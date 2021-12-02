Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn tắm 2 lần trở lên mỗi ngày?

Sống khỏe 02/12/2021 06:00

Trong bài viết này, các chuyên gia đã chỉ ra những tác hại khi bạn tắm nhiều lần trong một ngày.

Bạn đã quen với việc tắm nhiều lần trong một ngày, bạn thường sẽ tắm sau khi tập luyện thể dục, tắm nước nóng lâu trước khi đi ngủ... Đây là những thói quen có thể đang gây hại cho sức khỏe của bạn. Việc tắm quá thường xuyên và tắm quá lâu có thể gây hại cho da, tóc, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của bạn.

Tóc bị nhờn

Tóc mới gội trông sẽ rất đẹp. Song, việc gội đầu quá thường xuyên có thể khiến tóc nhờn và bết hơn. Mỗi khi bạn thoa dầu gội, da đầu sẽ hơi khô và khiến da tiết ra nhiều bã nhờn hơn. Nếu bạn có thói quen gội đầu hàng ngày, da đầu của bạn nhận được "tín hiệu" rằng nó cần phải liên tục sản xuất nhiều dầu hơn để ngăn da trên đầu bị khô quá mức. Điều này sẽ khiến tóc bạn nhanh chóng bị nhờn và gây rụng tóc.

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Làn da sẽ bị khô

Mặc dù không tắm thường xuyên cso thể gây khó chịu nhưng việc tắm quá thường xuyên gây hại nhiều hơn lợi. Sữa tắm, xà phòng và nước nóng loại bỏ vi khuẩn lành mạnh và các loại dầu cần thiết trên da của bạn. Bởi vì những loại dầu trên làn da của bạn giúp bạn trẻ trung và rạng rỡ lâu hơn. Thậm chí, một số bác sĩ da liễu thậm chí còn khuyên bạn chỉ nên tắm 2-3 lần một tuần để ngăn ngừa da bị ngứa và quá khô.

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Tóc sẽ nhiều gàu hơn bình thường

Bạn thường có suy nghĩ là nhiều loại dầu gội sẽ làm cho tóc của bạn trông bóng mượt, bồng bềnh và không có gàu. Tuy nhiên, việc gội đầu quá nhiều khiến da đầu của bạn bị ngứa và kích ứng. Điều này có thể dẫn đến có nhiều gàu, thậm chí có thể gây rụng tóc.

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Da của bạn trở nên nhạy cảm hơn

Việc tắm vòi sen với nước nóng lâu có vẻ là một cách lành mạnh để giữ sạch sẽ và ngăn chặn vi trùng khó chịu. Nhưng để cơ thể tiếp xúc với một số bụi bẩn và vi khuẩn sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn và giúp chống lại vi rút hiệu quả hơn. Vậy nên, việc tắm quá thường xuyên sẽ làm rối loạn hệ vi sinh vật của da, khiến da bị kích ứng, nứt nẻ và ửng đỏ.

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Ảnh hưởng tới sức khoẻ sinh sản

Vùng kín của bạn thường sử dụng xà phòng thơm, gel để vệ sinh. Song, chúng có thể ảnh hưởng đến mức độ pH lành mạnh. Điều này có thể làm mất cân bằng vi khuẩn, gây kích ứng, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của bạn.

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Tốt hơn hết là bạn nên chọn các loại sữa rửa mặt dịu nhẹ, không có mùi thơm để rửa vùng kín.

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