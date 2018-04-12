Lạm dụng thuốc giảm đau bụng kinh, chị em sớm muộn cũng phải đối mặt với những tác hại đáng sợ này

Sống khỏe 12/04/2018 11:27

Cứ mỗi tháng một lần, chị em phải đối mặt với những cơn đau bụng kinh dữ dội. Nhiều người không ngần ngại dùng thuốc giảm đau bụng kinh trong suốt những "ngày đèn đỏ" mà chẳng hề hay biết về những tác hại của nó.

Đau bụng kinh là một triệu chứng rất phổ biến ở phụ nữ đang trong độ tuổi sinh sản hoặc các bạn gái mới bắt đầu có kinh. Nguyên nhân là do sự co thắt của cơ tử cung để đẩy máu kinh từ buồng tử cung ra ngoài âm đạo.

Lạm dụng thuốc giảm đau bụng kinh, chị em sớm muộn cũng phải đối mặt với những tác hại đáng sợ này - Ảnh 1
Đau bụng kinh là nỗi ám ảnh của hầu hết chị em phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Mức độ đau tùy thuộc vào từng người, có người không đau nhưng lại có nàng đau âm ỉ bụng dưới trong thời gian ngắn. Không ít chị em bị đau bụng dữ dội, chóng mặt, tụt huyết áp dẫn tới hôn mê.

Để chấm dứt sự khó chịu trong những "ngày đèn đỏ" nhanh chóng, nhiều chị em thường uống thuốc giảm đau bụng kinh trong suốt thời gian xảy ra chu kỳ. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu trên thế giới, việc lạm dụng thuốc giảm đau bụng kinh có thể mang đến nhiều tác hại đáng sợ cho sức khỏe của chị em mà ít ai biết đến.

Lạm dụng thuốc giảm đau bụng kinh, chị em sớm muộn cũng phải đối mặt với những tác hại đáng sợ này - Ảnh 2
Việc lạm dụng thuốc giảm đau trong những "ngày đèn đỏ" mang đến nhiều tác hại cho phái đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tác hại đáng sợ khi lạm dụng thuốc giảm đau bụng kinh 

Tổn thương gan

Trong thành phần thuốc giảm đau thường có chứa paracetamol, đây là chất có thể gây tổn thương gan nghiêm trọng khi liều lượng sử dụng quá nhiều và thường xuyên.

Khi gan bị tổn thương sẽ khiến các nàng thường cảm thấy buồn nôn, chán ăn, da dẻ xanh xao, sút cân nhanh chóng...

Viêm loét dạ dày

Lạm dụng thuốc giảm đau bụng kinh, chị em sớm muộn cũng phải đối mặt với những tác hại đáng sợ này - Ảnh 3
Chị em giảm đau bụng kinh bằng thuốc thường xuyên sẽ làm hại đến dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Các loại thuốc giảm đau bụng kinh thường chứa một số thành phần có khả năng làm màng chất nhầy trong hệ tiêu hóa, dạ dày bị bào mòn. Nếu thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau trong những "ngày đèn đỏ" sẽ dẫn đến loét dạ dày thậm chí có thể gây ra xuất huyết hệ tiêu hóa nguy hiểm đến tính mạng.

Ảnh hưởng khả năng sinh sản

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường Đại học Harvard (Mỹ), uống thuốc giảm đau bụng kinh nguyệt hay thuốc tránh thai quá thường xuyên sẽ làm lớp nội mạc tử cung mỏng dần. Đây là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản của chị em về sau này.

Che lấp những căn bệnh khác

Sử dụng thuốc giảm đau khi cơn đau bụng tìm đến, các dấu hiện của những bệnh liên quan đến cơ quan sinh dục cũng sẽ bị che lấp. Có một số căn bệnh nếu không được phát hiện từ sớm sẽ làm tăng nguy cơ bị hiếm muộn, vô sinh ở nữ giới.

Biện pháp giảm đau bụng "ngày đèn đỏ" không cần thuốc

Để không phải đối mặt với những tác hại đáng sợ của thuốc giảm đau bụng kinh ở trên, các chị em có thể áp dụng một số cách đơn giản sau đây:

- Chườm nước nóng hoặc đắp khăn ấm vào phần bụng dưới để máu lưu thông tốt hơn, giảm nhanh những cơn đau.

Lạm dụng thuốc giảm đau bụng kinh, chị em sớm muộn cũng phải đối mặt với những tác hại đáng sợ này - Ảnh 4
Chườm nóng là cách giảm đau vào 'ngày đèn đỏ' đơn giản và hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

- Vào những "ngày đèn đỏ", các nàng cần thường xuyên uống nước (mỗi ngày ít nhất 2 lít), tốt nhất là nước ấm.

- Gừng tươi giã nhỏ hoặc thái thành những lát mỏng, đắp vào phần bụng dưới khoảng 10 phút để tạm biệt những cơn đau hiệu quả.

Nếu những phương pháp trên không hiệu quả và những cơn đau vẫn đang ảnh hưởng đến cuộc sống, các chị em nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn loại thuốc giảm đau phù hợp.

Biết được tác hại của việc lạm dụng thuốc giảm đau bụng kinh, hy vọng các chị em sẽ thay đổi và tìm được cho mình một biện pháp vượt qua những "ngày đèn đỏ" an toàn hơn. Chúc các chị em luôn vui khỏe!

Không phải thuốc, đây mới là cách làm giảm đau bụng kinh ngay lập tức

Không phải thuốc, đây mới là cách làm giảm đau bụng kinh ngay lập tức

Đau bụng vào những ngày "đèn đỏ" khiến chị em khổ sở trăm bề. Đừng lo lắng, bạn hãy áp dụng cách làm giảm đau bụng kinh ngay lập tức này để giải quyết vấn đề.

Xem thêm
Từ khóa:   thuốc giảm đau bụng kinh giảm đau bụng kinh

TIN MỚI NHẤT

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 45 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 49 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?