Không ngờ ngậm tỏi buổi sáng lại có tác dụng thần kỳ thế này, bạn chỉ ước biết sớm hơn

Sống khỏe 13/02/2018 16:16

Việc ngậm tỏi mỗi sáng có thể mang lại rất nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe như làm sạch mạch máu, ngăn ngừa cảm cúm mùa lạnh, kích thích hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn…

Tỏi không chỉ là thứ gia vị quen thuộc trong các món ăn mà còn là vị thuốc có khả năng phòng và điều trị nhiều loại bệnh. Tỏi có tính sát khuẩn cao nhờ chứa nhiều chất kháng sinh allicin, giúp hỗ trợ điều trị nhiều loại bệnh như cảm lạnh, xơ vữa động mạch, bệnh thận, tăng cường các mao mạch… Tinh dầu từ tỏi giàu glucogen có tác dụng diệt khuẩn, sát trùng, chống viêm nhiễm hiệu quả.

Không ngờ ngậm tỏi buổi sáng lại có tác dụng thần kỳ thế này, bạn chỉ ước biết sớm hơn - Ảnh 1
Tỏi mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, hàm lượng lớn chất chống oxy hóa trong tỏi còn làm giảm lượng cholesterol trong máu, giúp khôi phục hoạt động của các tế bào trong cơ thể và ngăn ngừa ung thư.

Thường xuyên sử dụng tỏi còn giúp tăng cường sức đề kháng, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài.

Để tỏi phát huy hết tác dụng vốn có của nó, bạn nên dùng tỏi sống để ngậm vào buổi sáng. Hãy lấy một tép tỏi nhỏ, đặt vào trong miệng, ngậm khoảng 30 phút.

Ngậm tỏi buổi sáng có tác dụng gì?

Ngậm tỏi là phương pháp mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe mà bạn không ngờ đến.

Các hợp chất đặc biệt trong tỏi sẽ hòa tan với nước bọt và ngấm sâu vào máu, làm sạch mao mạch và bạch huyết, đồng thời giúp tăng cường sức khỏe vòm họng và khoang miệng.

Không ngờ ngậm tỏi buổi sáng lại có tác dụng thần kỳ thế này, bạn chỉ ước biết sớm hơn - Ảnh 2
Ngậm tỏi buổi sáng sẽ giúp những dưỡng chất trong loại gia vị này phát huy hết tác dụng vốn có - Ảnh: Internet

Nếu bạn cảm thấy khó khăn khi ngậm toàn bộ tép tỏi vào miệng, bạn có thể bắt đầu bằng 1/4 tép tỏi rồi từ từ tăng dần số lượng.

Sau 30 phút ngậm, bạn có thể nhổ tỏi ra và súc miệng lại bằng nước ấm hoặc đánh răng bình thường. Để khử hoàn toàn mùi hôi của tỏi còn lưu lại ở miệng, bạn hãy uống một ít sữa tươi.

Duy trì phương pháp này đều đặn mỗi ngày sẽ giúp mang lại những tác dụng sau:

- Làm sạch mạch máu

- Kích thích hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn

- Giảm ho, tiêu đờm hiệu quả

- Ngăn ngừa cảm cúm và các bệnh về đường hô hấp thường gặp mùa lạnh

- Tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể

- Hỗ trợ điều trị thiếu máu

- Hỗ trợ điều trị viêm phế quản

- Có khả năng loại bỏ sỏi thận, có lợi cho bàng quang

- Giúp làm sạch khoang miệng, vòm họng, ngăn ngừa các bệnh về răng miệng

Không ngờ ngậm tỏi buổi sáng lại có tác dụng thần kỳ thế này, bạn chỉ ước biết sớm hơn - Ảnh 3
Thường xuyên sử dụng tỏi sống sẽ giúp bảo vệ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ - Ảnh: Internet

Theo các chuyên gia sức khỏe, để phát huy hết hiệu quả của phương pháp này, bạn nên đập dập nhẹ bề mặt nhánh tỏi rồi mới ngậm.

Đối với trẻ nhỏ, người có dạ dày yếu, bị dị ứng tỏi và người mắc bệnh liên quan đến dạ dày… thì cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Trên đây là những tác dụng tuyệt vời của việc ngậm tỏi vào mỗi sáng, kiên trì thực hiện sẽ giúp cơ thể luôn khỏe mạnh, phòng chống bệnh tật và kéo dài tuổi thọ.

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