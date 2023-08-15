Loại lá vừa đắng lại chát nhưng rất tốt cho sức khỏe: Nhiều nhà mọc đầy vườn nhưng bỏ phí loại thuốc quý bao lâu nay

Chất chiết xuất từ ​​ lá ổi ức chế sự phát triển của vi khuẩn staphylococcus aureus - một nguyên nhân phổ biến gây tiêu chảy. Những người bị tiêu chảy uống trà lá ổi có thể bớt đau bụng và phục hồi nhanh hơn. Cách làm vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần cho lá ổi vào cốc nước sôi, sau đó lọc lấy nước và uống khi bụng đói.

Trong một nghiên cứu, những người uống trà lá ổi trong 8 tuần giảm được mức cholesterol hơn so với những người không uống.

Ảnh minh họa: Internet

3. Hạn chế bệnh tiểu đường

Tại Nhật Bản, trà lá ổi là một trong những loại thực phẩm được sử dụng cho mục đích y tế để giúp ngăn ngừa và điều trị bệnh tiểu đường. Các hợp chất trong trà lá ổi giúp làm chậm sự hấp thụ đường vào trong máu, nhờ đó điều chỉnh lượng đường trong máu sau bữa ăn.

4. Giảm cân

Lá ổi giúp ngăn chặn carb chuyển hoá thành đường và thúc đẩy quá trình giảm cân nhanh chóng. Uống trà hoặc nước ép lá ổi kết hợp với tập thể dục thường xuyên để đạt được cân nặng như mong muốn.

5. Chống lại bệnh ung thư

Nhờ sở hữu lượng chất chống oxy hóa cao, lá ổi có thể làm giảm nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư vú, tuyến tiền liệt và ung thư khoang miệng. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng lycopene có trong lá ổi đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm nguy cơ ung thư.

6. Chữa cảm lạnh và ho

Lá ổi có chứa hàm lượng cao vitamin C và sắt, vì vậy, nó rất tốt cho quá trình giảm ho và cảm lạnh. Lá ổi cũng giúp bảo vệ đường hô hấp, cổ họng và phổi.

7. Giảm mụn

Do chứa nhiều vitamin C, lá ổi có thể giúp loại bỏ mụn trứng cá. Cách làm vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần nghiền nát lá ổi và đắp lên các nốt mụn.

8. Tốt cho da và tóc

Nghiền nát lá ổi và đắp lên mặt giúp da săn chắc hơn. Thêm vào đó, lá ổi cũng rất tốt cho việc điều trị rụng tóc. Bạn chỉ cần đun nước lá ổi, để nguội, sau đó dùng nước này để xoa bóp da đầu.

9. Tốt cho răng

Lá ổi chứa chất chống viêm nên có thể chữa đau răng, sưng nướu răng và loét miệng. Bạn có thể xay lá ổi thành hỗn hợp sệt và đắp lên răng khi bị đau răng.

10. Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Uống trà lá ổi thường xuyên giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Lá ổi làm dịu thần kinh và xoa dịu tâm trí của bạn, giúp bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Cách làm trà lá ổi rất đơn giản như sau:

+ Với lá ổi khô: Bạn dùng 2,5-5g lá hãm cùng 250ml nước đun sôi trong 10 phút là có thể uống.

+ Với lá ổi tươi: Bạn dùng 5 - 10 lá tươi hoặc búp ổi cũng được. Sau đó, bạn mang rửa sạch rồi đun sôi 500ml nước. Lúc này, bạn thêm lá ổi, đậy kín và hãm với lửa nhỏ trong vòng 10 - 12 phút.

Trà lá ổi uống có vị hơi chát và đắng nên chỉ uống 1 - 2 ly/ngày và uống sau bữa ăn.