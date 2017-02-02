Điều gì xảy ra nếu bạn không làm sạch rốn thường xuyên?

Sống khỏe 02/02/2017 14:09

Bạn sẽ không tin nổi vào những điều xảy ra nếu không làm sạch rốn, theo Boldsky.

Rốn là một trong những bộ phận chúng ta thường hay lãng quên nhất trên cơ thể, nhất là khi tắm rửa. Chúng ta chỉ chú ý tới những bộ phận khác mà quên chăm sóc cho nơi này. Có thể nói họa hoằn lắm thì bạn mới vệ sinh cho rốn. Một số người thậm chí còn để bụi bặm tích tụ cả đống tại rốn. Điều này có thể dẫn tới nhiễm nấm, gây kích ứng, nhiễm trùng cùng nhiều vấn đề sức khỏe khác.

Điều gì xảy ra nếu bạn không làm sạch rốn thường xuyên? - Ảnh 1
Nếu không vệ sinh rốn thường xuyên thì điều gì sẽ xảy ra? Ảnh minh họa: Boldsky

Do đó, bạn cần chú ý kỹ hơn tới bộ phận này. Theo các chuyên gia, bạn không cần phải vệ sinh rốn hàng ngày. Tuy nhiên, thỉnh thoảng bạn cần làm điều này vì nếu không, nó có thể gây ra nhiều hệ quả đáng sợ.

Sau đây là một số sự thật về rốn mà có thể bạn không biết:

Rốn có nhiều vi khuẩn

Trung bình có hơn 65 loại vi sinh vật (vi khuẩn) khác nhau trú ngụ nơi rốn. Trên thực tế, rốn cũng tích tụ tàn dư của xà bông, bụi bẩn, mảnh vụn, mồ hôi và tế bào chết. Bạn cần phải làm sạch rốn thỉnh thoảng để loại bỏ sự tích tụ tế bào chết, mồ hôi, bụi bẩn và nước xà phòng (khi tắm).

Mặc dù là nơi trú ngụ của vi khuẩn, song một số loại vi khuẩn tại đây là vô hại với bạn.

Nhiễm nấm ở rốn

Đàn ông lẫn phụ nữ đều có thể bị nhiễm nấm ở rốn. Một số em bé có thể bị bệnh này nếu bà mẹ bị nhiễm nấm lúc sinh.

Dấu hiệu nhận biết bị nhiễm nấm ở rốn

Làm thế nào để biết bạn nhiễm nấm ở rốn? Sau đây là một số triệu chứng: sưng đỏ, ngứa ngáy, mùi hôi, đau hoặc chảy dịch. Bạn cần đi khám ngay lập tức.

Cách làm sạch rốn

Bạn có thể làm sạch rốn với bông gòn. Nhỏ vài giọt cồn vào miếng bông gòn rồi nhẹ nhàng lau sạch bụi bẩn bám trong rốn. Tuy nhiên, chỉ dùng vài giọt thôi nhé vì quá nhiều có thể gây khô da.

Điều gì xảy ra nếu bạn không làm sạch rốn thường xuyên? - Ảnh 2
Bạn có thể làm sạch rốn với 1 miếng bông gòn nhúng cồn - Ảnh minh họa: Boldsky

Kích thích rốn có thể tăng ham muốn

Cả đàn ông và phụ nữ đều phản ứng trước sự kích thích tại rốn. Đây là khu vực nhạy cảm. Việc kích thích nơi này có thể gián tiếp gây hưng phấn cho bạn.

Xỏ khuyên rốn

Việc xỏ khuyên rốn có ảnh hưởng gì? Tốt nhất bạn nên tránh làm điều này vì nó có thể gây viêm nhiễm nếu da bạn nhạy cảm. Hơn nữa, việc làm sạch rốn có thể khó khăn hơn nếu bạn xỏ quá nhiều khuyên.

Hãy lưu ý vì sức khỏe nhé.

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