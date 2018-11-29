Lông mọc ở ngực phụ nữ có phải dấu hiệu nguy hiểm bất thường?

Tình trạng lông mọc ở vùng ngực của phụ nữ cũng khác nhau, có người lông mọc thưa thớt một vài sợi mỏng, có người lại xuất hiện sợi lông dài, cứng, màu đen đậm, có người lại mọc lông khá rậm không chỉ ở ngực mà còn mọc ở bụng hay mép gây ra nỗi ám ảnh vô cùng tự ti về mặt thẩm mỹ của phái đẹp.

Không ít chị em phụ nữ gặp phải trường hợp lông mọc ở ngực gây mất tự ti và có đôi chút lo lắng bởi dấu hiệu bất thường này. Tình trạng núm vú mọc một vài sợ lông đen và dài không hiếm gặp ở phụ nữ. Lông sẽ tự rụng sau một thời gian, tuy nhiên ở một số người, lông sẽ không rụng mà mọc dài ra, khi lấy nhíp nhổ sẽ khiến chân lông phồng lên như nốt mụn thịt.

Lông mọc ở ngực phụ nữ có phải dấu hiệu nguy hiểm?

Theo một số nghiên cứu, sự xuất hiện của những sợi lông quanh núm vú của phụ nữ cảnh báo hội chứng Cushing hiếm gặp trên thế giới. Căn bệnh này bắt nguồn từ việc cơ thể phụ nữ sản sinh ra nhiều quá mức lượng hormone cortisol, dẫn tới những rối loạn trong cơ thể như tăng cân, thừa mỡ bụng, dễ trầm cảm, nhiều lông.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng cho rằng, việc mọc lông bất thường ở ngực cũng là nguyên nhân của bệnh buồng trứng đa nang ở phụ nữ, khi mà bên trong cơ thể, nội tiết tốt nam tăng cao hơn áp đảo nội tiết tố nữ. Những người này thường có chu kỳ kinh nguyệt không đều dù ở trong độ tuổi sinh sản, tăng cân béo phì, nhiều mụn trứng cá và khó thụ thai.

Lông mọc ở nhũ hoa có thể là dấu hiệu của hiện tượng rối loạn hormone sinh dục

Bên cạnh đó, nguy cơ phụ nữ có khối u ở buồng trứng hoặc tuyến giáp gây rối loạn hormone cũng khá cao khi gặp tình trạng lông mọc nhiều ở vùng ngục, bụng, mép. Khi thấy kinh nguyệt không đều và cảm thấy suy giảm ham muốn tình dục, cần khám và điều trị sớm để tránh vô sinh.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc mọc lông ở ngực phụ nữ không phải hiện tượng hiếm và quá nghiêm trọng nếu cảm thấy cơ thể không có dấu hiệu bất thường nghiêm trọng. Mọc một vài sợi lông ở núm vú có thể là điều rất bình thường báo động chị em phụ nữ cần chăm sóc bản thân nhiều hơn và tránh những áp lực gây quá tải trong cuộc sống.

Nên làm gì khi lông mọc ở núi đôi?

Chị em phụ nữ không nên vì tự ti về những sợi lông ở ngực mà dùng nhíp để nhổ vì đây là vị trí tập trung nhiều dây thần kinh, rất dễ bị tổn thương nếu tác động mạnh. Vùng da ở núm vú khá mỏng manh, nếu nhổ có thể khiến da bị kích thích, mọc mụn thịt, ngực bị viêm nhiễm. Bởi vậy, nếu lông không quá nhiều có thể để mọc tự nhiên hoặc đợi lông mọc dài thì dùng kéo nhỏ cắt tỉa đi nhẹ nhàng.

Loại bỏ lông mọc ở ngực không có nghĩa là chúng sẽ không thể mọc lại

Trong trường hợp lông phát triển nhiều và rậm rạp gây mất thẩm mỹ, có nguy cơ là dấu hiệu của những bệnh lý nghiêm trọng hay rối loạn hormone sinh dục nữ, cần tới gặp bác sĩ để được tư vấn điều trị kịp thời. Nhất là trong trường hợp chị em bị thừa cân, béo phì, nhiều mỡ bụng thì cần điều chỉnh cả chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt phù hợp để duy trì cân nặng hợp lý, nâng cao chất lượng sống để bảo vệ sức khỏe.

Nhiều chị em sử dụng các biện pháp waxing hoặc triệt lông bằng laser, triệt lông bằng ánh sáng hay bôi các loại kem tẩy lông,... nhằm loại bỏ lông mọc ở ngực. Những biện pháp này có thể có tác dụng làm rụng lông, nhưng không loại trừ khả năng gây tổn thương cho vùng da ngực nhạy cảm. Bởi vậy, nên thử phản ứng ở một vùng nhỏ trên ngực trước khi tiến hành.

Lời khuyên tốt nhất cho phái đẹp khi thấy hiện tượng đáng ngờ trên cơ thể, cần tới các cơ sở y tế để thăm khám. Đó là biện pháp tốt nhất để chị em chủ động bảo vệ sức khỏe của mình.