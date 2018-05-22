Huyết trắng bệnh lý: Chuyên gia tiết lộ dấu hiệu nhận biết theo từng nguyên nhân

Sống khỏe 22/05/2018 11:21

Có nhiều nguyên nhân gây ra huyết trắng bệnh lý và mỗi dạng có dấu hiệu nhận biết riêng. Vì thế, nếu chị em không phân biệt rõ ràng rất khó điều trị được dứt điểm.

Huyết trắng là chất dịch lỏng hoặc hơi sệt chảy ra từ âm đạo có vai trò giữ ẩm, tạo môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn có lợi sinh sống và hạn chế sự phát triển của những tác nhân gây hại. Ngoài ra, huyết trắng còn được xem làm "tấm gương" phản chiếu sức khỏe của chị em vô cùng chính xác.

Huyết trắng bệnh lý: Chuyên gia tiết lộ dấu hiệu nhận biết theo từng nguyên nhân - Ảnh 1
Huyết trắng có những dấu hiệu bất thường là lời cảnh báo sức khỏe đang gặp vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia, thông qua huyết trắng, chị em có thể sớm phát hiện một số căn bệnh phụ khoa để kịp thời thăm khám và điều trị. Tuy nhiên, có rất nhiều chị em phát hiện bệnh rất muộn vì không nhận biết được đâu là biểu hiện của huyết trắng bệnh lý.

Dấu hiệu nhận biết huyết trắng bệnh lý cần phải ghi nhớ

Các bác sĩ phụ khoa cho biết, thông thường có hai loại: huyết trắng sinh lý và huyết trắng bệnh lý. Trong đó, huyết trắng sinh lý là chất nhầy màu trắng như lòng trắng trứng gà, có mùi hơi tanh. Đặc biệt vào thời kỳ rụng trứng và mang thai, lượng huyết trắng sẽ tiết nhiều hơn nhưng không phải là dấu hiệu của bệnh.

Tuy nhiên, nếu huyết trắng không chỉ ra nhiều mà còn có những thay đổi màu sắc bất thường, có mùi hôi khó chịu... bạn cần chú ý vì đó có thể là dấu hiệu của bệnh lý.

Trao đổi với Phụ nữ sức khỏe, bác sĩ Bùi Thị Phương Loan - Khoa Phụ sản Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cho biết, những biểu hiện của huyết trắng bệnh lý phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh.

Thông thường có 5 nguyên nhân gây ra huyết trắng bệnh lý và ở mỗi trường hợp sẽ xuất hiện những dấu hiệu khác nhau. Bác sĩ Loan chia sẻ, phụ nữ cần chú ý những thay đổi bất thường sau đây của huyết trắng từ đó sẽ giúp sớm phát hiện và có phương pháp điều trị phù hợp nhất.

Huyết trắng bệnh lý: Chuyên gia tiết lộ dấu hiệu nhận biết theo từng nguyên nhân - Ảnh 2
Huyết trắng bệnh lý có nhiều biểu hiện tùy thuộc vào nguyên nhân gây bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Nhiễm khuẩn âm đạo: Thông thường huyết trắng sẽ có màu xám đậm hoặc nhạt, kèm với mùi hôi, tanh vô cùng khó chịu.

Do Trichomonas: Huyết trắng thường có màu vàng xanh, mùi hôi nồng và kèm theo các triệu chứng khó chịu, đau rát khi "yêu", đi tiểu, hoặc ngứa vùng sinh dục.

Vi khuẩn lậu: Trong trường hợp này, có khoảng gần nửa phụ nữ không biểu hiện triệu chứng rõ rệt. Song vẫn có một số ít người bệnh xuất hiện cảm giác nóng rát âm đạo, sưng đỏ, đi tiểu nhiều lần.

Do Chlamydia: Thường không gây triệu chứng, hoặc có thể có biểu hiện nhiễm trùng đường tiết niệu kèm theo.

Nhiễm nấm âm đạo: Huyết trắng có màu trắng, dạng vón cục như váng sữa, thường không có mùi hoặc có mùi chua. Bên cạnh đó, người bệnh cũng có cảm giác ngứa nhiều, rát âm đạo, gây đau đớn khi làm "chuyện ấy" hay đi tiểu.

Huyết trắng bệnh lý: Chuyên gia tiết lộ dấu hiệu nhận biết theo từng nguyên nhân - Ảnh 3
Huyết trắng bệnh lý nếu không sớm điều trị sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ Loan cũng khuyến cáo, trong những nguyên nhân trên, nhiễm Trichomonas, lậu và Chlamydia là những bệnh lây qua đường tình dục rất nguy hiểm. Nếu không sớm điều trị, phụ nữ sẽ bị viêm nhiễm vùng châụ thậm chí có thể gây vô sinh, hiếm muộn về sau.

Cách phòng ngừa huyết trắng bệnh lý

Theo bác sĩ Loan, đối với những nguyên nhân do lậu, Trichomonas và Chlamydia, chị em phụ nữ tốt nhất nên dùng bao cao su để phòng ngừa bệnh lây truyền.

Còn đối với nguyên nhân gây bệnh là do nhiễm khuẩn hoặc viêm âm đạo do nấm, bạn nên thường xuyên giữ vệ sinh vùng kín bằng nước sạch hoặc các dung dịch chuyên dụng, tránh mặc quần quá chật.

Huyết trắng bệnh lý: Chuyên gia tiết lộ dấu hiệu nhận biết theo từng nguyên nhân - Ảnh 4
Vệ sinh vùng kín và sử dụng bao cao su là cách phòng ngừa bệnh hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có những dấu hiệu của huyết trắng bệnh lý nói trên, chị em không nên quá lo lắng hay tự ý điều trị. Tốt nhất người bệnh nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám và chữa trị tận gốc, đảm bảo an toàn sức khỏe. Chúc chị em luôn vui và mạnh khỏe nhé!

Bệnh huyết trắng ở phụ nữ: Chuyên gia tiết lộ dấu hiệu và cách phòng ngừa tốt nhất

Bệnh huyết trắng ở phụ nữ: Chuyên gia tiết lộ dấu hiệu và cách phòng ngừa tốt nhất

Bệnh huyết trắng nếu không sớm được phát hiện và điều trị có thể dẫn tới các diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của phái nữ. Do đó, để bảo vệ sức khỏe của bản thân, các chị em nên biết về dấu hiệu và cách phòng ngừa bệnh huyết trắng dưới đây.

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