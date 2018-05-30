Cứ giữ những thói quen này khi chăm sóc da thì đừng trách tại sao viêm nang lông ‘ghé thăm’ thường xuyên

Sống khỏe 30/05/2018 14:17

Làn da luôn cần được chăm sóc mỗi ngày, tuy nhiên nếu bạn mắc phải những thói quen sai lầm này thì sẽ khiến tình trạng da trở nên xấu đi, thậm chí gây viêm nang lông rất khó chịu.

Làn da xuất hiện những nốt sần, viêm đỏ và sợi lông mọc ngược vào bên trong gây ngứa ngáy khó chịu là dấu hiệu của bệnh viêm nang lông. Đây là căn bệnh dễ gặp và thường xuất hiện ở các vùng da nhạy cảm trên cơ thể như mặt, cánh tay, đùi, chân… gây mất thẩm mỹ và khiến chị em cảm thấy tự ti.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do bạn chăm sóc da không đúng cách khiến da bị tổn thương. Hãy cẩn thận vì rất có thể bạn đang mắc phải những sai lầm trong quá trình bảo vệ làn da mà chính bản thân không hề hay biết.

Dưới đây là những thói quen sai lầm trong quá trình chăm sóc da dẫn tới bệnh viêm nang lông, bạn cần từ bỏ ngay hôm nay:

Những thói quen trong quá trình chăm sóc da dễ gây viêm nang lông

Tẩy da chết quá thường xuyên

Tẩy da chết là bước làm sạch da vô cùng quan trọng và không thể bỏ qua trong quá trình chăm sóc da. Bạn có thể sử dụng những thương hiệu mỹ phẩm đắt tiền, hoặc sản phẩm thiên nhiên để loại bỏ các tế bào chết giúp da sạch và sáng hơn.

Cứ giữ những thói quen này khi chăm sóc da thì đừng trách tại sao viêm nang lông ‘ghé thăm’ thường xuyên - Ảnh 1
Tránh tẩy da chết quá thường xuyên - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nếu bạn tẩy da chết quá thường xuyên sẽ gây phản tác dụng. Sự cọ xát và lấy đi các lớp tế bào quá nhiều sẽ vô tình phá vỡ lớp màng bảo vệ bên ngoài da, gây nên những vết xước rất nhỏ trên bề mặt da mà mắt thường không thể nhìn thấy.

Điều này khiến da dần yếu đi, từ đó tụ cầu trùng có cơ hội xâm nhập vào biểu bì và phát triển, dẫn tới viêm nang lông. Chính vì vậy, bạn chỉ nên tẩy da chết 2 lần/tuần để làn da luôn khỏe mạnh.

Tẩy lông không đúng cách

Vào mùa hè, chị em thường lựa chọn cách tẩy lông để tự tin diện những bộ trang phục ngắn hoặc bikini gợi cảm. Thế nhưng, nếu bạn tẩy lông không đúng cách (thao tác quá mạnh khi wax lông, dùng kem tẩy lông không phù hợp với loại da, cạo lông bằng dao cạo râu) thì sẽ khiến làn da bị tổn thương. Lúc này, vi khuẩn sẽ tấn công trực tiếp vào các ống lông, làm rối loạn sự phát triển bình thường của lông, dẫn đến tình trạng sợi lông bị biến dạng, cuốn ngược vào trong gây ngứa ngáy khó chịu.

Cứ giữ những thói quen này khi chăm sóc da thì đừng trách tại sao viêm nang lông ‘ghé thăm’ thường xuyên - Ảnh 2
Tẩy lông không đúng cách có thể gây viêm nang lông - Ảnh minh họa: Internet

Rửa mặt qua loa

Trong quá trình chăm sóc da, rửa mặt là một trong những bước quan trọng giúp loại bỏ bụi bẩn để lỗ chân lông thông thoáng. Sau một ngày dài làm việc, tiếp xúc với môi trường ô nhiễm và thời tiết nắng nóng, cộng thêm lớp make-up dày cộm, bước rửa mặt đơn giản không đủ để làm sạch làn da từ sâu bên trong.

Việc rửa mặt qua loa sẽ khiến lỗ chân lông bị bí bách bởi bụi bẩn, vi khuẩn và tồn dư của mỹ phẩm dẫn đến mụn, viêm nang lông.

Vì vậy, bạn hãy sử dụng các loại sữa rửa mặt chuyên dụng để làm sạch sâu, hạn chế tình trạng viêm nang lông.

Cứ giữ những thói quen này khi chăm sóc da thì đừng trách tại sao viêm nang lông ‘ghé thăm’ thường xuyên - Ảnh 3
Rửa mặt đúng cách sẽ giúp làn da sạch sâu, lỗ chân lông thông thoáng - Ảnh minh họa: Internet

Không che chắn kỹ khi ra ngoài

Tia cực tím từ ánh nắng mặt trời rất có hại cho làn da. Nếu bạn không che chắn kỹ khi đi ra ngoài, làn da sẽ dễ bị tổn thương, cháy nắng và bám đầy bụi bẩn, vi khuẩn gây hại. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để tụ cầu trùng tàn phá nang lông, dẫn tới chứng bệnh viêm nang lông.

Đối với những người mắc bệnh viêm nang lông, nếu không che chắn làn da khi ra ngoài trời nắng có thể khiến bệnh tiến triển nặng hơn.

Cứ giữ những thói quen này khi chăm sóc da thì đừng trách tại sao viêm nang lông ‘ghé thăm’ thường xuyên - Ảnh 4
Bạn nên che chắn kĩ khi đi ra ngoài trời nắng để làn da không tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những thói quen sai lầm trong quá trình chăm sóc da dễ gây viêm nang lông, bạn cần từ bỏ ngay để bảo vệ làn da hiệu quả.

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