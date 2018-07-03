Đặt miếng bông gòn tẩm thứ này lên rốn, đánh bay cơn đau bụng kinh 'như chết đi sống lại'

Sống khỏe 03/07/2018 14:41

Muốn thoát khỏi những cơn đau bụng kinh, thay vì dùng thuốc các nàng hãy đặt ngay một miếng bông gòn tẩm rượu lên rốn, đảm bảo hiệu quả đến không ngờ.

Mỗi tháng, phụ nữ thường phải trải qua vài ngày kinh nguyệt với nhiều triệu chứng gây phiền toái như mệt mỏi, đau lưng, dễ cáu gắt... Đặc biệt, những cơn đau bụng dữ dội là nỗi ám ảnh của hầu hết chị em khi bước vào những "ngày đèn đỏ".

Đặt miếng bông gòn tẩm thứ này lên rốn, đánh bay cơn đau bụng kinh 'như chết đi sống lại' - Ảnh 1
Đau bụng kinh sẽ nhanh chóng biến mất nhờ vào một miếng bông gòn tẩm rượu - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều chị em tự mua và dùng thuốc để làm giảm cơn đau nhanh chóng. Tuy nhiên, các bác sĩ phụ khoa cảnh báo, nếu lạm dụng thuốc giảm đau có thể gây ra một số tác dụng phụ đáng sợ đối với sức khỏe phái nữ.

Để đảm bảo an toàn, các nàng có thể áp dụng phương pháp giảm đau nhanh chóng chỉ với một miếng bông gòn tẩm rượu. Theo y học cổ truyền, rượu là một trong những biện pháp ngăn chặn kịp thời các cơn đau, mệt mỏi hữu hiệu mà không để lại tác dụng phụ.

Đặt miếng bông gòn tẩm thứ này lên rốn, đánh bay cơn đau bụng kinh 'như chết đi sống lại' - Ảnh 2
Đặt bông gòn tẩm rượu lên rốn sẽ giúp những cơn đau bụng kinh thuyên giảm nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ có tác dụng giảm đau bụng kinh, cách làm này còn có khả năng điều trị cảm lạnh, ho hiệu quả đến bất ngờ. Theo danh y Ngô Sư Cơ (Trung Quốc), huyệt ở rốn có liên kết với 12 tĩnh mạch, lục phủ ngũ tạng, tứ chi, ngũ quan, da thịt, gân cốt của cơ thể.

Chính vì thế, bằng cách giữ ấm cho huyệt này, bạn sẽ điều trị được những cơn đau bụng, đau dạ dày cấp tính, tiêu chảy và cảm lạnh thông thường hiệu quả.

Cách giảm đau bụng trong "ngày đèn đỏ" bằng bông gòn tẩm rượu

Chuẩn bị:

Bông gòn

Rượu mạnh khoảng 50 độ hoặc cồn 40 - 50%

Băng dán y tế

Thực hiện:

Bạn chỉ cần lấy bông gòn chấm vào rượu mạnh, sau đó đặt lên rốn rồi dùng băng dán ý tế cố định lại. Đồng thời, chị em nên dùng tay massage nhẹ vùng bụng để cơn đau nhanh chóng biến mất.

Đặt miếng bông gòn tẩm thứ này lên rốn, đánh bay cơn đau bụng kinh 'như chết đi sống lại' - Ảnh 3
Cách giảm đau bụng kinh an toàn và đơn giản, chị em nào cũng có thể áp dụng - Ảnh minh họa: Internet

Tốt nhất nên thực hiện vào buổi tối trước khi ngủ và để qua đêm, đảm bảo hôm sau bạn sẽ chằng còn phải khổ sở vì những cơn đau bụng.

Đặt miếng bông gòn tẩm thứ này lên rốn, đánh bay cơn đau bụng kinh 'như chết đi sống lại' - Ảnh 4
Giữ ấm vùng bụng trong những ngày nhạy cảm sẽ hạn chế những cơn đau và phòng tránh được nhiều bệnh khác - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, để việc đắp rượu giảm đau đạt hiệu quả tốt nhất, chị em nên không nên mặc trang phục hở rốn trong những "ngày đèn đỏ". Các bác sĩ phụ khoa cho biết, nếu mặc trang phục hở rốn trong những ngày nhạy cảm này, chị em rất dễ bị cảm lạnh, mạch máu vùng xương chậu bị thu hẹp, kinh nguyệt khó lưu thông... Tình trạng này diễn ra trong thời gian dài không chỉ khiến bạn bị đau bụng dữ dội mà còn gây rối loạn kinh nguyệt, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản.

Đắp bông gòn tẩm rượu lên rốn là cách giảm đau bụng kinh nhanh chóng và an toàn, vì thế các nàng có thể thoải mái áp dụng mà không lo ảnh hưởng đến sức khỏe. 

Chúc các bạn thực hiện thành công và vượt qua những "ngày đèn đỏ" thật nhẹ nhàng nhé!

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