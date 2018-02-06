Hơn 80% người Việt có cách uống nước sai lầm khiến sức khỏe 'xuống dốc không phanh'

Uống nước sai cách chẳng những không giúp bạn giải khát mà còn gây ra một số ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Chính vì thế, bạn nên biết những cách uống nước sai lầm dưới đây.

Cung cấp lượng nước đầy đủ cho cơ thể là việc vô cùng quan trọng và cần thiết cho sức khỏe . Tuy nhiên, nhiều người vẫn đang tự hại bản thân vì mắc những sai lầm này khi uống nước.

Do đó, bạn nên bỏ ngay thói quen chờ đến khi khát mới uống nước để tránh được tình trạng trên và đảm bảo cơ thể luôn khỏe mạnh.

Hầu hết mọi người đều chỉ uống nước khi cảm thấy khát. Đây là một thói quen cực kỳ không tốt cho sức khỏe. Theo các chuyên gia, khi bạn cảm thấy khát chứng tỏ cơ thể đã rơi vào tình trạng thiếu nước. Khi đó, bạn sẽ thấy những triệu chứng kèm theo như khó tập trung, dễ kích động, hoa mắt, chóng mặt...

Uống quá nhiều nước sau khi vận động

Sau khi vận động hay chơi thể thao, mọi người có thói quen uống nhiều nước để nhanh chóng bù đắp lại lượng mồ hôi vừa thoát ra.

Điều này hoàn toàn sai lầm vì khi vận động, phần lớn máu chảy về các cơ bắp. Lúc này máu chảy đến dạ dày giảm. Vì vậy uống quá nhiều nước sẽ tạo cảm giác nặng nề, tức bụng, ảnh hưởng đến hô hấp.

Lười uống nước trước khi ngủ

Uống nước trước khi đi ngủ giúp hệ tuần hoàn hoạt động tốt hơn nên sẽ mang đến cho bạn một giấc ngủ ngon. Bên cạnh đó, thói quen này còn giúp ngăn ngừa tình trạng đông máu và hạn chế các bệnh về tim mạch.

Tuy nhiên, bạn cũng không nên uống nước quá nhiều trước khi ngủ vì điều này sẽ khiến hệ bài tiết hoạt động vất vả, ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Không uống nước khi mới thức dậy

Sau một đêm dài, cơ thể đã tiêu hao hết lượng nước hôm trước nên cần được bổ sung lại ngay vào sáng hôm sau để thúc đẩy tuần hoàn máu, lọc chất thải. Uống một cốc nước lọc sau khi thức dậy vào buổi sáng là một trong những bí quyết kéo dài tuổi thọ hiệu quả.

Vừa ăn vừa uống

Các chuyên gia trên thế giới cho biết việc uống nước trong khi ăn sẽ làm trung hòa lượng axit dạ dày đã sản xuất ra để tiêu hóa thức ăn. Thói quen này sẽ khiến quá trình tiêu hóa diễn ra chậm và mất nhiều năng lượng hơn.

Chế độ uống hợp lý, thường xuyên rèn luyện cơ thể và tránh xa những cách uống nước sai lầm sẽ giúp bạn sống lâu hơn.