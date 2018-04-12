Mức độ đau tùy thuộc vào từng người, có người không đau nhưng lại có nàng đau âm ỉ bụng dưới trong thời gian ngắn. Không ít chị em bị đau bụng dữ dội, chóng mặt, tụt huyết áp dẫn tới hôn mê.

Đau bụng kinh là một triệu chứng rất phổ biến ở phụ nữ đang trong độ tuổi sinh sản hoặc các bạn gái mới bắt đầu có kinh. Nguyên nhân là do sự co thắt của cơ tử cung để đẩy máu kinh từ buồng tử cung ra ngoài âm đạo.

Trong thành phần thuốc giảm đau thường có chứa paracetamol, đây là chất có thể gây tổn thương gan nghiêm trọng khi liều lượng sử dụng quá nhiều và thường xuyên.

Để chấm dứt sự khó chịu trong những "ngày đèn đỏ" nhanh chóng, nhiều chị em thường uống thuốc giảm đau bụng kinh trong suốt thời gian xảy ra chu kỳ. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu trên thế giới, việc lạm dụng thuốc giảm đau bụng kinh có thể mang đến nhiều tác hại đáng sợ cho sức khỏe của chị em mà ít ai biết đến.

Khi gan bị tổn thương sẽ khiến các nàng thường cảm thấy buồn nôn, chán ăn, da dẻ xanh xao, sút cân nhanh chóng...

Viêm loét dạ dày

Chị em giảm đau bụng kinh bằng thuốc thường xuyên sẽ làm hại đến dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Các loại thuốc giảm đau bụng kinh thường chứa một số thành phần có khả năng làm màng chất nhầy trong hệ tiêu hóa, dạ dày bị bào mòn. Nếu thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau trong những "ngày đèn đỏ" sẽ dẫn đến loét dạ dày thậm chí có thể gây ra xuất huyết hệ tiêu hóa nguy hiểm đến tính mạng.

Ảnh hưởng khả năng sinh sản

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Harvard (Mỹ), uống thuốc giảm đau bụng kinh nguyệt hay thuốc tránh thai quá thường xuyên sẽ làm lớp nội mạc tử cung mỏng dần. Đây là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản của chị em về sau này.

Che lấp những căn bệnh khác

Sử dụng thuốc giảm đau khi cơn đau bụng tìm đến, các dấu hiện của những bệnh liên quan đến cơ quan sinh dục cũng sẽ bị che lấp. Có một số căn bệnh nếu không được phát hiện từ sớm sẽ làm tăng nguy cơ bị hiếm muộn, vô sinh ở nữ giới.

Biện pháp giảm đau bụng "ngày đèn đỏ" không cần thuốc

Để không phải đối mặt với những tác hại đáng sợ của thuốc giảm đau bụng kinh ở trên, các chị em có thể áp dụng một số cách đơn giản sau đây:

- Chườm nước nóng hoặc đắp khăn ấm vào phần bụng dưới để máu lưu thông tốt hơn, giảm nhanh những cơn đau.

Chườm nóng là cách giảm đau vào 'ngày đèn đỏ' đơn giản và hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

- Vào những "ngày đèn đỏ", các nàng cần thường xuyên uống nước (mỗi ngày ít nhất 2 lít), tốt nhất là nước ấm.

- Gừng tươi giã nhỏ hoặc thái thành những lát mỏng, đắp vào phần bụng dưới khoảng 10 phút để tạm biệt những cơn đau hiệu quả.

Nếu những phương pháp trên không hiệu quả và những cơn đau vẫn đang ảnh hưởng đến cuộc sống, các chị em nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn loại thuốc giảm đau phù hợp.

Biết được tác hại của việc lạm dụng thuốc giảm đau bụng kinh, hy vọng các chị em sẽ thay đổi và tìm được cho mình một biện pháp vượt qua những "ngày đèn đỏ" an toàn hơn. Chúc các chị em luôn vui khỏe!