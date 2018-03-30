Đây chính là cách giảm béo mặt đơn giản nhất tại nhà để bạn nhanh chóng sở hữu cằm V-line thon gọn

Sống khỏe 30/03/2018 16:54

Bạn có xương hàm nhỏ nhưng khuôn mặt lại đầy mỡ thừa. Đừng lo lắng, hãy áp dụng ngay những cách giảm béo mặt cực đơn giản dưới đây để nhanh chóng sở hữu khuôn mặt thon gọn như sao Hàn nhé!

Khuôn mặt tròn xoe khiến nhiều cô nàng tự ti và gặp khó khăn trong việc lựa chọn cho mình kiểu tóc phù hợp.

Tình trạng mỡ thừa tích tụ trên mặt có thể do nhiều nguyên nhân gây ra như chế độ dinh dưỡng mất cân bằng, lười vận động… Để khắc phục tình trạng này, bạn hãy thử áp dụng những cách giảm béo mặt cực đơn giản dưới đây nhé!

Những cách để giảm béo mặt nhanh nhất tại nhà

Đắp mặt nạ và mát xa mặt

Da mất khả năng đàn hồi và chảy xệ là một trong những nguyên nhân khiến gương mặt trông to hơn. Thường xuyên đắp mặt nạ sẽ giúp kéo căng da mặt, tăng độ đàn hồi cho da, từ đó giúp gương mặt săn chắc và tươi trẻ hơn.

Bạn có thể dùng một số loại mặt nạ thiên nhiên như mặt nạ chanh mật ong, mặt nạ chuối, mặt nạ bơ… để giúp gương mặt trông thon gọn hơn.

Bên cạnh đó, bạn nên kết hợp mát xa mặt với nước ấm hoặc đá lạnh 15 phút mỗi ngày để giảm mỡ mặt nhanh chóng.

Đây chính là cách giảm béo mặt đơn giản nhất tại nhà để bạn nhanh chóng sở hữu cằm V-line thon gọn - Ảnh 1
Bạn nên thường xuyên mát xa mặt mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên áp dụng các bài tập dành cho cơ mặt

Thường xuyên luyện tập các bài tập dành cho cơ mặt là phương pháp giảm béo mặt hiệu quả và đơn giản nhất tại nhà. Dưới đây là hai bài tập bạn có thể thử áp dụng ngay từ hôm nay:

Bài tập 1: Bạn chỉ cần đánh vần lần lượt các chữ cái O, U, A, I khoảng 25 - 30 lần, đặc biệt chú ý mở to khẩu hình miệng để các cơ mặt được hoạt động liên tục.

Bài tập 2: Đây là bài tập nâng cơ mặt giúp giảm béo mặt nhanh chóng. Cách thực hiện rất đơn giản, từ tư thế ban đầu, bạn nhẹ nhàng ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, kéo căng cổ, giữ trong 5 giây, thực hiện liên tục như vậy khoảng 10 lần. Bài tập này có khả năng giảm phần mỡ thừa quanh cổ, quanh hàm, làm săn chắc cơ mặt và cơ cổ.

Kiên trì thực hiện những bài tập này mỗi ngày hai lần vào sáng và tối trước khi đi ngủ, bạn sẽ thấy khuôn mặt dần trở nên thon gọn nhanh chóng.

Đây chính là cách giảm béo mặt đơn giản nhất tại nhà để bạn nhanh chóng sở hữu cằm V-line thon gọn - Ảnh 2

Bạn có thể thực hiện những bài tập này mọi lúc mọi nơi - Ảnh minh họa: Internet

Không ăn mặn và uống nhiều nước trước khi ngủ

Thói quen ăn mặn và uống nhiều nước trước khi đi ngủ có thể khiến mặt bạn sưng phồng vào ngày hôm sau. Nguyên nhân là do muối có khả năng giữ nước, kết hợp với lượng nước bạn nạp vào cơ thể sẽ khiến gương mặt và vùng bọng mắt sưng húp.

Chính vì vậy, bạn nên tránh ăn mặn và uống nhiều nước trước khi đi ngủ.

Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh

Để cải thiện tình trạng béo mặt, bạn nên bổ sung nhiều trái cây, rau quả và các loại ngũ cốc vào thực đơn dinh dưỡng mỗi ngày. Hàm lượng vitamin và chất xơ có trong những loại thực phẩm này sẽ giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, giảm mỡ thừa vùng mặt nhanh chóng.

Ngoài ra, bạn nên hạn chế sử dụng thức ăn nhanh, thực phẩm nhiều đường, nước uống có ga hoặc chứa caffeine.

Đây chính là cách giảm béo mặt đơn giản nhất tại nhà để bạn nhanh chóng sở hữu cằm V-line thon gọn - Ảnh 3
Bổ sung thêm những thực phẩm giàu chất xơ và vitamin vào thực đơn hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn nhanh chóng sở hữu gương mặt thon gọn sau khi áp dụng những cách giảm béo mặt đơn giản này nhé!

Dành vài phút mỗi sáng thực hiện bài tập giảm mỡ thừa này, bạn sẽ bất ngờ khi thấy bụng phẳng lì nhanh chóng

Dành vài phút mỗi sáng thực hiện bài tập giảm mỡ thừa này, bạn sẽ bất ngờ khi thấy bụng phẳng lì nhanh chóng

Vòng eo “bánh mì” khiến nhiều chị em mất đi sự tự tin vốn có, ngại ngần khi diện những trang phục ôm sát. Đừng quá lo lắng, mỗi ngày bạn hãy dành vài phút thực hiện bài tập giảm mỡ bụng này để nhanh chóng sở hữu vòng 2 thon gọn nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   cách để giảm béo mặt cách giảm béo mặt béo mặt giảm béo mặt

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 54 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?