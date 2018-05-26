Chị em U40 hãy thực hiện ngay bài tập đơn giản này để giảm nếp nhăn, căng da mặt tự nhiên

Luyện tập 26/05/2018 11:59

Những bài tập đơn giản dưới đây sẽ giúp giảm thiểu nếp nhăn, đẩy lùi mọi dấu hiệu lão hóa để chị em U40 sở hữu làn da mịn màng, căng bóng như thời đôi mươi.

Bước vào giai đoạn da đang dần lão hóa, những nếp nhăn xuất hiện ngày càng nhiều là nỗi ám ảnh của phụ nữ U40. Thế nhưng chị em đừng quá lo lắng, chuỗi bài tập cực đơn giản sau sẽ giúp tăng độ đàn hồi cho da, giảm thiểu nếp nhăn đáng kể, da mặt bạn sẽ căng mịn tự nhiên như gái đôi mươi.

Những bài luyện tập với khuôn mặt được gọi là Facebuilding, chúng có khả năng loại bỏ nếp gấp hai bên cánh mũi, nếp nhăn trên trán, mắt và vùng miệng hiệu quả. Thường xuyên thực hiện Facebuilding sẽ giúp tăng lưu lượng máu và lưu lượng bạch huyết trên mặt, từ đó giúp tăng độ đàn hồi cho da, đồng thời ngăn ngừa sự xuất hiện của các dấu hiệu lão hóa.

Chị em U40 hãy thực hiện ngay bài tập đơn giản này để giảm nếp nhăn, căng da mặt tự nhiên - Ảnh 1
Chị em U40 đừng bỏ qua bài tập này nhé! - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ cần dành vài phút mỗi ngày để thực hiện những bài tập dưới đây, da mặt bạn sẽ trở nên đàn hồi, căng bóng tự nhiên, bọng mắt và nếp nhăn sẽ giảm thiểu đáng kể mà chẳng cần dao kéo:

Những bài tập đơn giản giúp giảm nếp nhăn, căng da mặt tự nhiên

Trước khi thực hiện những bài tập dưới đây, bạn cần khởi động bằng cách xoa hai lòng bàn tay vào nhau, áp lên mặt để làm ấm cơ mặt. Sau đó nhẹ nhàng lau mặt bằng khăn ấm, xoa bóp mí mắt và má khoảng 10 lần.

Bài tập 1

Đây là bài tập giúp giảm các nếp nhăn trên trán, đồng thời tăng độ đàn hồi cho khu vực này.

Thực hiện: Hai bàn tay xòe rộng, úp lên nửa đầu và phần trán sao cho lực tay có thể kéo căng phần trán hoàn toàn. Sau đó nhướn mày lên xuống khoảng 10 lần liên tục.

Chị em U40 hãy thực hiện ngay bài tập đơn giản này để giảm nếp nhăn, căng da mặt tự nhiên - Ảnh 2
Cách thực hiện bài tập này rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập 2

Nếu bạn đang muốn giảm các nếp nhăn quanh mắt thì đừng bỏ qua bài tập này nhé!

Thực hiện: Giữ cổ thẳng, cơ mặt thả lỏng, đưa mắt từ trái sang phải và ngược lại, tiếp tục đưa mắt từ trên xuống dưới và ngược lại. Để bài tập đạt hiệu quả, bạn chỉ chỉ di chuyển đôi mắt, cơ mặt và xương hàm vẫn giữ nguyên vị trí cố định. Thực hiện bài tập này 5 lần cho mỗi hướng.

Bài tập 3

Bài tập này có thể giảm thiểu các nếp nhăn xung quanh vùng miệng, giúp bạn trẻ trung hơn.

Thực hiện: Mở miệng to như đang phát âm chữ "O" và giữ nguyên trong vài giây. Lặp lại bài tập này liên tục 10 lần để đạt hiệu quả tốt nhất.

Chị em U40 hãy thực hiện ngay bài tập đơn giản này để giảm nếp nhăn, căng da mặt tự nhiên - Ảnh 3

Bài tập này giúp loại bỏ các nếp nhăn xung quanh vùng miệng - Ảnh minh họa: Internet

Bài tập 4

Bài tập này giúp tăng độ đàn hồi cho da, ngăn ngừa da chảy xệ và giúp da mặt căng bóng.

Thực hiện: Bạn mím chặt môi rồi đặt 2 ngón trỏ lên khóe môi, sau đó ấn nhẹ và kéo hai khóe môi về hướng hai tai rồi trở lại vị trí ban đầu. Thực hiện 10 lần liên tục cho bài tập này.

Bài tập 5

Bài tập này có tác dụng giảm mỡ thừa vùng cằm, loại bỏ cằm đôi và tăng cường lực cơ ở cổ.

Thực hiện: Cố gắng đưa lưỡi ra ngoài dài nhất có thể, hướng đầu lưỡi lên trên. Nhẹ nhàng xoay đầu một góc 45 độ sang phải. Sau đó nhấc cằm lên, giữ trong 10 giây rồi trở về vị trí ban đầu. Thực hiện tương tự với bên còn lại. Lặp lại bài tập này 5 lần cho mỗi bên.

Chị em U40 hãy thực hiện ngay bài tập đơn giản này để giảm nếp nhăn, căng da mặt tự nhiên - Ảnh 4
Bạn nên luyện tập Facebuilding mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Kiên trì thực hiện những bài tập trên mỗi ngày sẽ giúp đẩy lùi dấu hiệu lão hóa trên da, giúp chị em U40 giữ gìn nét tươi trẻ, rạng ngời.

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