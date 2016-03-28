Dấu hiệu và cách phòng tránh nhiễm virus Zika

Sống khỏe 28/03/2016 10:13

Zika là một trong những loại virus được cảnh bảo gây nhiều biến chứng nguy hiểm như teo não, gây rối loạn hệ thống miễn dịch tác động đến thần kinh. Dưới đây là một số dấu hiệu và cách phòng tránh nhiễm virus Zika mà mọi người nên bỏ túi phòng thân.

Những dấu hiệu và cách phòng tránh virus Zika

Tổ chức WHO (Tổ chức Y tế thế giới) vừa tuyên bố rằng virus Zika là một trong những hiện tượng đáng lo ngại của y tế trên toàn thế giới bởi nó ngày càng gia tăng, theo dự đoán cuối năm nay có thể có đến 4 triệu người nhiễm loại virus quái ác này.

Tại Việt Nam, hiện chưa có trường hợp nào mắc phải virus Zika, tuy nhiên, do sự đi lại của nhiều người trong vùng có dịch nên Bộ Y tế vẫn đề cao đối với việc phòng tránh dịch bệnh.

Cách nhận biết nhiễm virus Zika

-    Dấu hiệu nhiễm virus Zika đầu tiên chính là sốt nhẹ (chừng 37,8 – 38,5 độ C). Người nhiễm virus sẽ cảm thấy mệt mỏi, có phát ban trên da và đau ở các khớp tay, chân.

-    Tiếp đến, người nhiễm virus Zika có những biểu hiện như đau cơ, nhức đầu, suy nhược, đau hốc mắt và xung huyết kết mạc mắt.

-    Một số người còn có triệu chứng buồn nôn, đau bụng tiêu chảy, ngứa ngáy khó chịu.

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Dấu hiệu nhận biết nhiễm virus Zika.

Khi nhận thấy những dấu hiệu này, nhất là đối với người đi về từ vùng dịch, cần đến ngay trung tâm y tế để làm những xét nghiệm cụ thể. Tuy nhiên, những dấu hiệu bên trên được xem là khả năng cao nhiễm loại virus này.

Vậy cách phòng tránh nhiễm virus Zika là gì?

Hiện nay, vẫn chưa có vắc xin phòng bệnh nên cách phòng tránh nhiễm virus Zika duy nhất chính là hạn chế đi vào vùng có dịch Zika. Đối với những người đang ở trong vùng có khả năng có dịch Zika cần dùng nhiều biện pháp phòng tránh muỗi đốt như mặc quần áo phủ tay chân, dùng cách dung dịch đuổi côn trùng và khi đi ngủ cần mắc màn tránh muỗi.

Nhất là đối với phụ nữ mang thai, cách phòng tránh nhiễm virus Zika cần được phổ biến rộng rãi, tránh nhiều biến chứng không hay cho sức khỏe thai nhi.

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Một cách phòng tránh nhiễm virus Zika khác cần được tuyên truyền chính là quan hệ tình dục an toàn, dùng bao cao su để tránh lây nhiễm loại virus này.

Đối với vùng đang có dịch Zika phát triển, cần có cách phòng nhiễm virus Zika trên toàn khu vực như vệ sinh môi trường, đập bỏ những dụng cụ chứa nước, gây đọng nước, thả cá diệt lăng quăng và có biện pháp xịt khử trùng trên diện rộng.

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Từ khóa:   sức khỏe và đời sống virus Zika

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