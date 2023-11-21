Loại rau mùa đông được mệnh danh là 'vua rau', axit folic gấp 38 lần táo và nhiều công dụng nhưng khi ăn phải biết những điều này

Bắp cải là một loại thực phẩm đặc biệt tốt cho sức khỏe . Nó có thành phần dinh dưỡng vượt trội và đặc biệt là hàm lượng vitamin C và K. Giàu chất chống oxy hóa, bắp cải có thể giúp hỗ trợ cải thiện chức năng não, cải thiện tiêu hóa đồng thời bảo vệ cơ thể chống lại các rối loạn về da và bệnh tim.

Mùa đông thời tiết lạnh, cơ thể dễ mắc bệnh hơn. Vì vậy, thiết lập chế độ ăn uống hợp lý và đầy đủ chất dinh dưỡng là vô cùng quan trọng. Rau bắp cải là loại rau này thường được trồng nhiều vào mùa đông, giá cũng rất rẻ, hợp túi tiền của gia đình bạn. Bạn chỉ cần mua một cây là có thể ăn được 2 bữa, cách nấu vô cùng đơn giản, luộc hay xào cũng đều rất ngon và bổ dưỡng.

Ngoài những công dụng trên, bắp cải còn giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch, hỗ trợ ngăn ngừa ung thư, giảm cân, cải thiện trí nhớ, tốt cho bà bầu và thai nhi.

Đây là loại rau rất giàu axit folic, cứ 100 gram bắp cải chứa khoảng 240 microgam axit folic tự nhiên, gấp khoảng 38 lần hàm lượng axit folic trong táo. Ngoài ra, ăn bắp cải thậm chí có thể giúp phòng chống một số bệnh, giúp giảm cân và chống lại chứng viêm.

Bắp cải còn giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch, hỗ trợ ngăn ngừa ung thư, giảm cân, cải thiện trí nhớ, tốt cho bà bầu và thai nhi. Ảnh minh họa: Internet

Một số tác dụng phụ của bắp cải và những lưu ý khi tiêu thụ

- Hãy cẩn thận khi dùng bắp cải với những người khó tiêu hóa, đặc biệt là những người bị hội chứng ruột kích thích: "Do lên men trong đường tiêu hóa, bắp cải tạo ra khí và do đó đầy hơi", chuyên gia giải thích.

Để tránh cảm giác khó chịu này, hãy chần bắp cải trong 5 phút, đổ bỏ phần nước này và nấu trong nước lạnh.

Một mẹo khác: Đổ một thìa natri bicacbonat vào nước nấu. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tiêu hóa và hạn chế những tác dụng phụ.

Không khuyến khích tiêu thụ loại rau bắp cải cho những người bị suy giáp. Ảnh minh họa: Internet

- Thực phẩm giàu lưu huỳnh như bắp cải có thể gây chướng bụng và đầy hơi. Có một số bằng chứng cho thấy rằng phụ nữ đang cho con bú ăn nó có thể gây đau bụng cho trẻ bú mẹ.

- Một số người có thể bị dị ứng với bắp cải. Nếu bạn có biểu hiện dị ứng với một loại rau thuộc họ cải/ họ Cruciferae, chẳng hạn như bông cải xanh, thì tốt nhất bạn nên thận trọng.

- Không khuyến khích tiêu thụ loại rau này cho những người bị suy giáp. Tham khảo ý kiến bác sĩ nếu bạn được lên lịch phẫu thuật. Một số loại rau có nhiều vitamin K có thể cản trở chất làm loãng máu.

- Bên cạnh những vấn đề này, bắp cải là một trong những loại rau có thể được thêm vào bất kỳ món ăn nào và vẫn được thưởng thức như nhau với những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của nó.