Gừng là gia vị "thần dược" thế nhưng lại "cực độc" với 4 nhóm người!

Sống khỏe 23/11/2022 08:23

Là loại gia vị phổ biến, có mặt trong hầu hết các gia đình Việt thế nhưng không phải ai cũng ăn được gừng, nhất là những người đang mắc phải những bệnh sau đây!

Viêm loét dạ dày

Gừng rất tốt cho sức khỏe nhưng khi bạn đang bị viêm loét dạ dày thì không nên ăn gừng, bởi gừng có tác động mạnh mẽ đến niêm mạc dạ dày ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Khi bạn đang bị kích ứng niêm mạc hoặc có vết loét dùng gừng sẽ kích thích thêm quá trình này, khiến dạ dày bị quá tải, dẫn đến tổn thương nghiêm trọng hơn ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn.

Gừng là gia vị 'thần dược' thế nhưng lại 'cực độc' với 4 nhóm người! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bệnh gan 

Người bị bệnh viêm gan cấp và mãn tính, xơ gan không nên ăn gừng vì nó kích thích sự bài tiết của các tế bào gan, vì những tế bào này sẽ bị hoại tử khi đang trong trạng thái được kích thích. Ngoài ra, người bị sỏi mật cũng được khuyên không nên ăn gừng vì nó sẽ làm cho các viên sỏi bị mắc kẹt trong đó, thậm chí trong nhiều trường hợp cần thiết phải phẫu thuật. Ngoài ra người bị bệnh sỏi mật cũng không nên ăn gừng vì gừng có thể khiến cho các viên sỏi kết tụ trong mật không bài tiết ra ngoài được.

Bệnh máu khó đông

Gừng thúc đẩy, tăng cường sự lưu thông máu và ngăn đông máu. Đối với những người mắc bệnh máu khó đông, ăn gừng sẽ khiến họ bị chảy máu nhiều hơn. Ngoài ra, gừng có thể làm vô hiệu hóa tác dụng của thuốc điều trị căn bệnh này.

Huyết áp cao, bệnh tim

Những người có huyết áp thấp, khi bị tụt huyết áp thì uống nước gừng là rất tốt, nhưng đối với người có huyết áp cao thì không thể uống nước gừng trong bất cứ lý do gì, đặc biệt là uống nước gừng vào đúng thời điểm huyết áp tăng. Lúc ấy nước gừng sẽ như chất kích thích làm cho tình trạng nặng hơn, từ đó có thể gây vỡ động mạch dẫn đến tai biến.

Người thiếu cân

Gừng có tác dụng giảm chứng thèm ăn, giúp tăng tốc độ trao đổi chất và đốt cháy chất béo, do vậy nó rất tốt đối với những người thừa cân. Tuy nhiên, những người muốn tăng cân nên tránh ăn gừng và các sản phẩm làm từ gừng.

Gừng là gia vị 'thần dược' thế nhưng lại 'cực độc' với 4 nhóm người! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   sức khỏe dinh dưỡng nhóm người không nên ăn gừng

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