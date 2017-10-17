Thoát khỏi nỗi đau giãn tĩnh mạch nhờ mát xa với thứ này mỗi ngày

Sức khỏe 17/10/2017 16:43

Người bị giãn tĩnh mạch thường cảm thấy đau nhức vùng chân gây mệt mỏi, khó chịu, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Thực hiện mát xa chân với thứ này mỗi ngày sẽ giúp điều trị giãn tĩnh mạch cực hiệu quả.

Khi bị giãn tĩnh mạch, sự lưu thông máu bị cản trở, các mạch máu phồng to gây đau nhức, đi lại khó khăn.

Nếu không được điều trị, giãn tĩnh mạch có thể gây nên nhiều biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe Trường hợp biến chứng nặng nhất là khi xuất hiện máu đông trong tĩnh mạch gây tắc mạch máu phổi, nếu không cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong.

Mát xa chân với dầu ôliu là một trong những cách điều trị giãn tĩnh mạch an toàn và hiệu quả nhanh chóng.

Dầu ôliu

Dầu ôliu chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, có khả năng tăng cường hệ thống miễn dịch và giúp bảo vệ cơ thể. Trong điều trị giãn tĩnh mạch, loại dầu này có tác dụng hỗ trợ tuần hoàn máu hiệu quả.

Thoát khỏi nỗi đau giãn tĩnh mạch nhờ mát xa với thứ này mỗi ngày - Ảnh 1
Dầu ôliu có nhiều công dụng tuyệt vời - Ảnh: Internet

Chuẩn bị vài thìa dầu ôliu cho vào một chén nhỏ, làm ấm bằng cách cho vào lò vi sóng khoảng vài giây.

Đổ dầu ôliu đã làm ấm ra hai lòng bàn tay, xoa đều rồi mát xa lên vùng chân bị giãn tĩnh mạch. Thực hiện mát xa liên tục trong khoảng 10 – 15 phút để máu lưu thông tốt hơn, nhờ đó các mạch máu nổi lên cũng sẽ dần biến mất.

Áp dụng phương pháp này đều đặn mỗi ngày, liên tục trong khoảng 3 tuần, bạn sẽ bất ngờ vì kết quả mà nó mang lại.

Dầu ôliu và tỏi

Tỏi là gia vị rất tốt cho sức khỏe và được sử dụng nhiều để trị bệnh. Tỏi có tác dụng giảm viêm, kích thích quá trình lưu thông máu, giúp điều trị và đẩy lùi những triệu chứng của bệnh giãn tĩnh mạch.

Thoát khỏi nỗi đau giãn tĩnh mạch nhờ mát xa với thứ này mỗi ngày - Ảnh 2
Dầu ôliu và tỏi giúp hỗ trợ điều trị giãn tĩnh mạch hiệu quả - Ảnh: Internet

Bạn cần chuẩn bị vài thìa dầu ôliu, một ít nước ép cam, 1 củ tỏi đã xay nhuyễn. Trộn đều tất cả nguyên liệu lại với nhau. Đổ hỗn hợp ra tay, xoa đều và mát xa nhẹ nhàng lên vùng cần điều trị.

Để hiệu quả hơn, bạn có thể dùng băng gạc hoặc khăn ấm quấn lại, giữ trong khoảng 15 phút rồi rửa sạch với nước ấm. Áp dụng phương pháp này 2 lần/ngày để mang lại hiệu quả cao nhất.  

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