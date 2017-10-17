Dễ nhầm lẫn mụn cóc sinh dục với sùi mào gà vì dấu hiệu này, chị em cần đề phòng

Sống khỏe 17/10/2017 10:34

Sùi mào gà và mụn cóc sinh dục đều do virus HPV gây nên, chỉ khác về chủng loại. Dấu hiệu của 2 căn bệnh này cũng khá giống nhau nên dễ khiến chị em nhầm lẫn.

Mụn cóc sinh dục và sùi mào gà đều là bệnh gây tổn thương da và hệ thống niêm mạc do virus gây ra. Chúng đều có biểu hiện ban đầu là nổi những nốt mụn cóc ở vùng sinh dục hoặc các bộ phận khác trên cơ thể. Nhiều người còn cho rằng mụn cóc sinh dục và sùi mào gà giống nhau.

So với mụn cóc sinh dục, bệnh sùi mào gà nguy hiểm hơn vì nếu không được hỗ trợ điều trị kịp thời có thể dẫn đến ung thư bộ phận sinh dục. Bên cạnh đó, người mắc bệnh sùi mào gà còn có nguy cơ mắc HIV cao hơn những người bình thường.

Vậy nên, bạn cần phân biệt hai loại bệnh này để có hướng điều trị phù hợp.

Mụn cóc sinh dục

Mụn cóc sinh dục là một trong số những căn bệnh khá phổ biến. Triệu chứng ban đầu của bệnh là bộ phận sinh dục nổi các cục thịt nhỏ cùng màu da hoặc màu xám đặc trưng.

Người mắc bệnh thường cảm thấy ngứa hoặc khó chịu ở vùng sinh dục, thậm chí gây ra hiện tượng chảy máu khi quan hệ.

Dễ nhầm lẫn mụn cóc sinh dục với sùi mào gà vì dấu hiệu này, chị em cần đề phòng - Ảnh 1
Dấu hiệu của mụn cóc sinh dục là những nốt mụn nhỏ - Ảnh: Internet

Sùi mào gà

Tương tự mụn cóc sinh dục, bệnh sùi mào gà cũng xuất hiện những cục mụn nhỏ lúc đầu. Tuy nhiên, những nốt mụn này lại mọc thành từng đám như mào gà hoặc hoa súp lơ, trong khi mụn cóc thường có biểu hiện là các nốt mụn đơn lẻ.

Sùi mào gà thường xuất hiện ở phía ngoài bộ phận sinh dục, hậu môn, niệu đạo, cổ tử cung… Tuy nhiên, chúng cũng có thể gặp ở miệng, niêm mạc họng, thanh quản…

Dễ nhầm lẫn mụn cóc sinh dục với sùi mào gà vì dấu hiệu này, chị em cần đề phòng - Ảnh 2
 Bệnh sùi mào gà có thể phát triển thành ung thư - Ảnh: Internet

Người mắc bệnh thường có cảm giác khó chịu, tiết ra mùi hôi, có thể chảy máu nếu chạm phải các nốt mụn. Nếu không phát hiện và chữa trị kịp thời, bệnh có thể phát triển thành ung thư. Phụ nữ mang thai mắc sùi mào gà có thể bị sảy thai, đẻ non.

Để phòng tránh những căn bệnh trên, bạn nên tiêm phòng vắc-xin chống virus HPV. Bên cạnh đó, bạn cần có một chế độ ăn uống lành mạnh, thường xuyên vệ sinh bộ phận sinh dục, tập thể dục điều độ và quan hệ tình dục an toàn.

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   sùi mào gà mụn cóc sinh dục dấu hiệu mụn cóc sinh dục dấu hiệu sùi mào gà

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 2 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 4 giờ 47 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 5 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?