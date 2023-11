Khi luộc bắp cải các bà nội trợ thường cho gừng, nguyên nhân vì sao? công dụng của bắp cải đối với sức khỏe?

Bắp cải là một loại rau đa năng, rất dễ kết hợp vào chế độ ăn uống của bạn. Ảnh minh họa: Internet

Trong 100g bắp cải chứa 0,8g lipid; chất xơ 1,7g; dẫn xuất phi protein 4,9g; khoáng toàn phần 2,4g. Về dinh dưỡng, 100g cải bắp cung cấp cho cơ thể 50 calo, nhiều muối khoáng nhất là canxi, phốt pho, kali, sắt.

Lượng vitamin C trong bắp cải xếp sau cà chua nhưng nhiều gấp 4,5 lần so với cà rốt, gấp 3,6 lần so với khoai tây, hành tây. Trong loại rau này, vitamin C kết hợp sẵn với vitamin P thành phức hợp PC.