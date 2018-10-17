Ung thư tuyến tiền liệt nếu không được điều trị kịp thời sẽ di căn sang các khu vực khác trong cơ thể, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Chính vì vậy, việc phát hiện sớm những dấu hiệu của căn bệnh nguy hiểm này sẽ giúp tăng tỉ lệ điều trị thành công.

Ung thư tuyền tiền liệt xảy ra khi những tế bào bất thường phát triển trong tuyến tiền liệt, có ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến tiền liệt, thường gặp nhiều ở nam giới. Khối ung thư này thường nằm dưới khu vực bàng quang và rất dễ di căn sang các khu vực khác trong cơ thể. Bệnh có thể được chữa khỏi nếu phát hiện sớm và điều trị tích cực. Chính vì vậy, bạn tuyệt đối không được chủ quan trước những dấu hiệu bất thường dưới đây vì chúng có thể là triệu chứng cảnh báo nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt.

Những dấu hiệu cảnh báo ung thư tuyến tiền liệt Đi tiểu thường xuyên Nếu bạn không uống quá nhiều nước nhưng lại gặp hiện tượng tiểu nhiều hơn bình thường thì đó có thể là dấu hiệu của các bệnh như tiểu đường, nhiễm trùng bàng quang hoặc ung thư tuyến tiền liệt... Nếu tình trạng này kéo dài, bạn nên đến bệnh viện để được kiểm tra và chẩn đoán chính xác nhất, từ đó có hướng điều trị kịp thời.

Đi tiểu nhiều bất thường có thể là dấu hiệu ung thư tuyến tiền liệt - Ảnh minh họa: Internet Có máu trong nước tiểu Hiện tượng đi tiểu ra máu hoặc nước tiểu bị tối màu khác thường có thể là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ mắc bệnh sỏi thận, nhiễm trùng đường tiểu, tiểu đường... Trong đó, tình trạng xuất hiện máu trong nước tiểu là dấu hiệu thường gặp của bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Chính vì vậy, bạn tuyệt đối đừng chủ quan mà hãy chủ động kiểm tra sức khỏe càng sớm càng tốt. Tiểu không tự chủ Khi bạn nhận thấy có nước tiểu trong đồ lót và nó xảy ra mà bạn không hề hay biết thì bạn đang gặp tình trạng tiểu không tự chủ. Đây là dấu hiệu điển hình cảnh báo bệnh ung thư tuyến tiền liệt mà bạn không nên xem nhẹ vì lúc này nó đã tiến triển đến giai đoạn nặng và cần được điều trị ngay. Bạn cần chủ động đi khám nếu nghi ngờ trước dấu hiệu này - Ảnh minh họa: Internet Đau trực tràng Nếu bạn thường xuyên cảm thấy đau nhói ở khu vực trực tràng thì đây có thể là một dấu hiệu của bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Nguyên nhân là do khối u phát triển ở tuyến tiền liệt sẽ gây ảnh hưởng đến vùng trực tràng, từ đó dẫn đến những cơn đau nhói. Giảm cân đột ngột Giảm cân đột ngột là dấu hiệu cảnh báo rất nhiều loại ung thư. Chính vì vậy, nếu thấy cân nặng giảm không rõ nguyên nhân thì bạn nên đến bệnh viện để nắm rõ tình trạng sức khỏe của bản thân. Bạn đừng chủ quan khi gặp tình trạng cân nặng giảm đột ngột không rõ nguyên nhân - Ảnh minh họa: Internet Để ngăn ngừa nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt, bạn nên thiết lập chế độ ăn uống giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và vitamin để ngăn ngừa sự tấn công của các gốc tự do. Bên cạnh đó, bạn nên dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để luyện tập thể dục, tăng cường sức khỏe giúp chống lại ung thư.

Phát hiện ngực có hòn khi tắm, đi khám người phụ nữ phát hiện mắc ung thư Khi tắm, nữ bệnh nhân phát hiện có khối u ở vùng ngực, ấn vào thấy đau… đến viện khám người phụ nữ được bác sĩ thông báo đã bị ung thư.

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