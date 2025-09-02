Loại quả mọng nước đang vào mùa ở Việt Nam, dù bổ dưỡng nhưng có thể cực hại với những người này

Trong nền Y học cổ truyền Trung Quốc, người ta thường sử dụng cả phần hạt và long nhãn để chữa một số bệnh cũng như cải thiện sức khỏe nói chung. Nhãn có thể được ăn trực tiếp, sấy khô hoặc đóng hộp, tuỳ thuộc vào nhu cầu sử dụng của mỗi cá nhân.

Nhãn là một loại quả ngọt, có nguồn gốc từ Ấn Độ hoặc Trung Quốc. Hiện nay, nhãn được coi là loại trái cây thông dụng ở Châu Á. Nhãn thường có xu hướng mọc thành chùm, quả rất tròn và có kích thước to bằng một trái nho lớn. Nằm bên dưới lớp vỏ dai và rám nắng, bạn sẽ nhìn thấy phần thịt quả màu trắng bao quanh một hạt sẫm màu. Với kết cấu đặc biệt này, nhãn còn được biết đến với biệt danh là “mắt rồng”.

Tốt cho hệ tiêu hóa: Nhãn chứa một lượng chất xơ nhất định, tuy không quá cao nhưng cũng đủ để hỗ trợ chức năng tiêu hóa. Chất xơ giúp tăng cường nhu động ruột, làm mềm phân và ngăn ngừa táo bón. Đồng thời, chất lỏng tự nhiên trong nhãn cũng góp phần giữ cho hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru.

Bổ máu, ngăn ngừa thiếu máu: Mặc dù hàm lượng sắt trong nhãn không quá cao, nhưng sự kết hợp của sắt và Vitamin C (giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn) khiến nhãn trở thành một loại trái cây có lợi cho người bị thiếu máu do thiếu sắt. Ăn nhãn đều đặn có thể hỗ trợ quá trình tạo hồng cầu, giúp cải thiện tình trạng xanh xao, mệt mỏi do thiếu máu.

Ảnh minh họa: Internet

Chống oxy hóa, bảo vệ tế bào: Nhãn rất giàu các chất chống oxy hóa như polyphenol và flavonoid. Những hợp chất này có khả năng trung hòa các gốc tự do có hại trong cơ thể, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Việc chống lại stress oxy hóa góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, hỗ trợ duy trì sức khỏe tổng thể và làm chậm quá trình lão hóa.

Hỗ trợ sức khỏe xương: Nhãn chứa một số khoáng chất cần thiết cho xương như phốt pho, magie và kali. Mặc dù không phải là nguồn cung cấp chính, nhưng việc bổ sung nhãn vào chế độ ăn uống đa dạng có thể góp phần vào việc duy trì mật độ xương và hỗ trợ sức khỏe xương lâu dài.

Mặc dù nhãn có chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin, chất chống oxy hóa và khoáng chất, tuy nhiên việc ăn quá nhiều nhãn có thể không tốt đối với một số đối tượng nhất định.

Ảnh minh họa: Internet

Người bị bệnh tiểu đường

Nhãn nổi tiếng với vị ngọt đậm đà, và đó cũng chính là lý do đầu tiên khiến người bệnh tiểu đường cần hạn chế hoặc tránh xa loại quả này. Nhãn chứa hàm lượng đường tự nhiên rất cao (chủ yếu là glucose và fructose).

Khi ăn nhãn, lượng đường trong máu có thể tăng vọt đột ngột, gây khó khăn cho việc kiểm soát đường huyết và làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh tiểu đường. Nếu bạn bị tiểu đường, tốt nhất là nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về lượng trái cây phù hợp trong chế độ ăn của mình, và thường thì nhãn sẽ nằm trong danh sách các loại quả cần hạn chế tối đa.

Người bị cao huyết áp

Nhãn có tính nóng và có thể gây ảnh hưởng đến những người có tiền sử cao huyết áp. Ăn quá nhiều nhãn có thể gây tăng nhiệt trong cơ thể, dẫn đến huyết áp tăng đột biến, gây nguy hiểm cho người bệnh. Nếu bạn có tiền sử cao huyết áp và cảm thấy khó chịu, nóng bứt rứt sau khi ăn nhãn, đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn không phù hợp với loại quả này. Người cao huyết áp nên hạn chế ăn nhãn và theo dõi phản ứng của cơ thể. Ưu tiên các loại trái cây mát, ít đường hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Người dễ nổi mụn nhọt, rôm sảy, mẩn ngứa

Như đã đề cập, nhãn có tính nóng. Đối với những người có cơ địa dễ bị nóng trong, nổi mụn nhọt, rôm sảy hoặc mẩn ngứa khi ăn các thực phẩm có tính nhiệt, nhãn có thể làm tình trạng này trở nên trầm trọng hơn. Ăn nhãn có thể kích thích cơ thể sản sinh nhiệt, gây nổi mụn, mẩn đỏ, ngứa ngáy khó chịu trên da.Lời khuyên: Nếu bạn thuộc nhóm đối tượng này, hãy cân nhắc hạn chế ăn nhãn, đặc biệt là vào những ngày thời tiết nắng nóng.