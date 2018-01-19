Tưởng là gia vị cay nóng hóa ra quả ớt lại có tác dụng bất ngờ thế này, không biết thì phí cả đời

Quả ớt chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như canxi, kali cùng các loại vitamin và khoảng chất như vitamin A, B, C… Bên cạnh đó, loại gia vị này còn chứa capsaicin - một chất có khả năng tiêu diệt các tế bào ung thư trong tuyến tụy.

Chính vì vậy, những người mắc bệnh tiểu đường nên sử dụng loại gia vị này trong các món ăn hàng ngày.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Tasmania (Úc), thường xuyên ăn ớt có thể giúp kiểm soát nồng độ insulin trong máu. Bên cạnh đó, những dưỡng chất có trong ớt còn làm giảm đến 60% lượng đường trong máu, giúp ngăn ngừa các biến chứng của bệnh tiểu đường.

Những dưỡng chất có trong ớt mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Ngăn ngừa ung thư dạ dày

Nhiều người cho rằng việc ăn nhiều ớt sẽ gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, các nghiên cứu lại cho thấy ớt có thể làm giảm nguy cơ mắc ung thư dạ dày. Nguyên nhân là do hàm lượng lớn chất capsaicin có trong loại gia vị này sẽ giúp ức chế sự phát triển các tế bào ung thư.

Người Mexico thường sử dụng rất nhiều ớt khi chế biến món ăn, đây chính là lý do vì sao tỉ lệ mắc ung thư dạ dày ở đất nước này rất thấp.

Giúp giảm đau

Bên cạnh khả năng ngừa ung thư, chất capsaicin trong ớt còn có tác dụng giảm đau hiệu quả. Một số bệnh nhân bị đau xương khớp mạn tính, co thắt cơ và đau lưng đã áp dụng bài thuốc từ quả ớt để giảm các cơn đau nhanh chóng.

Cải thiện hệ tuần hoàn máu

Dưỡng chất quý giá trong ớt có khả năng làm sạch máu và tăng lượng cholesterol tốt trong cơ thể. Từ đó giúp cải thiện quá trình tuần hoàn máu trong cơ thể.

Thường xuyên ăn ớt có thể giúp cải thiện tuần hoàn máu - Ảnh: Internet

Chống cảm cúm

Ớt có khả năng tăng cường hệ miễn dịch và phòng chống cảm cúm hiệu quả. Bên cạnh đó, sử dụng ớt còn giúp làm giảm chứng tức ngực và chống lại một số bệnh viêm nhiễm ở đường hô hấp.

Giúp ngủ ngon

Theo các nghiên cứu của các nhà khoa học Úc, những người thường xuyên ăn ớt thường có giấc ngủ ngon và sâu hơn, thời gian ngủ trung bình hơn 30% so với người không ăn ớt.

Giảm cân

Các nhà khoa học đã chứng minh chất capsaicin trong ớt có tác dụng đốt cháy chất béo tích tụ và làm tiêu hao lượng calo cơ thể hấp thụ sau bữa ăn.

Đồng thời chất này còn có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể, tạo cảm giác no và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

* Thông tin mang tính tham khảo