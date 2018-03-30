Đây chính là cách giảm béo mặt đơn giản nhất tại nhà để bạn nhanh chóng sở hữu cằm V-line thon gọn

Tình trạng mỡ thừa tích tụ trên mặt có thể do nhiều nguyên nhân gây ra như chế độ dinh dưỡng mất cân bằng, lười vận động… Để khắc phục tình trạng này, bạn hãy thử áp dụng những cách giảm béo mặt cực đơn giản dưới đây nhé!

Khuôn mặt tròn xoe khiến nhiều cô nàng tự ti và gặp khó khăn trong việc lựa chọn cho mình kiểu tóc phù hợp.

Bạn có thể dùng một số loại mặt nạ thiên nhiên như mặt nạ chanh mật ong, mặt nạ chuối, mặt nạ bơ… để giúp gương mặt trông thon gọn hơn.

Da mất khả năng đàn hồi và chảy xệ là một trong những nguyên nhân khiến gương mặt trông to hơn. Thường xuyên đắp mặt nạ sẽ giúp kéo căng da mặt, tăng độ đàn hồi cho da, từ đó giúp gương mặt săn chắc và tươi trẻ hơn.

Bên cạnh đó, bạn nên kết hợp mát xa mặt với nước ấm hoặc đá lạnh 15 phút mỗi ngày để giảm mỡ mặt nhanh chóng.

Bạn nên thường xuyên mát xa mặt mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên áp dụng các bài tập dành cho cơ mặt

Thường xuyên luyện tập các bài tập dành cho cơ mặt là phương pháp giảm béo mặt hiệu quả và đơn giản nhất tại nhà. Dưới đây là hai bài tập bạn có thể thử áp dụng ngay từ hôm nay:

Bài tập 1: Bạn chỉ cần đánh vần lần lượt các chữ cái O, U, A, I khoảng 25 - 30 lần, đặc biệt chú ý mở to khẩu hình miệng để các cơ mặt được hoạt động liên tục.

Bài tập 2: Đây là bài tập nâng cơ mặt giúp giảm béo mặt nhanh chóng. Cách thực hiện rất đơn giản, từ tư thế ban đầu, bạn nhẹ nhàng ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, kéo căng cổ, giữ trong 5 giây, thực hiện liên tục như vậy khoảng 10 lần. Bài tập này có khả năng giảm phần mỡ thừa quanh cổ, quanh hàm, làm săn chắc cơ mặt và cơ cổ.

Kiên trì thực hiện những bài tập này mỗi ngày hai lần vào sáng và tối trước khi đi ngủ, bạn sẽ thấy khuôn mặt dần trở nên thon gọn nhanh chóng.

Bạn có thể thực hiện những bài tập này mọi lúc mọi nơi - Ảnh minh họa: Internet

Không ăn mặn và uống nhiều nước trước khi ngủ

Thói quen ăn mặn và uống nhiều nước trước khi đi ngủ có thể khiến mặt bạn sưng phồng vào ngày hôm sau. Nguyên nhân là do muối có khả năng giữ nước, kết hợp với lượng nước bạn nạp vào cơ thể sẽ khiến gương mặt và vùng bọng mắt sưng húp.

Chính vì vậy, bạn nên tránh ăn mặn và uống nhiều nước trước khi đi ngủ.

Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh

Để cải thiện tình trạng béo mặt, bạn nên bổ sung nhiều trái cây, rau quả và các loại ngũ cốc vào thực đơn dinh dưỡng mỗi ngày. Hàm lượng vitamin và chất xơ có trong những loại thực phẩm này sẽ giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, giảm mỡ thừa vùng mặt nhanh chóng.

Ngoài ra, bạn nên hạn chế sử dụng thức ăn nhanh, thực phẩm nhiều đường, nước uống có ga hoặc chứa caffeine.

Bổ sung thêm những thực phẩm giàu chất xơ và vitamin vào thực đơn hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn nhanh chóng sở hữu gương mặt thon gọn sau khi áp dụng những cách giảm béo mặt đơn giản này nhé!