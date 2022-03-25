Đừng vì quá ngon mà ăn những món này thường xuyên: Chúng nổi tiếng là thực phẩm 'giảm tuổi thọ' mà bất kỳ ai cũng nên tránh

Nhóm nghiên cứu chung SFU của Canada gần đây đã công bố kết quả dựa trên dữ liệu nghiên cứu của ‘Triển vọng của ngành dịch tễ học ở thành thị và nông thôn’ (PURE) để phân tích chế độ ăn uống của nhiều nhóm dân cư ở các quốc gia có mức thu nhập khác nhau trên thế giới trên Tạp chí Y học Anh.

Người ta đều biết rằng ăn quá nhiều ngũ cốc tinh chế có hại cho sức khỏe . Vậy, thực phẩm làm từ ngũ cốc tinh chế có hại đến mức nào?

Ảnh minh họa

Theo kết quả thu thập dữ liệu của 137,130 người từ 21 quốc gia trong 16 năm, nếu bạn ăn khoảng 7 phần ngũ cốc tinh chế mỗi ngày (khoảng 350g mỗi ngày)

⇒ Tăng 27% nguy cơ tử vong sớm

⇒ Tăng 33% nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch

⇒ Tăng 47% nguy cơ đột quỵ

Mặt khác, theo Medical News Today cho biết những người ăn ngũ cốc nguyên hạt hoặc ăn cơm trắng không có xuất hiện các yếu tố nguy hiểm sức khỏe đặc biệt nào.

Ảnh minh họa

Trong nghiên cứu PURE, bánh mì trắng là đối tượng nghiên cứu chính về việc hấp thụ lượng đường, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng lượng tiêu thụ đường và ngũ cốc tinh chế đã tăng đều đặn trong nhiều thập kỷ gần đây.

Tiến sĩ Marshd Dehan, người tham gia nghiên cứu này, cũng chỉ ra rằng các nghiên cứu của PURE trước đây cũng cho thấy việc ăn quá nhiều carbohydrate sẽ làm gia tăng nguy cơ tử vong và bệnh tim, và kết quả điều tra lần này cũng không đáng ngạc nhiên.

Tiến sĩ Dehan chỉ ra rằng: "Trong ngũ cốc tinh chế không có chất xơ nên chỉ số đường huyết cao và khi ăn vào sẽ làm chỉ số đường trong máu tăng rất nhanh.” Và “Điều này có thể dẫn đến các vấn đề hạ đường huyết, đói bụng và gây ra tình trạng ăn quá nhiều.”

Tất nhiên, kết quả của nghiên cứu này không có nghĩa là phải cắt giảm nghiêm ngặt lượng carbohydrate giống như chế độ ăn giảm cân ketogenic.

Theo nghiên cứu, nguy cơ được đề cập ở trên xuất hiện khi bạn ăn 7 phần ngũ cốc tinh chế mỗi ngày.

Ví dụ, sau khi ăn mì ống hoặc ngũ cốc tinh chế, sau đó thường xuyên ăn bánh kem hoặc bánh quy tráng miệng thì nguy cơ của bạn có thể tăng lên.

Tiến sĩ Dehan nói rằng: "Việc giảm lượng ngũ cốc tinh chế, đường và ăn các loại carbohydrate chất lượng tốt luôn là điều cần thiết để có một sức khỏe tốt" nhưng tiến sĩ cũng nói thêm là: “Mặc dù việc cắt giảm ngũ cốc tinh chế là rất tốt, nhưng tôi không khuyến khích các bạn không nên ăn chúng hoàn toàn.”