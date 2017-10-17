Dễ nhầm lẫn mụn cóc sinh dục với sùi mào gà vì dấu hiệu này, chị em cần đề phòng

So với mụn cóc sinh dục, bệnh sùi mào gà nguy hiểm hơn vì nếu không được hỗ trợ điều trị kịp thời có thể dẫn đến ung thư bộ phận sinh dục. Bên cạnh đó, người mắc bệnh sùi mào gà còn có nguy cơ mắc HIV cao hơn những người bình thường.

Mụn cóc sinh dục và sùi mào gà đều là bệnh gây tổn thương da và hệ thống niêm mạc do virus gây ra. Chúng đều có biểu hiện ban đầu là nổi những nốt mụn cóc ở vùng sinh dục hoặc các bộ phận khác trên cơ thể. Nhiều người còn cho rằng mụn cóc sinh dục và sùi mào gà giống nhau.

Vậy nên, bạn cần phân biệt hai loại bệnh này để có hướng điều trị phù hợp.

Mụn cóc sinh dục là một trong số những căn bệnh khá phổ biến. Triệu chứng ban đầu của bệnh là bộ phận sinh dục nổi các cục thịt nhỏ cùng màu da hoặc màu xám đặc trưng.

Người mắc bệnh thường cảm thấy ngứa hoặc khó chịu ở vùng sinh dục, thậm chí gây ra hiện tượng chảy máu khi quan hệ.

Sùi mào gà

Tương tự mụn cóc sinh dục, bệnh sùi mào gà cũng xuất hiện những cục mụn nhỏ lúc đầu. Tuy nhiên, những nốt mụn này lại mọc thành từng đám như mào gà hoặc hoa súp lơ, trong khi mụn cóc thường có biểu hiện là các nốt mụn đơn lẻ.

Sùi mào gà thường xuất hiện ở phía ngoài bộ phận sinh dục, hậu môn, niệu đạo, cổ tử cung… Tuy nhiên, chúng cũng có thể gặp ở miệng, niêm mạc họng, thanh quản…

Người mắc bệnh thường có cảm giác khó chịu, tiết ra mùi hôi, có thể chảy máu nếu chạm phải các nốt mụn. Nếu không phát hiện và chữa trị kịp thời, bệnh có thể phát triển thành ung thư. Phụ nữ mang thai mắc sùi mào gà có thể bị sảy thai, đẻ non.

Để phòng tránh những căn bệnh trên, bạn nên tiêm phòng vắc-xin chống virus HPV. Bên cạnh đó, bạn cần có một chế độ ăn uống lành mạnh, thường xuyên vệ sinh bộ phận sinh dục, tập thể dục điều độ và quan hệ tình dục an toàn.