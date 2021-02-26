Hiện tượng ‘ngón chân COVID’: Ngón chân như bị bỏng phóng xạ, cơn đau như bị nổ tung từ bên trong

Sống khỏe 26/02/2021 13:41

Hiện tượng "Ngón chân COVID" xuất hiện ở một số bệnh nhân nhiễm COVID-19 khiến nhiều người sợ hãi. Các chuyên gia cho biết vẫn chưa có nhiều nghiên cứu sâu về vấn đề này.

Vừa qua, trang web chuyên về sức khỏe Verywell Health có đề cập đến hiện tượng ngón chân phồng rộp, đổi màu ở những người mắc COVID-19. Được biết, ngày càng có nhiều bệnh nhân mắc triệu chứng này.

Ngón chân giống như bị bỏng phóng xạ

Theo Mirror, một người phụ nữ mắc Covid-19 tên Nic Kimberley (53 tuổi), sống tại Cotswolds, Vương quốc Anh đang phải chịu đựng triệu chứng “Ngón chân COVID” hết sức tồi tệ. 

Cô chia sẻ những hình ảnh gây sốc về bàn tay và bàn chân sưng đỏ của mình. Sự thay đổi trên cơ thể được phát hiện lần đầu tiên khi Kimberley đi tắm. Nó khiến cô vô cùng hoang mang và sợ hãi.

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Bàn chân sưng đỏ của Kimberley - Ảnh: Mirror

Kimberley cho biết: “Cảm giác giống như bỏng phóng xạ. Tôi chưa bao giờ bị bỏng phóng xạ nhưng tôi đã xem ảnh và xem về Chernobyl. Tôi cảm thấy bỏng rát khủng khiếp, cơn đau giống như bị dây thắt chặt. Cảm giác như cơ thể tôi đang nổ tung từ bên trong”. Các ngón tay và chân của cô luôn trong tình trạng lạnh lẽo và ngứa ngáy.

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Các ngón tay và chân của cô luôn trong tình trạng lạnh lẽo và ngứa ngáy - Ảnh: Mirror

Ban đầu, Kimberley không biết về nguyên nhân căn bệnh. Cô đã gửi những bức ảnh ngón tay và chân mình cho bác sĩ và được biết đó là do COVID-19. Vị bác sĩ nói rằng đây là sự tiến triển từ những gì ông ấy nhìn thấy ở các bệnh nhân khác.

Những biểu hiện thường thấy của “Ngón chân COVID”

Theo Verywell Health, ngón chân COVID giống tình trạng da hiếm gặp được gọi là pernio do tiếp xúc quá nhiều với nhiệt độ lạnh và ẩm ướt. Pernio là một dạng viêm mạch máu có thể dẫn đến đổi màu và/hoặc sưng trên bàn tay hoặc bàn chân. 

Pernio cũng có thể xảy ra như một tình trạng thứ phát ở những người mắc bệnh tự miễn dịch, rối loạn mô liên kết, ung thư máu hoặc các loại bệnh do virus khác, chẳng hạn như virus Epstein-Barr.

“Ngón chân COVID” thường ảnh hưởng đến một hoặc nhiều ngón chân khác hoặc cả ban chân. Đôi khi, ta cũng có thể bắt gặp nó ở ngón tay và bàn tay. Tình trạng này thường kéo dài trong vài tuần.

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Có thể người đó đã hoặc đang mắc COVID-19 ở mức nhẹ và ngón chân đỏ hoặc tím là triệu chứng duy nhất của họ -  Ảnh: Đại học Northwestern

Các triệu chứng gồm:

- Ngón tay, chân đổi màu sang hồng, đỏ, tím

- Ngón thường sưng, cảm thấy ngứa, rát hoặc đau

Bác sĩ nói gì về hiện tượng “Ngón chân COVID”?

Bác sĩ Amy Paller, chủ nhiệm khoa da liễu tại Trường Y Feinberg thuộc Đại học Northwestern (Mỹ), nói với Verywell Health: "Chúng tôi đang thấy sự gia tăng của tình trạng được gọi là ‘ngón chân COVID".

Paller cho biết: “Chúng tôi chưa thực sự hiểu mối quan hệ của điều này với COVID-19. Đó chỉ là một quan sát mà chúng tôi đang thấy với những con số chưa từng có tại thời điểm đại dịch, vì vậy chúng tôi nghĩ rằng đó có thể là dấu hiệu của bệnh nhẹ”.

Tuy nhiên, đáng chú ý, hiện tượng "Ngón chân COVID" có liên quan đến sự xuất hiện của đại dịch COVID-19, nhưng liệu nó có thực sự liên quan đến COVID-19 hay không vẫn chưa được xác định.

Nhiều nghiên cứu đã được tiến hành và cho ra các kết quả rất khác nhau. Một số nghiên cứu nhỏ và sơ bộ cho thấy có mối liên hệ giữa “Ngón chân COVID” và người mắc COVID-19 nhưng cũng có những nghiên cứu không tìm thấy mối liên hệ này.

Nhiều nhà nghiên cứu suy đoán rằng  “Ngón chân COVID” xuất hiện muộn trong quá trình tiến triển của bệnh. Việc xét nghiệm COVID-19 có thể âm tính do vi rút giảm ở mức không thể phát hiện được. Nói cách khác, có thể người đó đã hoặc đang mắc COVID-19 ở mức nhẹ và ngón chân đỏ hoặc tím là triệu chứng duy nhất của họ.

Hiện tượng ‘ngón chân COVID’: Ngón chân như bị bỏng phóng xạ, cơn đau như bị nổ tung từ bên trong - Ảnh 4

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