Đánh răng sạch đến mấy mà bỏ qua bước này thì cũng sâu răng, viêm lợi như thường

Sống khỏe 24/11/2017 16:17

Việc đánh răng đều đặn 2 lần mỗi ngày chưa đủ để làm sạch khoang miệng, bạn còn cần phải vệ sinh lưỡi thường xuyên vì đây là vị trí chứa nhiều vi khuẩn nhất.

Nhiều người cho rằng, chỉ cần đánh răng mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và tối trước khi đi ngủ là đủ để bảo vệ răng miệng. Tuy nhiên, lưỡi cũng cần được làm sạch vì nó chứa hàng trăm loại vi khuẩn gây hại. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao bạn thường xuyên đánh răng nhưng vẫn sâu răng, viêm lợi như thường.

Theo các bác sĩ nha khoa, để hạn chế những bệnh về răng miệng do vi khuẩn gây ra, bạn không được bỏ qua bước vệ sinh lưỡi mỗi khi đánh răng. Dưới đây là những tác hại nếu bạn không thường xuyên vệ sinh lưỡi:

Bệnh nha chu

Vi khuẩn tích tụ trên lưỡi nếu không được loại bỏ có thể gây viêm nướu, viêm lợi. Nếu không được điều trị kịp thời, chứng viêm sẽ phát triển thành bệnh nha chu. Nghiêm trọng hơn, khi bệnh phát triển thành mạn tính sẽ làm tăng nguy cơ bị đau tim, đột quỵ và sảy thai.

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Mắc bệnh nha chu vì không vệ sinh lưỡi - Ảnh: Internet

Nhiễm nấm men

Nếu không thường xuyên vệ sinh lưỡi thì rất dễ bị nhiễm nấm men, lưỡi sẽ xuất hiện các mảng trắng.

Hơi thở có mùi

Một trong những nguyên nhân khiến hơi thở có mùi là do lưỡi không được vệ sinh sạch sẽ, 50% xuất phát từ những mảng bám còn sót lại trên lưỡi. Vi khuẩn từ những mảng bám này sẽ sản sinh các hợp chất sulphur, gây ra mùi khó chịu. Chính vì vậy, bạn nên thường xuyên vệ sinh lưỡi để ngăn chặn tình trạng hơi thở có mùi.

Đánh răng sạch đến mấy mà bỏ qua bước này thì cũng sâu răng, viêm lợi như thường - Ảnh 2
Lưỡi bẩn sẽ khiến hơi thở có mùi - Ảnh: Internet

Các cách vệ sinh lưỡi

Dùng bàn chải đánh răng

Theo các nha sĩ, bạn có thể dùng bàn chải đánh răng để nhẹ nhàng vệ sinh lưỡi bằng cách chải lưỡi từ phía sau ra trước, 2 bên cạnh rồi súc miệng lại bằng nước. Chú ý không chải quá mạnh kẻo làm tổn thương bề mặt lưỡi. Mỗi lần đánh răng, bạn nên dành thêm một chút thời gian để vệ sinh lưỡi sạch sẽ.

Đánh răng sạch đến mấy mà bỏ qua bước này thì cũng sâu răng, viêm lợi như thường - Ảnh 3
Bạn có thể dùng bàn chải để vệ sinh lưỡi - Ảnh: Internet

Dụng cụ cạo lưỡi chuyên dụng

Bạn có thể mua dụng cụ cạo lưỡi ở các cửa hàng, siêu thị… Trước khi vệ sinh lưỡi, bạn nên súc miệng để loại bỏ những mảng bám lớn rồi dùng dụng cụ loại bỏ các lớp mảng bám còn sót lại trên lưỡi. Bạn nên cạo lưỡi ít nhất 1 lần mỗi ngày.

Nước chanh và baking soda

Ngoài những cách trên, bạn cũng có thể dùng hỗn hợp nước chanh và baking soda để loại bỏ các mảng bám trên lưỡi. Súc miệng thật sạch sau khi vệ sinh lưỡi bằng hỗn hợp và chỉ nên thực hiện cách này 1 lần/tuần.

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