Không phải thuốc, đây mới là cách làm giảm đau bụng kinh ngay lập tức

Khi bị đau bụng dữ dội không ít chị em đã dùng thuốc giảm đau để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên chị em không nên dùng thuốc để giảm đau bụng kinh vì đây chỉ là giải pháp tạm thời.

Đau bụng trong thời gian kinh nguyệt là hiện tượng thường gặp ở phụ nữ. Biểu hiện là những cơn đau âm ỉ ở vùng bụng dưới, kèm theo là cảm giác chóng mặt, mệt mỏi và tâm trạng thay đổi thất thường.

Khi đau bụng kinh, các bạn gái có thể xoa dầu nóng hay dán cao vào vùng bụng, điều này giúp làm ấm và lưu thông máu tốt hơn.

Hơn nữa, nếu sử dụng nhiều thuốc giảm đau có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn như tổn thương gan hay ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của phụ nữ. Để giải quyết vấn đề này một cách an toàn nhất, chị em nên bỏ túi ngay các cách làm giảm đau bụng trong những ngày "đèn đỏ" dưới đây.

Ngoài ra, bạn nên thường xuyên xoa bóp nhẹ nhàng phần bụng dưới để giúp cơ bụng không bị co thắt quá đột ngột gây ra các cơn đau.

Đắp gừng tươi

Gừng có tính nóng, giúp làm dịu các cơn đau bụng kinh khá hiệu quả và nhanh chóng. Bạn chỉ cần rửa sạch 1 củ gừng, giã nhuyễn rồi xoa lên vùng bụng, để yên khoảng 10 phút rồi dùng khăn ẩm lau sạch lại là được.

Ngoài ra, chị em có thể cho vài lát gừng tươi vào nước sôi, thêm 1 muỗng cà phê mật ong, khuấy đều rồi dùng.

Ngải cứu

Nhiều chuyên gia cho biết, ngải cứu có công dụng điều hòa kinh nguyệt và làm giảm đau bụng kinh khá tốt.

Ngải cứu là một trong những mẹo làm giảm đau bụng kinh rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Chị em chỉ cần thái nhỏ ngải cứu rồi trộn chung với trứng gà, thêm một chút muối rồi chiên như bình thường là có ngay món ăn vừa ngon vừa trị được đau bụng kinh.

Ngoài ra, bạn có thể lấy lá ngải cứu tươi vắt nước, uống mỗi ngày 2 lần để giúp những ngày "đèn đỏ" dễ chịu hơn.

Chườm nóng

Chườm nóng là cách đơn giản nhất làm những cơn đau bụng trong ngày 'đèn đỏ' biến mất - Ảnh minh họa: Internet

Cách đơn giản nhất và được nhiều chị em sử dụng mỗi khi bị đau bụng kinh chính là chườm nóng. Bạn chỉ cần đổ nước sôi vào túi chườm hay bình thủy tinh có quấn một lớp khăn bên ngoài để tránh bị bỏng rồi đặt lên vùng bụng dưới.

Hơi nóng sẽ làm cho tử cung co thắt nhịp nhàng hơn, khí huyết lưu thông dễ dàng từ đó làm giảm đau.

Nghệ tươi

Nghệ tươi có thể tăng lưu thông khí huyết, điều hòa kinh nguyệt, làm ấm... nên sẽ giúp giảm đau bụng kinh.

Bạn gọt vỏ nghệ tươi, nghiền nát, trộn đều cùng mật ong. Sau đó, bạn cho hỗn hợp nghệ, mật ong vào ly nước ấm, khuấy đều rồi uống dần.

Biết được các cách làm giảm đau bụng kinh ngay lập tức ở trên, chị em sẽ không còn phải khổ sở chịu đựng trong những ngày "đèn đỏ" nữa.