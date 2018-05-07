Nhiều người thường bỏ qua những dấu hiệu nhỏ trên lòng bàn tay mà không biết rằng nó có thể là triệu chứng cảnh báo gan đang gặp vấn đề, thậm chí mắc bệnh nguy hiểm.

Gan là cơ quan vô cùng quan trọng trong cơ thể, nếu gan bị nhiễm bệnh sẽ ảnh hưởng đến quá trình đào thải độc tố tích tụ ra khỏi cơ thể. Chính vì vậy, việc phát hiện sớm những dấu hiệu cảnh báo gan gặp vấn đề sẽ giúp phục hồi cơ quan này kịp thời. Bệnh gan là một trong những căn bệnh từ nội tạng gây nguy hiểm nhất đối với sức khỏe. Người mắc bệnh gan thi thoảng thấy trên bàn tay ở vị trí gờ nổi giữa ngón cái và ngón út xuất hiện một vệt dài màu đỏ giống như xung huyết. Có trường hợp thấy các điểm vân hay mảng nếp nhăn màu đỏ khác biệt hơn bình thường trên lòng bàn tay.

Nếu bạn dùng ngón tay bấm vào những điểm này nó sẽ đổi thành màu trắng nhạt, bỏ tay ra lập tức lại trở về màu đỏ như cũ. Hiện tượng này gọi là "bàn tay bệnh gan". Gan gặp vấn đề sẽ suy giảm chức năng - Ảnh minh họa: Internet Dấu hiệu trên bàn tay cảnh báo gan bị bệnh Nếu bàn tay có những điểm đỏ bất thường thì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo gan đang gặp vấn đề, có thể là nội tiết tố trong cơ thể bài tiết quá nhiều, vượt quá khả năng làm việc của gan hoặc quá trình trao đổi chất của gan đang quá tải.

Hoóc-môn trong cơ thể tồn tại cho đến khi nó thực hiện xong nhiệm vụ của mình, sau đó sẽ bị thay thế và quá trình này hoàn toàn được thực hiện tại gan. Nếu tế bào gan bị tổn thương và không thể kịp thời xử lý các estrogen trong cơ thể sẽ dẫn đến sự tích tụ gây ra triệu chứng động mạch nhỏ trong cơ thể phình ra. Đây chính là nguyên nhân khiến vệt dài màu đỏ giống như xung huyết xuất hiện trên lòng bàn tay. Lòng bàn tay xuất hiện những điểm đỏ bất thường có thể là dấu hiệu cảnh báo gan mắc bệnh - Ảnh minh họa: Internet Đối với bệnh nhân mắc xơ gan hoặc gan mạn tính, tế bào gan bị tổn thương không thể thực hiện chức năng thông thường dẫn đến những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Tuy nhiên, nếu lòng bàn tay hoàn toàn đỏ hồng thì không có nghĩa là bạn đã mắc bệnh gan vì không ít người khỏe mạnh lòng bàn tay vẫn bị ửng đỏ. Dù trong bất kỳ trường hợp nào thì bạn cũng cần tuyệt đối thận trọng, không được chủ quan bỏ qua bất kỳ hiện tượng này khác lạ của cơ thể. Nếu nghi ngờ trước dấu hiệu bàn tay xuất hiện điểm đỏ, bạn nên đến bệnh viện để được kiểm tra và chẩn đoán chính xác nhất. Phát hiện bệnh kịp thời sẽ giúp quá trình điều trị diễn ra thuận lợi và hiệu quả hơn. Trên đây là dấu hiệu xuất hiện ở lòng bàn tay cảnh báo nguy cơ mắc bệnh gan mà nhiều người thường bỏ qua. Bạn cần lưu ý để bảo vệ sức khỏe của chính mình.

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