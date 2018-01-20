Đây là lý do tại sao dù bạn gội đầu sạch đến mấy tóc vẫn có gàu như thường

Chắc hẳn bạn sẽ chẳng bao giờ muốn rơi vào tình huống phải gãi đầu liên tục trong cuộc gặp gỡ với bạn bè, người yêu hay trong một bữa tiệc quan trọng.

Tình trạng tóc xuất hiện gàu dai dẳng không chỉ khiến bạn mất đi sự tự tin vốn có mà còn gây ngứa da đầu rất khó chịu. Bạn đã thử hỏi tại sao mình đã gội đầu sạch và áp dụng nhiều biện pháp nhưng tình trạng gàu vẫn không được cải thiện chưa?

Thói quen thay đổi dầu gội liên tục và sử dụng nhiều loại khác nhau có thể làm ảnh hưởng tới cấu trúc của da đầu và gây gàu.

Nguyên nhân tóc có gàu có thể là do những thói quen sai lầm bạn đang vô tình mắc phải hàng ngày dưới đây.

Nên lựa chọn dầu gội hợp với da đầu để sử dụng lâu dài - Ảnh: Internet

Thay vào đó, bạn nên lựa chọn loại dầu gội phù hợp với da đầu và sử dụng trong một thời gian dài trước khi quyết định có đổi loại hay không. Bên cạnh đó, bạn nên sử dụng những loại dầu gội thiên nhiên từ vỏ bưởi, lá trà hoặc bồ kết. Chúng đều là những nguyên liệu có khả năng trị gàu hiệu quả và giúp mái tóc chắc khỏe, bóng mượt hơn.

Để tóc ướt đi ngủ

Đây là thói quen nhiều người mắc phải và rất có hại cho sức khỏe. Để tóc ướt đi ngủ không chỉ gây ra tình trạng đau đầu mà còn khiến tóc dễ bị bám bẩn, làm xuất hiện nhiều gàu hơn.

Bên cạnh đó, thường xuyên để tóc ướt đi ngủ còn có thể gây nấm da đầu. Chính vì vậy, bạn nên tránh gội đầu lúc tối muộn và tuyệt đối không để tóc ướt khi đi ngủ.

Gội đầu bằng nước quá nóng

Nhiều người có thói quen gội đầu bằng nước nóng, nhất là trong những ngày thời tiết se lạnh. Tuy nhiên, thói quen này có thể dẫn đến tóc bị bóng dầu, da đầu bị khô và tạo thành những vảy gàu trắng trên tóc. Để hạn chế tình trạng này, bạn nên dùng nước ấm vừa đủ để gội đầu thay vì nước nóng.

Thay vì dùng nước nóng, bạn nên dùng nước ấm vừa đủ để gội đầu - Ảnh: Internet

Gãi da đầu mạnh tay

Gãi da đầu quá mạnh tay khi gội sẽ kích thích tuyến bã nhờn trên da đầu tăng tiết và gây gàu. Đồng thời, thói quen này còn làm tổn thương các nang tóc và da đầu, khiến tóc dễ gãy rụng. Chính vì vậy, bạn chỉ nên mát xa nhẹ nhàng da đầu khi gội thay vì gãi quá mạnh.

Sấy tóc nóng thường xuyên

Sấy tóc thường xuyên sẽ làm tóc dễ bị khô xơ, gãy rụng. Bên cạnh đó, thói quen này còn làm khô da đầu và gây ra tình trạng vảy gàu. Bạn có thể thử biện pháp sấy lạnh để bảo vệ mái tóc hoặc điều chỉnh mức độ sấy với nhiệt độ thấp hơn khi sấy nóng. Cách này cũng sẽ giúp hạn chế tình trạng gàu và hư tổn tóc hiệu quả.

Nên tránh sấy tóc với nhiệt độ quá cao - Ảnh: Internet

Trên đây là những lý do tại sao tóc xuất hiện nhiều gàu, bạn nên tránh để giữ mái tóc luôn khỏe đẹp, bóng mượt nhé!