Đừng xem thường ợ chua, đó là dấu hiệu đầu tiên báo hiệu bạn mắc bệnh ung thư

Sống khỏe 18/06/2016 17:13

Bốn mươi năm trước, y học đã khẳng định rằng hút thuốc lá và uống quá nhiều rượu bia là nguy cơ gây bênh ung thư, theo healthyfoodhelp.

Tại Mỹ, bệnh ung thực quản là bệnh khá phổ biến khi các tế bào vảy lót phát sinh nhiều nhất ở nơi này. Hầu hết các bệnh nhân mắc khối u thực quản đều là ung thư tuyến. Chúng thường phát triển trong các tuyến dưới cùng của thực quản. Và cũng theo nghiên cứu thì trào ngược dạ dày là biểu hiện liên quan đến căn bệnh nguy hiểm này.

Bất cứ nơi nào trong thực quản đều có thể phát triển bệnh ung thư tế bào vảy nhưng các loại ung thư thường xuất hiện nhất ở đoạn dưới cùng – đoạn thực quản nối với dạ dày.

Hiện nay, vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác căn bệnh ác tính ở thực quản, tuy nhiên, người ta ghi nhận được sự gia tăng liên tục trong nguy cơ gây ung thư đó chính là trào ngược dạ dày.

Các màng nhầy của thực quản bị viêm bắt đầu khi chúng thường xuyên tiếp xúc với axit dạ dày khi bạn nằm xuống hoặc di chuyển. Chính điều này dẫn đến sự thay đổi trong các mô, được gọi là chuyển sản. 

Chuyển sản trở thành loạn sản nếu những thay đổi tiếp theo căn bản hình thành nên chứng loạn sản cao cấp và hình thành tế bào ung thư. Cuối cùng, bệnh nhân sẽ được xác định là ung thư tuyến.

Ung thư thực quản phát triển khoảng 3-6 trong 100.000 người nhưng những người bị trào ngược dạ dày, hay bị ợ nóng lại có tỷ lệ mắc ung thư thực quản rất cao. 

Căn bệnh ung thư này xuất hiện khi bạn trên 60 tuổi, có thói quen hút thuốc lá và nguy cơ nam mắc bệnh nhiều hơn nữ.

Biểu hiện của trào trược dạ dày:

-    Ợ hơi, ợ nóng, ợ chua sau khi thức dậy hoặc sau khi đánh răng

-    Nôn, buồn nôn sau khi ăn

-    Đau tức ngực 

Nếu thấy cơ thể có những dấu hiệu trên, hãy nhanh chóng điều trị tránh các biến chứng khó lường.

Chúc bạn sống vui khỏe.

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