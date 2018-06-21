Đi nắng về mà gặp ngay những triệu chứng cảnh báo sức khỏe này thì tuyệt đối không được chủ quan

Sống khỏe 21/06/2018 16:34

Thời tiết nắng nóng khiến cơ thể suy yếu, nếu gặp phải những triệu chứng này ngay khi vừa đi nắng về thì bạn cần tuyệt đối lưu ý. Chúng có thể là dấu hiệu cảnh báo tình trạng sức khỏe của bạn đang gặp vấn đề.

Thường xuyên làm việc hoặc di chuyển trong thời tiết oi bức, nắng nóng thất thường sẽ khiến hệ miễn dịch suy yếu, cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi. Đặc biệt, nếu gặp phải những triệu chứng cảnh báo sức khỏe này, bạn nên học cách sơ cứu kịp thời thay vì chủ quan bỏ qua.

Dưới đây là những triệu chứng nguy hiểm bạn có thể mắc phải ngay khi đi nắng về:

Những triệu chứng cảnh báo sức khỏe khi vừa đi nắng về

Người mệt lả, nóng ran

Mệt lả, nóng ran kèm theo dấu hiệu thân nhiệt tăng cao, khó thở thì chứng tỏ bạn đang bị say nắng do cơ thể mất đi một lượng nước lớn. Nếu không được bổ sung nước kịp thời thì rất dễ dẫn đến tình trạng ngất xỉu, thậm chí là trụy tim mạch gây tử vong cao.

Khi thấy cơ thể có những triệu chứng trên thì bạn nên nhanh chóng giảm thân nhiệt bằng cách cởi bớt quần áo, dùng khăn lạnh chườm vào nách, bẹn và cổ. Đồng thời bổ sung lượng nước thiếu hụt, nhưng chỉ nên uống từng ngụm nhỏ, tránh uống liền một hơi nước.

Đi nắng về mà gặp ngay những triệu chứng cảnh báo sức khỏe này thì tuyệt đối không được chủ quan - Ảnh 1
Người mệt lả và nóng ran có thể dẫn đến ngất xỉu - Ảnh minh họa: Internet

Da kích ứng

Sau khi đi nắng về, nếu thấy làn da có hiện tượng ngứa ngáy, ửng đỏ hoặc nóng rát thì chứng tỏ làn da đã bị cháy nắng. Đừng chủ quan khi gặp tình trạng này vì cháy nắng không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn khiến làn da bị tổn thương dẫn đến nhiều căn bệnh da liễu.

Cách tốt nhất là bạn nên nhanh chóng làm mát da bằng các nguyên liệu thiên nhiên để cân bằng độ ẩm và phục hồi da cháy nắng. Sau đó, bạn có thể dùng kem dưỡng ẩm để bôi lên phần da cần hồi phục và tái tạo.

Choáng váng, kém tỉnh táo

Nhiều người sau khi đi ngoài nắng về thường có biểu hiện đau đầu, choáng váng, tê nửa người... Hãy cẩn thận vì chúng có thể là triệu chứng ban đầu của chứng đột quỵ. Bạn nên nhớ, đột quỵ có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào và với bất cứ ai.

Khi gặp tình trạng này, bạn nên cởi bớt quần áo ra, rửa mặt với nước mát và nhờ người thân đưa đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị kịp thời.

Đi nắng về mà gặp ngay những triệu chứng cảnh báo sức khỏe này thì tuyệt đối không được chủ quan - Ảnh 2
Tuyệt đối đừng chủ quan trước bất kỳ dấu hiệu bất thường nào của cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Thân nhiệt cơ thể hạ đột ngột

Nhiều người có thói quen đi tắm hoặc dùng điều hòa ngay khi đi nắng về. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến tình trạng sốc nhiệt do nhiệt độ môi trường thay đổi đột ngột và cơ thể không kịp thích ứng.

Thân nhiệt cơ thể hạ đột ngột có thể dẫn đến đau đầu, buồn nôn, nôn… hoặc nghiêm trọng hơn là hôn mê.

Trên đây là những triệu chứng cảnh báo tình trạng sức khỏe ngay khi đi nắng về mà bạn có thể gặp phải. Nếu biết và xử lý kịp thời sẽ giúp phòng tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

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