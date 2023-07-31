Rau dền không chỉ có lợi cho sức khỏe của bạn mà còn với cả da và tóc. Nếu rau dền chưa có mặt trong chế độ ăn của bạn bây giờ, thì những lợi ích sau đây sẽ khiến bạn bất ngờ!

Vị ngọt mát của rau dền là một trong những yếu tố chính giúp phân biệt nó với các loại rau khác. Trong y học cổ truyền châu Phi, rau dền đỏ được sử dụng như một vị thuốc để chữa các vấn đề về dạ dày.

100g rau bina đỏ chứa khoảng

10g carbohydrate

1g chất xơ

4,6g protein

42mg natri

340mg kali

111mg phốt-pho

368mg canxi

2mg sắt

1,9mg vitamin A

80mg vitamin C.

Giàu canxi và niacin, loại rau ăn lá này không thể thiếu trong chế độ ăn hàng ngày. Từ nấu canh đến sử dụng để chữa thiếu canxi, rau dền là câu trả lời cuối cùng cho một cuộc sống khỏe mạnh.

Công dụng của rau dền

Tốt cho người tiểu đường

Tiểu đường là một căn bệnh mãn tính có thể gây ra nhiều hệ lụy nguy hiểm. Trong rau dền có hàm lượng magiê cao có vai trò trong việc phòng ngừa và chữa trị bệnh tiểu đường. Đặc biệt đối với bệnh nhân tiểu đường tuýp 2, bổ sung dinh dưỡng rau dền hàng ngày trong bữa ăn giúp ổn định đường huyết.

Tốt cho người thiếu máu

Rau dền đỏ là một trong những loại thực phẩm được các chuyên gia khuyên nên ăn thường xuyên ở người thiếu máu. Hàm lượng sắt có trong rau dền nhiều hơn so với bó xôi. Nhờ lượng sắt cao nên giúp gia tăng lượng hemoglobin và tế bào hồng cầu của cơ thể chúng ta. Do đó, loại rau này tuy bình dân nhưng rất có lợi cho người thường xảy ra tình trạng thiếu máu.

Phòng ngừa loãng xương

Theo chuyên gia dinh dưỡng, hàm lượng canxi trong rau dền vượt trội hơn cả sữa bò, cao gấp 3 lần so với rau bina. Chính vì vậy, rau dền được biết đến để tăng cường canxi tốt cho xương. Ăn rau dền giúp ngăn ngừa bệnh co giật do thiếu canxi, tránh gặp nguy cơ loãng xương.

Ngừa ung thư

Các hợp chất chống oxy hóa xuất hiện trong thành phần dinh dưỡng rau dền có tác dụng phòng ngừa ung thư. Chúng là các các vitamin E, sắt, magiê, phốt pho, lysine. Chúng loại bỏ các gốc tự do có hại trong cơ thể. Ăn rau dền cũng là cách ngăn chặn sự hình thành của các tế bào ác tính gây ra ung thư. Thân và lá rau dền có vị ngọt, chứa sắt, vitamin B2, vitamin C, axít nicotic và canxi (dền gai có hàm lượng canxi tối đa đến 0,2%). Hạt ngoài các thành phần vitamin A, vitamin C còn giàu tinh bột, đạm thực vật (các loài dền hạt trồng làm lương thực có hàm lượng đạm thực vật từ 12 đến 16%) và lysin.