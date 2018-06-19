Không muốn mù lòa, hãy ghi nhớ những cách xử lý này khi bị dị vật bay vào mắt

Thông thường, khi có vật lạ bay vào mắt, chúng ta sẽ có phản xạ dùng tay dụi liên tục đến khi có cảm giác dễ chịu hơn. Tuy nhiên, các bác sĩ chuyên khoa cảnh báo thói quen này vô cùng nguy hiểm vì có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng cho giác mạc.

Trong cuộc sống hàng ngày, việc dị vật như hạt bụi, côn trùng nhỏ... vô tình bay vào mắt thường xảy ra. Vì mắt là một bộ phận rất nhạy cảm nên dù chỉ là một hạt bụi cũng đủ khiến bạn cảm thấy vô cùng khó chịu, đau nhức.

Không ít trường hợp bị rách võng mạc, nhiễm trùng thậm chí mù trong thời gian ngắn vì những thói quen sai lầm nói trên. Chính vì thế, để tránh những hậu quả đáng tiếc, bạn cần ghi nhớ một số cách xử lý đơn giản khi có dị vật bay vào mắt sau đây.

Ngoài ra, không ít người có thói quen nhờ người khác thổi vào mắt để đẩy dị vật ra. Thế nhưng, hành động này vô tình khiến nước bọt chứa vi khuẩn của người thổi văng vào mắt bạn, dễ gây nhiễm trùng.

Cách xử lý dị vật bay vào mắt đơn giản, an toàn cần phải biết

Chớp mắt thật nhanh

Nước mắt sẽ giúp tống dị vật ra ngoài nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu cảm thấy vật lạ bay vào mắt có kích thước nhỏ, bạn hãy cố gắng chớp mắt liên tục. Lúc đầu, cách này có thể khiến bạn cảm thấy cộm và khó chịu nhưng sẽ giúp kích thích tuyến lệ hoạt động. Nước mắt sẽ đưa dị vật nhỏ ra ngoài nhanh chóng và không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho giác mạc.

Kéo nhẹ mí mắt

Nếu chớp mắt liên tục nhưng cảm giác cộm vẫn không hết, rất có thể dị vật đã bị mắc kẹt dưới mí. Trong trường hợp này, bạn hãy bình tĩnh dùng tay kéo nhẹ mí mắt rồi chớp lại vài lần.

Sử dụng nước sạch

Khi bị cát hoặc côn trùng nhỏ bay vào mắt, bạn hãy dùng một ly nước sạch để tống chúng ra ngoài. Lưu ý: Bạn hãy mở mắt thật to và chớp nhiều lần để dị vật rơi ra ngoài.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể mở vòi nước ở mức nhẹ nhất và nhờ dòng nước đưa vật lạ trong mắt ra ngoài.

Thuốc nhỏ mắt

Nước nhỏ mắt là một trong những cách xử lý an toàn được nhiều người áp dụng - Ảnh minh họa: Internet

Một cách đơn giản và an toàn được nhiều sử dụng khi có vật lạ bay vào mắt chính là nước nhỏ mắt. Bạn chỉ cần dùng vài giọt để giúp dị vật nhỏ trong mắt trôi ra ngoài.

Nếu đã áp dụng hết những cách này mà không hiệu quả hoặc dị vật lớn, bạn nên đến bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám kịp thời. Lưu ý: Trên đường đến gặp bác sĩ, bạn cần che mắt bằng vải ẩm và sạch.

Áp dụng đúng cách xử lý khi có dị vật bay vào mắt sẽ giúp bạn tránh được một số tổn thương nghiêm trọng.