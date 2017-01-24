Bài thuốc chữa dứt điểm viêm xoang tại nhà cực kỳ công hiệu ai cũng nên biết

Viêm xoang là do tình trạng viêm màng trong xoang mũi. Nó thường xảy ra sau khi bạn bị cảm lạnh, cảm cúm, dị ứng hô hấp hoặc những bệnh viêm nhiễm khác. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ người mắc bệnh này cao nhất thế giới.

Một số triệu chứng bạn có thể gặp là nghẹt mũi, đau mặt và mũi, đau hàm trên và đau răng. Nó cũng có thể gây sốt. Trong trường hợp viêm xoang mạn tính, bạn có thể bị khó thở hoặc ngừng thở khi ngủ. Nếu bệnh nặng, nó cũng có thể gây ra nhiều chứng rối loạn liên quan tới giấc ngủ khác. Người mắc bệnh viêm xoang sẽ gặp rất nhiều rắc rối trong sinh hoạt hàng ngày.

Có nhiều dạng viêm xoang khác nhau như viêm xoang cấp tính hoặc mạn tính. Nếu không chữa trị viêm xoang cấp tính, nó sẽ khiến bệnh nhân bị mạn tính. Đôi khi, việc thường xuyên hít phải các loại khí gây kích thích cũng như không khí khô nóng có thể dẫn tới bệnh này.

Trong bài này, chúng tôi xin giới thiệu cho bạn 1 phương thuốc hoàn toàn tự nhiên và có thể chữa lành viêm xoang trong thời gian ngắn. Các nguyên liệu cũng rất dễ kiếm và rẻ tiền. Đây được xem là một trong những bài thuốc chữa viêm xoang tốt nhất của y học cổ truyền Ấn Độ.

Nguyên liệu

2 muỗng nước

28g muối biển

3 giọt dầu oliu

3 giọt tinh dầu oải hương

Hướng dẫn

Đổ tất cả nguyên liệu vào nồi, bắc lên bếp đun sôi rồi tắt lửa. Sau đó, hãy chờ cho đến khi nguội. Nhỏ 2-3 giọt này vào mũi mỗi ngày, làm 2-3 lần/ ngày. Đây được xem là một trong những cách tốt nhất giúp bạn trị dứt điểm viêm xoang vĩnh viễn.

Ngoài ra, còn một số hiệu quả khác giúp bạn trị dứt điểm căn bệnh này tại nhà:

Nước ép cà rốt sống

Cà rốt chứa beta-carotene có khả năng bảo vệ và tăng cường màng nhầy, giúp bạn trị căn bệnh viêm xoang. Hãy uống nước ép cà rốt mỗi ngày để phát huy hiệu quả của nó.

Tỏi

Việc ăn tỏi hàng ngày cũng là một trong những cách hiệu quả để chống viêm xoang.

Xông hơi bằng muối biển

Việc hít muối biển 5 phút mỗi ngày được xem là một trong những phương pháp tự nhiên tốt nhất để chữa viêm xoang.

Chanh

Nhỏ vài giọt chanh vào mũi trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy cũng là phương pháp hiệu quả chữa viêm xoang.

Dầu bạch đàn

Nhỏ 3 giọt dầu bạch đàn vào 1 cái bát nước sôi. Hít hơi khoảng 5-10 phút (lưu ý rằng bạn cần nhắm mắt để tránh tổn hại cho mắt). Chỉ cần làm điều này thường xuyên, căn bệnh viêm xoang sẽ biến mất.

Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo, vui lòng hỏi ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng).