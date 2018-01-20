Biết được những tác dụng tuyệt vời này của cà tím, bạn sẽ chạy ra chợ mua ngay về ăn

Bên cạnh đó, cà tím còn chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ các tế bào trong cơ thể, giúp phòng và chữa nhiều bệnh khác nhau.

Theo Đông y, cà tím có vị ngọt, tính mát, giúp lợi tiểu, nhuận tràng, thanh nhiệt, giải độc… Hàm lượng lớn chất xơ và vitamin B trong cà tím có tác dụng cung cấp nhiều năng lượng cho cơ thể, kích thích hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, cà tím còn chứa nhiều chất chống oxy hóa nên có thể tiêu diệt các gốc tự do gây hại cho cơ thể cũng như ngăn ngừa sự hình thành và phát triển các tế bào ung thư khác nhau.

Nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào, cà tím có tác dụng phòng ngừa và điều trị bệnh ung thư đại tràng rất hiệu quả. Nguyên nhân là do chất xơ có trong cà tím khi di chuyển qua đường tiêu hóa sẽ hấp thụ các loại độc tố và hóa chất có thể gây ung thư ruột kết.

Để cà tím phát huy hết những lợi ích vốn có, bạn nên ăn cả vỏ vì đây là nơi chứa nhiều dưỡng chất hơn cả.

Bảo vệ tim mạch

Cà tím là một trong những loại thực phẩm chứa nhiều vitamin P nhất. Mỗi 1000g cà tím có chứa đến 7200mg vitaminh P. Đây là loại vitamin có khả năng tăng cường sự dẻo dai của các mạch máu và giảm bớt lượng cholesterol xấu trong cơ thể.

Đồng thời, hàm lượng vitamin P trong cà tím còn giúp phòng bệnh cao huyết áp, xơ cứng động mạch…

Bạn nên ăn cà tím cả vỏ để bảo toàn những dưỡng chất có trong loại thực phẩm này - Ảnh: Internet

Tốt cho hệ tiêu hóa

Các bài thuốc từ cà tím đã được nhiều người áp dụng để giảm đau, trị viêm loét dạ dày và cải thiện các vấn đề về hệ tiêu hóa như đau bụng, táo bón…

Cà tím có chứa nightshade soda - một loại chất có tác dụng nhuận tràng, kích thích hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả và ngăn ngừa ung thư dạ dày.

Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường

Nhờ hàm lượng chất xơ cao và lượng carbohydrate hòa tan thấp, cà tím là thực phẩm lý tưởng để bổ sung vào thực đơn dinh dưỡng cho người mắc bệnh tiểu đường.

Cà tím chứa những dưỡng chất đặc biệt có tác dụng điều chỉnh hoạt động của glucose và insulin trong cơ thể, giúp hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường cũng như ngăn ngừa những biến chứng của bệnh.

Cà tím có khả năng phòng và điều trị nhiều loại bệnh - Ảnh: Internet

Làm đẹp da, chống lão hóa

Hàm lượng cao khoáng chất, vitamin và chất xơ trong cà tím có tác dụng bảo vệ làn da từ bên trong, cung cấp độ ẩm cần thiết cho da.

Bên cạnh đó, cà tím còn chứa nhiều magie, sắt, kẽm, phốt pho, vitamin B1, B12… giúp làn da mịn màng, tươi trẻ đầy sức sống.

Vỏ của cà tím có nhiều anthocyanins giúp ngăn ngừa nếp nhăn, tăng độ đàn hồi cho da và chống lão hóa da hiệu quả.

Trên đây là những tác dụng tuyệt vời của cà tím đối với sức khỏe, bạn hãy bổ sung ngay thực phẩm này vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày nhé!