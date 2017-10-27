Dành 1 phút làm việc này, cơn đau đầu do viêm xoang sẽ biến mất ngay lập tức

Sống khỏe 27/10/2017 16:39

Đau đầu do viêm xoang luôn khiến bạn mệt mỏi và khó chịu. Chỉ cần thực hiện phương pháp mát xa này trong 1 phút, cơn đau sẽ biến mất một cách nhanh chóng.

Bệnh viêm xoang tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng những triệu chứng của bệnh sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng cuộc sống của bạn.

Người bị bệnh viêm xoang thường gặp các triệu chứng như đau, căng, nặng mặt. Cảm giác đau xuất hiện xung quanh góc trong của mắt, đi xuống một bên mũi, vùng má, thái dương, vùng trán, đau sâu trong hốc mắt.

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Viêm xoang gây ra những cơn đau đầu khiến người bệnh khó chịu - Ảnh: Internet

Đặc biệt khi thời tiết thay đổi, những triệu chứng này sẽ xuất hiện thường xuyên hơn. Người bị xoang còn dễ bị chảy nước mũi, nghẹt mũi rất khó chịu.

Phương pháp mát xa giảm đau do viêm xoang

Việc thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau có thể gây ra những tác dụng phụ không mong muốn. Thay vào đó, bạn có thể áp dụng phương pháp mát xa giảm đau vừa đơn giản lại hiệu quả nhanh chóng.

Tiến sĩ Adam Smith, bác sĩ chuyên khoa tai – mũi - họng của Mỹ giới thiệu phương pháp có thể loại bỏ căn nguyên của bệnh bằng cách sử dụng ngón tay mát xa một số vị trí để giảm đau, giúp mủ trong xoang chảy ra ngoài.

Bước 1: Bạn ngồi tựa vào ghế, xoay đầu sang phải hoặc trái một góc khoảng 45 độ để lộ rõ cơ ức đòn chũm. Dùng ngón tay mát xa cơ này từ trên xuống dưới khoảng 4 - 5 lần, sau đó day nhẹ ở vị trí góc hàm. Động tác này sẽ giúp các cơ ở phần đầu được thư giãn.

Dành 1 phút làm việc này, cơn đau đầu do viêm xoang sẽ biến mất ngay lập tức - Ảnh 2
Dùng ngón tay mát xa cơ ức đòn chũm - Ảnh: Internet

Bước 2: Dùng ngón trỏ ấn vào hốc mắt, sau đó vuốt dọc xuống dưới theo cánh mũi. Khi đến góc cánh mũi, dùng 2 ngón trỏ day trong khoảng 20 giây, giúp các đường dẫn mủ trong xoang mở rộng, đẩy mủ chảy ra ngoài.

Sau đó, dùng ngón cái vuốt dọc theo 2 bên gò má để thư giãn và giảm đau, động tác này giúp thông xoang hàm và xoang sàng hiệu quả.

Dành 1 phút làm việc này, cơn đau đầu do viêm xoang sẽ biến mất ngay lập tức - Ảnh 3
Dùng 2 ngón tay day phần cánh mũi khoảng 20 giây - Ảnh: Internet

Bước 3: Dùng ngón trỏ day ấn phần giữa cung mày khoảng 20 giây, sau đó vuốt ngang ra hai bên trán. Động tác này có thể ép mủ trong xoang thoát xuống mũi.

Cả 3 bước mát xa trên đều chỉ mất khoảng 1 phút để thực hiện và bạn sẽ cảm nhận được những cơn đau giảm dần. Bất kỳ lúc nào bạn cũng có thể thực hiện phương pháp mát xa đơn giản này để giúp thư giãn, giảm căng thẳng.

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