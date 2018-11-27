Mắc bệnh ung thư gan từ khi còn trẻ vì thường xuyên duy trì những thói quen nguy hại này

Sống khỏe 27/11/2018 15:39

Ung thư gan là căn bệnh nguy hiểm, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Một trong những nguyên nhân gây ung thư gan đến từ chính những thói quen hàng ngày mà bạn đang vô tình mắc phải.

Ung thư gan hiện là căn bệnh có tỷ lệ người mắc phải đứng hàng đầu trong số những bệnh ung thư tại Việt Nam. Dấu hiệu ban đầu của bệnh thường không rõ ràng nên chỉ đến khi khối u phát triển và di căn, người bệnh mới biết mình mắc ung thư gan. Phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, tỷ lệ điều trị thành công không cao dẫn đến nguy cơ tử vong lớn hơn.

Chính vì vậy, điều bạn cần làm là ngăn ngừa và giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư gan. Những thói quen xấu trong sinh hoạt hàng ngày là một trong những nguyên nhân gây ra căn bệnh nguy hiểm này.

Dưới đây là những thói quen bạn cần từ bỏ càng sớm càng tốt nếu không muốn mắc bệnh ung thư gan:

Những thói quen có hại làm tăng nguy cơ mắc ung thư gan

Thức khuya

Nhiều bạn trẻ có thói quen thức khuya mà không hề biết rằng nó rất có hại cho sức khỏe. Thói quen này khiến đồng hồ sinh học của cơ thể bị rối loạn, gan không được nghỉ ngơi, gây ảnh hưởng đến việc cung cấp dinh dưỡng cho tế bào gan và làm suy giảm chức năng gan.

Mắc bệnh ung thư gan từ khi còn trẻ vì thường xuyên duy trì những thói quen nguy hại này - Ảnh 1
Bạn nên đi ngủ trước 10 giờ tối để bảo vệ sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Riêng với những người đã nhiễm siêu vi khuẩn viêm gan B thì việc thức khuya còn khiến cho gan khó hồi phục, bị xuống cấp trầm trọng.

Ăn đồ nhiều dầu mỡ

Những món ăn chiên, xào thường rất hấp dẫn và hợp khẩu vị nhiều người. Tuy nhiên, chúng có thể gây hại cho sức khỏe gan và làm tăng nguy cơ mắc ung thư gan. Thường xuyên ăn nhiều đồ chứa dầu mỡ, nhất là các món ăn được chế biến từ dầu mỡ đun đi đun lại nhiều lần sẽ khiến gan bị nhiễm độc, dần dần sẽ mắc bệnh.

Mắc bệnh ung thư gan từ khi còn trẻ vì thường xuyên duy trì những thói quen nguy hại này - Ảnh 2
Hạn chế ăn những thực phẩm nhiều dầu mỡ - Ảnh minh họa: Internet

Hút thuốc lá

Đây là thói quen cực có hại đối với sức khỏe mà bạn cần từ bỏ càng sớm càng tốt. Thuốc lá có chứa nicotine và chất chuyển hóa ethanol, chúng đều có thể gây hại cho gan, khiến gan suy yếu và làm tăng nguy cơ mắc ung thư.

Uống nhiều rượu, bia

Gan là cơ quan nội tạng có chức năng thanh lọc và thải độc cơ thể. Những loại thức uống chứa cồn như rượu, bia… không chỉ khiến gan phải làm việc mệt mỏi mà còn gây hại tới các tế bào gan, dẫn tới xơ gan và ung thư gan.

Mắc bệnh ung thư gan từ khi còn trẻ vì thường xuyên duy trì những thói quen nguy hại này - Ảnh 3
Những loại thức uống chứa cồn như rượu, bia… không chỉ khiến gan phải làm việc mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Căng thẳng kéo dài

Công việc áp lực, bận rộn khiến bạn căng thẳng và stress kéo dài. Điều này có thể ảnh hưởng đến chức năng của gan, khiến gan hoạt động quá nhanh hoặc quá chậm, dẫn đến nhiều vấn đề như tăng sản tuyến vú, u xơ tử cung, mỡ máu cao, gan nhiễm mỡ, huyết áp cao...

Cách tốt nhất là bạn nên cân bằng công việc và cuộc sống, nghỉ ngơi đầy đủ hoặc thử luyện tập yoga để loại bỏ căng thẳng.

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