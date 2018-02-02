Nếu bạn gặp các vấn đề về tai như ù, ngứa hay thay đổi về hình dáng thì tuyệt đối không được coi thường. Theo các chuyên gia, những dấu hiệu ở tai có mối liên hệ trực tiếp về thần kinh và các cơ quan nội tạng trong cơ thể.

Bất kỳ hiện tượng khác lạ nào xuất hiện trên cơ thể dù là nhỏ nhất đều là dấu hiệu cảnh báo về tình trạng sức khỏe của bạn.

Các chuyên gia sức khỏe cho rằng phần dái tai có liên quan mật thiết đến bệnh mạch vành. Theo kết quả nghiên cứu trên 43 nam và 20 nữ, 90% những người có nếp gấp dái tai (DELC) và có lông mọc ở trong tai là những người từng mắc bệnh suy tim.

Chính vì vậy mà bạn có thể tự chẩn đoán được một số căn bệnh thông qua các dấu hiệu ở tai.

Chính vì vậy, nếu phát hiện dái tai có dấu hiệu này bạn nên đến bệnh viện kiểm tra càng sớm càng tốt.

Ù tai

Nhiều người thường bỏ qua hiện tượng ù tai vì nhầm tưởng đây là triệu chứng bình thường. Tuy nhiên, ù tai có thể là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề ở khớp thái dương hàm, thương tích ở cổ hoặc đầu.

Hiện tượng ù tai có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh - Ảnh: Internet

Nếu bạn thường xuyên nghe thấy tiếng ù ù hoặc tiếng ong vo ve trong tai thì tốt nhất nên đến bệnh viện để được kiểm tra và chẩn đoán chính xác nhất.

Ngứa tai

Ngứa tai không chỉ là do dị ứng mà còn có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh vẩy nến. Tình trạng này thường xảy ra ở trong và ngoài tai, thậm chí gây đau, nhất là nơi da mỏng. Điều này có thể dẫn đến sự tích tụ da chết làm giảm thính giác.

Cơ thể thiếu vitamin và canxi

Đôi tai bỗng nhiên chuyển màu nhợt nhạt chính là dấu hiệu chứng tỏ cơ thể thiếu vitamin và canxi. Điều bạn cần làm lúc này là bổ sung những thực phẩm chứa nhiều vitamin và canxi vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày.

Đừng chủ quan nếu tai có màu nhợt nhạt - Ảnh: Internet

Bệnh thận

Trong trường hợp tai có màu đỏ bất thường thì nguyên nhân có thể là do sự bất ổn của tuyến thượng thận gây ra, từ đó làm giảm lượng hóc môn adrenaline trong cơ thể. Thiếu adrenaline có thể dẫn đến suy thận hoặc các bệnh nguy hiểm khác. Nếu nghi ngờ cơ thể mắc các vấn đề về thận, bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra.

Rối loạn não

Những vấn đề về não bộ như mất trí nhớ, đau đầu liên tục… nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Một trong những dấu hiệu dễ thấy của căn bệnh này là tai có màu đỏ đậm.

Tai ửng đỏ có thể là dấu hiệu cảnh báo một số vấn đề về não bộ - Ảnh: Internet

Trên đây là những dấu hiệu ở tai cảnh báo nhiều căn bệnh bạn có thể mắc phải, tuyệt đối không được chủ quan.