây là một số lời khuyên hữu ích giúp khắc phục hiệu quả tình trạng mắt mỏi buồn ngủ nhưng không ngủ được. Sau thời gian áp dụng nhưng nếu tình trạng này không hết thì nên kịp thời liên hệ với bác sĩ để có cách điều trị.

Thời gian ngủ lý tưởng cho trẻ theo từng giai đoạn

Thời gian ngủ lý tưởng cho trẻ theo từng giai đoạn

Ngủ là một trong những yếu tố quan trọng để hỗ trợ sự phát triển của trẻ về cả thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, thời gian ngủ thật sự rất khác biệt theo từng độ tuổi và dưới đây là một số lời khuyên về thời lượng ngủ cho trẻ từ 0 đến 13 tuổi:

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Từ khóa:   Mất ngủ Chữa mất ngủ

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