Những người gặp vấn đề về dạ dày, đau lưng hay bị nhức đầu... nên áp dụng những tư thế tốt cho sức khỏe sau đây để có thể phần nào cải thiện được tình trạng bệnh.

Theo các chuyên gia, tư thế ngủ không chỉ giúp bạn ngon giấc mà còn rất hữu ích trong việc cải thiện sức khỏe đối với một số loại bệnh.

Dưới đây là một số tư thế nằm ngủ tốt cho sức khỏe mà bạn nên biết để áp dụng cho bản thân hoặc chia sẻ với những người thân!

Các tư thế nằm ngủ tốt cho sức khỏe không phải ai cũng biết

Tư thế ngủ cho người gặp vấn đề về tiêu hóa

Ngủ nằm nghiêng bên trái sẽ rất tốt cho hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Những người gặp các vấn đề về tiêu hóa được khuyến khích ngủ nghiêng bên trái vì tư thế này giữ dạ dày và tuyến tụy ở vị trí tự nhiên tốt nhất. Ngoài ra, bạn cũng nên kê một chiếc gối dưới hai đầu gối để có một giấc ngủ ngon hơn.

Tư thế ngủ giúp giảm đau lưng

Theo các chuyên gia, những người bị đau lưng nên nằm ngửa và kê một chiếc gối dưới đầu gối hoặc cuộn một chiếc khăn mỏng đặt ở phần xương sống, đoạn thắt lưng. Tư thế nằm này chắc chắn sẽ làm giảm cơn đau lưng của bạn vào sáng hôm sau.

Tư thế tốt cho những người có vấn đề về gan

Gan và thận là những cơ quan tham gia quá trình chuyển hoá và bài tiết, vốn có xu hướng tích tụ nhiều chất thải và độc tố.

Để sức khỏe tốt hơn, các chuyên gia khuyên mọi người nên ngủ nghiêng về bên trái để giúp gan và thận đào thải độc tố tốt hơn.

Tư thế ngủ dành cho người bị đau đầu

Người bị đau đầu ngủ tư thế sai sẽ càng khiến cho tình trạng trở nên trầm trọng hơn. Theo các chuyên gia sức khỏe, nằm ngửa và chặn gối ở hai bên đầu, cố định đầu không bị xoay sang hai bên sẽ khiến cơn đau đầu giảm đi đáng kể.

Tư thế tốt cho người bị viêm xoang, nghẹt mũi

Người mắc bệnh viêm xoang thường bị khó thở khi nằm, điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ của bạn. Để giải quyết điều này, bạn nên nằm ngủ trên chiếc gối cao hoặc kê một vài chiếc khăn bông lên. Tư thế này sẽ giúp người bệnh dễ thở và cảm thấy thoải mái hơn khi ngủ rất nhiều.

Biết được những tư thế nằm ngủ tốt cho sức khỏe ở trên, hy vọng các bạn sẽ áp dụng thành công và cải thiện được tình trạng bệnh nhanh nhất!

Đừng tưởng cứ nằm xuống ngủ là xong, có nhiều tư thế ngủ mang lại lợi ích cho bạn nhiều hơn bạn nghĩ Tư thế ngủ của mọi người không giống nhau và tùy thuộc vào thể trạng sức khỏe, bạn có thể áp dụng những tư thế ngủ khác để giúp ích cho cơ thể tốt nhất.

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