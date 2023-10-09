Điểm mặt những thực phẩm là "sát thủ" hại gan, nguy hiểm là thế nhưng nhiều người Việt vẫn vô tư ăn hàng ngày mà không biết

Gan có kích thước của một quả bóng, nằm ngay vị trí hạ sườn phải. Gan có rất nhiều chức năng quan trọng, như làm sạch máu bằng cách lọc các chất có hại mà cơ thể tạo ra, gan cũng sản xuất dịch mật, giúp phân huỷ chất béo từ thức ăn, không những thế, gan còn dự trữ chất đường gọi là glucose, là nguồn dự trữ năng lượng khẩn cấp của cơ thể.

Mỗi ngày, nếu bạn tiêu thụ quá mức các loại thịt đỏ có hàm lượng protein và chất béo cao, khiến gan có thể gặp khó khăn trong việc hấp thụ và chuyển hóa protein.

Gừng

Gừng là thực phẩm rất tốt đối với mọi người, nhưng gừng có chứa nhiều volatile, khi biến chất sinh ra chất safrole gây biến tính xấu, không tốt đối với những người bệnh gan, đặc biệt là viêm gan. Nó làm hoại tử tế bào gan và gây ảnh hưởng dẫn đến biến chứng nặng, làm bệnh viêm gan ngày càng trở nên xấu đi.

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Tỏi

Tỏi với người mắc bệnh gan là thực phẩm không tốt. Đối với họ, chất volatile trong tỏi sẽ làm ảnh hưởng, giảm số lượng hồng cầu và huyết sắc tố trong máu. Từ đó, có thể dẫn tới hiện tượng thiếu máu và gây bất lợi cho những người mắc bệnh viêm gan

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Tôm

Do tôm có hàm lượng cholesterol cao dẫn đến những ảnh hưởng không tốt đối với những người mắc bệnh gan, đặc biệt là viêm gan.

Đường

Hàm lượng đường vượt quá mức cho phép sẽ kích hoạt sự phân chia tế bào, làm tăng kích thước và mức độ chất béo trong gan, khiến gan bị nhiễm mỡ, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

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Bảo vệ gan thế nào cho khoa học?

Không uống nhiều bia rượu

Cồn phá hoại tế bào gan gây sưng hay sẹo gan, có thể tiến triển thành chai gan, đe dọa tới tính mạng. Vậy uống bia rượu bao nhiêu là đủ? Chính phủ Hoa Kì khuyến cáo nam giới chỉ nên uống không quá 2 li một ngày và đối với nữ giới chỉ một là đủ.

Chế độ ăn lành mạnh và tập luyện thường xuyên

Giữ cân nặng chuẩn sẽ ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Chế độ ăn lành mạnh khiến gan không phải làm việc quá tải để loại bỏ các chất có hại.

Cẩn trọng với một số loại thuốc

Một số loại thuốc điều trị mỡ máu có thể có tác dụng phụ lên gan. Đặc biệt uống paracetamol quá liều có thể gây tổn thương gan. Paracetamol rất phổ biến và có trong thành phần của hàng trăm loại thuốc như thuốc cảm hoặc thuốc giảm đau có kê đơn. Một số loại thuốc hại cho gan nếu được uống chung với rượu, hoặc có một số loại gây hại khi kết hợp với các loại thuốc khác. Hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ và dược sĩ để đảm bảo bạn đang uống thuốc một cách an toàn nhất.

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Phòng tránh viêm gan do vi rút

Có rất nhiều loại vi rút gây viêm gan, viêm gan vi rút tàn phá gan một cách nghiêm trọng. Vi rút viêm gan A lây qua đường ăn uống. Vi rút viêm gan B và C lây qua đường máu và dịch tiết cơ thể. Hãy tiêm chủng vắc xin đầy đủ, không dùng chung bàn chải đánh răng, dao cạo râu hoặc kim tiêm. Hạn chế số lượng bạn tình và luôn sử dụng bao cao su.

Kiểm tra viêm gan do vi rút

Thường thì viêm gan do vi rút không gây bất kì triệu chứng nào, nên bạn có thể đã mắc trong một thời gian dài nhiều năm mà không hay biết. Bạn có thể khám bác sĩ để được chỉ định làm xét nghiệm nếu nghi ngờ có tiếp xúc với nguồn lây, hoặc kiểm tra thường xuyên mỗi 6 tháng hay 1 năm.

Không chạm hay ngửi các chất độc hại

Một số loại hoá chất tẩy rửa, sản phẩm có dạng bình xịt và thuốc diệt côn trùng có chứa các chất hoá học có thể gây hại cho gan. Hãy tránh tiếp xúc trực tiếp với các chất này bằng cách mang đồ bảo hộ, găng tay, khẩu trang,... chất gây nghiện trong thuốc lá cũng tàn phá gan, vậy nên đừng hút thuốc và tránh hút thuốc thụ động.