Không muốn mù lòa, hãy ghi nhớ những cách xử lý này khi bị dị vật bay vào mắt

Sống khỏe 19/06/2018 17:01

Dị vật bay vào mắt là chuyện thường gặp, tuy nhiên nếu không biết cách xử lý có thể khiến giác mạc bị tổn thương thậm chí dẫn đến mù lòa.

Trong cuộc sống hàng ngày, việc dị vật như hạt bụi, côn trùng nhỏ... vô tình bay vào mắt thường xảy ra. Vì mắt là một bộ phận rất nhạy cảm nên dù chỉ là một hạt bụi cũng đủ khiến bạn cảm thấy vô cùng khó chịu, đau nhức.

Thông thường, khi có vật lạ bay vào mắt, chúng ta sẽ có phản xạ dùng tay dụi liên tục đến khi có cảm giác dễ chịu hơn. Tuy nhiên, các bác sĩ chuyên khoa cảnh báo thói quen này vô cùng nguy hiểm vì có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng cho giác mạc.

Không muốn mù lòa, hãy ghi nhớ những cách xử lý này khi bị dị vật bay vào mắt - Ảnh 1
Dụi mắt khi có vật lạ bay vào sẽ vô tình khiến giác mạc bị tổn thương nghiêm trọng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, không ít người có thói quen nhờ người khác thổi vào mắt để đẩy dị vật ra. Thế nhưng, hành động này vô tình khiến nước bọt chứa vi khuẩn của người thổi văng vào mắt bạn, dễ gây nhiễm trùng.

Không muốn mù lòa, hãy ghi nhớ những cách xử lý này khi bị dị vật bay vào mắt - Ảnh 2
Xử lý dị vật bay vào mắt không đúng cách có thể dẫn đến nhiễm trùng hoặc mù lòa - Ảnh minh họa: Internet

Không ít trường hợp bị rách võng mạc, nhiễm trùng thậm chí mù trong thời gian ngắn vì những thói quen sai lầm nói trên. Chính vì thế, để tránh những hậu quả đáng tiếc, bạn cần ghi nhớ một số cách xử lý đơn giản khi có dị vật bay vào mắt sau đây.

Cách xử lý dị vật bay vào mắt đơn giản, an toàn cần phải biết

Chớp mắt thật nhanh

Không muốn mù lòa, hãy ghi nhớ những cách xử lý này khi bị dị vật bay vào mắt - Ảnh 3
Nước mắt sẽ giúp tống dị vật ra ngoài nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu cảm thấy vật lạ bay vào mắt có kích thước nhỏ, bạn hãy cố gắng chớp mắt liên tục. Lúc đầu, cách này có thể khiến bạn cảm thấy cộm và khó chịu nhưng sẽ giúp kích thích tuyến lệ hoạt động. Nước mắt sẽ đưa dị vật nhỏ ra ngoài nhanh chóng và không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho giác mạc.

Kéo nhẹ mí mắt

Nếu chớp mắt liên tục nhưng cảm giác cộm vẫn không hết, rất có thể dị vật đã bị mắc kẹt dưới mí. Trong trường hợp này, bạn hãy bình tĩnh dùng tay kéo nhẹ mí mắt rồi chớp lại vài lần.

Sử dụng nước sạch

Khi bị cát hoặc côn trùng nhỏ bay vào mắt, bạn hãy dùng một ly nước sạch để tống chúng ra ngoài. Lưu ý: Bạn hãy mở mắt thật to và chớp nhiều lần để dị vật rơi ra ngoài.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể mở vòi nước ở mức nhẹ nhất và nhờ dòng nước đưa vật lạ trong mắt ra ngoài.

Thuốc nhỏ mắt

Không muốn mù lòa, hãy ghi nhớ những cách xử lý này khi bị dị vật bay vào mắt - Ảnh 4
Nước nhỏ mắt là một trong những cách xử lý an toàn được nhiều người áp dụng - Ảnh minh họa: Internet

Một cách đơn giản và an toàn được nhiều sử dụng khi có vật lạ bay vào mắt chính là nước nhỏ mắt. Bạn chỉ cần dùng vài giọt để giúp dị vật nhỏ trong mắt trôi ra ngoài.

Nếu đã áp dụng hết những cách này mà không hiệu quả hoặc dị vật lớn, bạn nên đến bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám kịp thời. Lưu ý: Trên đường đến gặp bác sĩ, bạn cần che mắt bằng vải ẩm và sạch.

Áp dụng đúng cách xử lý khi có dị vật bay vào mắt sẽ giúp bạn tránh được một số tổn thương nghiêm trọng. 

Đau mắt đỏ: Căn bệnh khiến bất kỳ ai cũng lo sợ khi mùa hè đến

Đau mắt đỏ: Căn bệnh khiến bất kỳ ai cũng lo sợ khi mùa hè đến

Bỗng dưng bạn thấy cơ thể mệt mỏi, đôi mắt xuất hiện đốm đỏ và chảy dịch rỉ… Cùng tìm hiểu nguyên nhân và cách chữa trị căn bệnh đau mắt đỏ khi thời tiết giao mùa nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   dị vật bay vào mắt cách xử lý dị vật bay vào mắt

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 2 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 2 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 5 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 6 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?