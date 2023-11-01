Khi luộc bắp cải các bà nội trợ thường cho gừng, nguyên nhân vì sao? công dụng của bắp cải đối với sức khỏe?

Sống khỏe 01/11/2023 08:37

Bắp cải là loại rau quen thuộc trong mâm cơm của nhiều gia đình người Việt. Đây là loại rau không đắt, dễ chế biến nên rất được các chị em ưa chuộng. Thế nhưng khi luộc bắp cải, bà nội trợ thường cho gừng, nguyên nhân vì sao?

Bắp cải cùng thuộc họ với bông cải xanh, cải Brussels, súp lơ trắng và cải xoăn. Loại rau này đã được trồng trên khắp thế giới từ hàng nghìn năm nay và có thể được tìm thấy trong nhiều món ăn khác nhau.

Bắp cải là một loại rau đa năng, rất dễ kết hợp vào chế độ ăn uống của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để chế biến nhiều món ăn khác nhau, bao gồm salad, món hầm, súp, món kho và dưa cải bắp.

Khi luộc bắp cải các bà nội trợ thường cho gừng, nguyên nhân vì sao? công dụng của bắp cải đối với sức khỏe? - Ảnh 1
Bắp cải là một loại rau đa năng, rất dễ kết hợp vào chế độ ăn uống của bạn. Ảnh minh họa: Internet

Trong 100g bắp cải chứa 0,8g lipid; chất xơ 1,7g; dẫn xuất phi protein 4,9g; khoáng toàn phần 2,4g. Về dinh dưỡng, 100g cải bắp cung cấp cho cơ thể 50 calo, nhiều muối khoáng nhất là canxi, phốt pho, kali, sắt.

Lượng vitamin C trong bắp cải xếp sau cà chua nhưng nhiều gấp 4,5 lần so với cà rốt, gấp 3,6 lần so với khoai tây, hành tây. Trong loại rau này, vitamin C kết hợp sẵn với vitamin P thành phức hợp PC.

Tại sao khi luộc bắp cải nên cần cho thêm gừng?

Bắp cải thuộc dạng thực phẩm hàn dễ gây lạnh bụng với những người thể hàn yếu bụng, tiêu hóa kém, hay đau bụng tiêu chảy. Chính vì thế nên kinh nghiệm của người xưa là dùng gừng cho vào bắp cải khi xào, luộc, muối chua để giúp cân bằng lại tính hàn giảm nguy cơ bị đau bụng do lạnh. 

Bởi vậy khi ăn bắp cải bạn nên lưu ý cách làm này nhằm giúp tăng cường công dụng, hạn chế tác dụng phụ. Gừng là gia vị tăng tính ấm và giúp cân bằng lại tính hàn của nhiều thực phẩm như trứng vịt lộn, hải sản, bắp cải… Khi chế biến bắp cải cũng không nên đun nhiệt quá lâu sẽ làm mất dinh dưỡng của bắp cải.

Khi luộc bắp cải các bà nội trợ thường cho gừng, nguyên nhân vì sao? công dụng của bắp cải đối với sức khỏe? - Ảnh 2
Bắp cải thuộc dạng thực phẩm hàn dễ gây lạnh bụng với những người thể hàn yếu bụng, tiêu hóa kém, hay đau bụng tiêu chảy cho gừng vào giúp cân bằng lại tính hàn giảm nguy cơ bị đau bụng do lạnh. Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của bắp cải đối với sức khỏe chúng ta 

Tốt cho tiêu hóa

Bắp cải chứa 1g chất xơ cho mỗi 10 calo. Điều đó giúp bạn no, vì thế bạn sẽ ăn ít hơn và đi vệ sinh đều đặn hơn. Bắp cải có thể giúp giảm cholesterol "xấu" (LDL) và kiểm soát lượng đường trong máu.

Bắp cải cũng có chất dinh dưỡng giúp giữ cho niêm mạc dạ dày và ruột bạn khỏe mạnh. Nước ép bắp cải có thể giúp liền vết loét dạ dày.

Chống viêm

Bắp cải có chất chống viêm và là nguồn chính glutamine. Glutamine là chất chống viêm mạnh, vì vậy, ăn bắp cải có thể làm giảm tác dụng của các bệnh như viêm, kích ứng, dị ứng, đau khớp, sốt và các rối loạn về da.

Giúp ích cho tim

Bắp cải, nhất là bắp cải đỏ, có vẻ tăng hàm lượng beta-caroten, lutein và các chất chống oxy hóa bảo vệ tim khác. Nó cũng giúp giảm một chất gọi là LDL “oxy hóa”, có liên quan với xơ cứng động mạch. Và vì bắp cải giúp giảm viêm, nó có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim.

Khi luộc bắp cải các bà nội trợ thường cho gừng, nguyên nhân vì sao? công dụng của bắp cải đối với sức khỏe? - Ảnh 3
Một số nghiên cứu cho thấy bắp cải có thể giúp ngăn ngừa một số loại ung thư. Ảnh minh họa: Internet

Giúp ngăn ngừa ung thư

Một số nghiên cứu cho thấy bắp cải có thể giúp ngăn ngừa một số loại ung thư. Niềm tin này một phần xuất phát từ các đặc tính chống oxy hóa và chống viêm của bắp cải. Nó cũng là nhờ một nhóm chất gọi là glucosinolates, những chất có chứa lưu huỳnh đặc biệt mà cơ thể sẽ biến thành vũ khí chống ung thư.

Chất này cũng có trong các loại rau khác, bao gồm cải xoăn, cải rổ, súp lơ xanh, cải Brussels và súp lơ.

Bắp cải là loại rau rất tốt cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng ăn được: 4 nhóm người này tuyệt đối tránh xa

Bắp cải là loại rau rất tốt cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng ăn được: 4 nhóm người này tuyệt đối tránh xa

Rau bắp cải tuy mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng có thể ăn được.

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