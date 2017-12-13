Không còn nỗi lo suy thận nhờ thường xuyên uống hỗn hợp này mỗi ngày

Thận là cơ quan đóng vai trò quan trọng trong cơ thể giúp lọc máu, đào thải độc tố, cân bằng điện giải, giúp chuyển hóa các chất và điều hòa áp suất thẩm thấu.

Không chỉ là nguyên liệu làm bánh, baking soda còn giúp điều trị suy thận rất hiệu quả. Nhiều bệnh nhân sau khi áp dụng phương pháp này thì bệnh đã thuyên giảm đáng kể.

Thận suy yếu sẽ làm ảnh hưởng đến chức năng bài tiết độc tố, gây ra tình trạng rối loạn điện giải, ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của các cơ quan tuần hoàn, tiêu hóa, hô hấp… trong cơ thể. Nếu không được điều trị kịp thời, suy thận sẽ chuyển thành mạn tính, có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm, thậm chí là tử vong.

Tác dụng của baking soda trong việc điều trị suy thận

Bệnh nhân suy thận thường có hàm lượng natri bicarbonate thấp, baking soda sẽ giúp khắc phục tình trạng này.

Baking soda có khả năng cân bằng độ pH trong cơ thể, hỗ trợ quá trình chuyển hóa. Bên cạnh đó, baking soda chứa nhiều natri bicarbonate, đây là chất rất cần thiết trong việc điều trị suy thận.

Nguyên nhân là do khi chức năng thận suy yếu sẽ không sản xuất đủ lượng natri bicarbonate cần thiết để bảo vệ chính nó. Cơ thể thiếu hụt natri bicarbonate còn gây ra tình trạng axit sẽ tích tụ trong cơ thể, gây khó khăn trong việc trung hòa các chất làm ảnh hưởng xấu đên các tế bào.

Cách sử dụng baking soda để điều trị suy thận

Nguyên liệu: 1 thìa cà phê baking soda, ½ thìa cà phê muối và 1,5 lít nước.

Cách làm: Bạn cho hỗn hợp gồm 1 thìa cà phê baking soda và ½ thìa cà phê muối vào nước, khuấy đều hỗn hợp rồi cho vài chai lớn để dùng trong ngày. Uống nước baking soda mỗi ngày, liên tục trong khoảng 3 ngày sẽ giúp hồi phục chức năng thận nhanh chóng.

* Thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.